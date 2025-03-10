Еще в конце прошлого года в американском сегменте Интернета появился новый жанр: создатели контента публиковали фото пустых полок в супермаркетах и кадры потасовок в ларьках — а всё из-за нехватки обычных куриных яиц.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело дошло до того, что даже мексиканские картели на какое-то время перестали выкладывать ролики с кокаином и принялись рекламировать дефицитную фермерскую продукцию.

Позже из отдельных американских регионов сообщили, что кое-где проблему решить удалось, но панику подхватили экономические эксперты и политические медиа. Они быстренько подсчитали, что стоимость яиц за два года выросла на 65%. В результате к осени 2024 года дюжина яиц первой категории стала стоить больше четырех долларов. Для сравнения — в 2019-м их можно было приобрести за доллар с лишним.

В январе 2025-го четыре доллара превратились в пять, а в феврале элитные универмаги Нью-Йорка уже шокировали даже свою привыкшую ко многому клиентуру. За яйца кур, не содержащихся в клетках, просят почти 12 долларов. Причем купить можно не более трех упаковок за раз.

Небогатые жители Среднего Запада в элитные супермаркеты не ходят, но — если желают приготовить классический омлет — вынуждены выкладывать по семь долларов за упаковку.

Сравнение с кокаином в соцсетях скоро зашло дальше: появилась информация, что у контрабандистов, пойманных в приграничье, теперь находят не только наркотики, но и яйца.

Размах эпидемии

Первая заявленная причина происходящего — крупнейшая за последние семь лет вспышка птичьего гриппа. По данным министерства сельского хозяйства США, только с декабря были забиты или умерли более 13 миллионов кур. К настоящему моменту вирус зафиксирован в 32 штатах, причем большая часть эпизодов — в Арканзасе, Калифорнии и Аризоне.

Первоисточник вируса неясен. Отдельные эксперты поговаривают, что его занесли перелетные птицы. И болеют сейчас не только куры — от них заражается и крупный рогатый скот, и люди.

При этом удивительно, что в соседней Канаде ситуация с птичьим гриппом гораздо лучше. По мнению местных фермеров, это связано с более высокими стандартами содержания кур и регулярной обработкой контактных поверхностей наряду с постоянным наличием чистой питьевой воды.

Птичий грипп свирепствует уже давно — как минимум с января 2022 года, однако такого размаха заболевание достигло впервые.

Казалось бы, если речь об эпидемии, то ситуация вполне логична. Но некоторые эпизоды — например, кражи группой неизвестных сотен тысяч яиц с последующей перепродажей — наводят на мысли о других интересантах происходящего.

Намеренные ограничения поставок

Американские экономисты полагают, что причина происходящего не только в птичьем гриппе — на его фоне появились и иные проблемы.

Например, на дефицит яиц влияют новые, более экологичные, правила их производства: куры должны содержаться на свободном выпасе, что влечет за собой рост затрат. Отсюда же — отсутствие четких требований к местам содержания птицы, а это — новые риски инфекций.

Также выяснилось, что для транспортировки товаров не хватает водителей, а вместе с ними — и холодильных установок. Производства, вынужденные уничтожить кур, разорились или приостановили деятельность на время санитарной обработки, что порой затягивается на долгие месяцы.

В конце года нехватка яиц совпала с сезонным высоким спросом из-за необходимости готовить традиционную выпечку к Рождеству, однако в январе ситуация не улучшилась.

Заявления президента Дональда Трампа, угрожающего раз в месяц введением тарифов на продукцию из Мексики и Канады, тоже лихорадят потребителей, а попутно выбивают почву из-под ног местных фермеров, которые не могут спланировать поставки.

На фоне этого весьма интересным выглядит тот факт, что пять крупнейших производителей яиц, контролирующие половину американского рынка, сообщили о 82-процентном росте выручки в конце ноября 2024 года. Злые языки не преминули поведать, что поставки могли ограничивать намеренно, как раз чтобы поиграть с ростом цен.

Считать, что компании не будут следовать методам шаек контрабандистов, было бы достаточно наивно. В 2011 году на американских производителей яиц уже подавали в суд — и признавали виновными в незаконном сговоре с целью повышения цен.

Показательные процессы

Несколько дней назад стало известно о том, что американский минюст начал расследование на предмет нарушений антимонопольного законодательства со стороны крупнейших производителей яиц в стране. Судя по всему, мероприятие планируется масштабное: в Чикаго уже разворачивают офис для осуществления следственных действий.

По слухам, появляющимся в газетах, первой задачей правоохранителей является поиск информации по важному вопросу — не обмениваются ли компании конфиденциальной информацией о ценообразовании и поставках? Ведь именно это влияет на рост цен.

Официальные представители минюста пока конкретных комментариев не дают, однако есть основания полагать, что слухи вполне могут оказаться правдой.

Дональду Трампу, затеявшему торговую войну с Китаем, Канадой и — по крайней мере, на словах — с Мексикой, светят большие проблемы с американскими фермерами, которые потерпят от его мер многомиллиардные убытки.

В связи с этим самым логичным шагом было бы «прижать» отдельные пищевые предприятия, продемонстрировать «силу закона» и снизить градус социальной напряженности.

Ведь ситуация с яйцами способствует и росту цен на всю продукцию, где используется яичный белок: это и выпечка, и лекарственные препараты, и многое другое. Выезжать на обвинениях прошлой администрации долго не получится, поэтому определенные меры, в том числе и карательные, команде Трампа необходимы уже сейчас.