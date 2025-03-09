В израильском высшем командовании продолжаются перестановки, спровоцированные конфликтом в секторе Газа. На днях на смену ушедшему в отставку под давлением общественности начальнику генштаба (НГШ) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Ха-Леви пришел Эяль Замир.

Иван Шилов ИА Регнум

«Генерал-Танк», как прозвали Замира оппоненты (с отсылкой на его многолетнюю службу в бронетанковых войсках, общую непреклонность и несговорчивость) появился в генштабе очень вовремя. Переговоры Тель-Авива и ХАМАС зашли в тупик, а парламентская «оппозиция генералов» настойчиво пытается обвинить в провалах действующий кабмин. США ищут баланс между давлением на анклав и осторожной дипломатией.

На этом фоне новое назначение в генштабе свидетельствует, что израильское правительство готово к продолжению противостояния с ХАМАС и делает всё, чтобы новая операция шла без проволочек.

Подходящая кандидатура

Биография Замира полностью соответствует «духу времени». Он — кадровый военный во втором поколении, его дед сражался в рядах подпольной организации «Эцель» против арабо-британских сил на территории Палестины.

Кроме того, будущий начальник генштаба сам много лет воевал против «Хезболлы» и палестинских отрядов и не понаслышке знаком с тактикой оппонентов. Внес, будучи командиром бронетанковой бригады «Саар ми-Голан», вклад в изоляцию сектора Газа, за что заслужил место в списках «вечных врагов ХАМАС».

Кроме того, преимуществом нового НГШ являются его крепкие связи с американскими политиками и промышленниками. С началом конфликта в Газе Замир курировал процессы закупок вооружений для оперативных нужд ЦАХАЛ у США, а также участвовал в согласовании пакетов финансовой помощи США Израилю на оборонные цели. Он сыграл не последнюю роль в усилении американского «оружейного пайка» и снятии ограничений на поставки Тель-Авиву тяжелых авиабомб МК-84.

Более подходящую кандидатуру, чтобы подчеркнуть готовность израильских властей бороться с угрозой ХАМАС «до победного», среди кадровых военных найти сложно.

Зачистка генштаба

Назначение Замира начальником генштаба решает не только практические задачи, но также призвано укрепить пошатнувшееся влияние израильского правительства на армию. Ни для кого не секрет, что Замир имеет тесные связи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и полностью разделяет его взгляды на ведение борьбы с внутренними и внешними врагами Израиля.

Еще в 2022 году предполагалось, что Замир займет пост начальника генштаба — на этом довольно долго настаивал израильский премьер. Однако, дабы не нарушить баланс сил в коалиции, он вынужден был уступить тогдашнему министру обороны Бени Ганцу и согласовать предложенные им кандидатуры НГШ и его заместителей.

В дальнейшем это вылилось в постоянные попытки Ганца и его ставленников в генштабе и парламенте навязывать офису премьера собственное видение операции в Газе.

После выхода Ганца из военного кабинета в июле 2024 года Нетаньяху счел обязательства перед бывшим соратником полностью исчерпанными. В связи с этим неудивительно, что другие кандидаты на высокий пост — генералы Амир Барам и Тамир Ядай, считавшиеся идейно близкими к Ха-Леви и другим оппозиционно настроенным военачальникам (так называемой «оппозиции генералов»), назначений не получили.

Фактически Нетаньяху удалось «зачистить» генштаб от противников продолжения вооруженной борьбы с ХАМАС или, по крайней мере, оттеснить их от принятия решений.

Без связки с теми, кто ведет борьбу с ХАМАС «на земле», претензии заседающих в парламенте отставников во главе с Ганцем звучат уже не столь уверенно.

«Уроки войны»

Первая же пресс-конференция «Генерала-Танка» лишь подчеркнула грядущие перемены внутри израильских вооруженных сил. Замир недвусмысленно назвал 2025 год «годом войны с ХАМАС и Ираном» и анонсировал масштабные реформы в войсках.

Среди прочего им принято решение расформировать «в связи с низкой эффективностью» созданный предшественниками Департамент стратегии и Ирана, отвечавший за разработку операций против иранских прокси-формирований по всему Ближнему Востоку.

Попутно новый начальник генштаба планирует сформировать как минимум одну новую пехотную и танковую бригады, а также вернуть в строй распущенные ранее разведывательные подразделения в составе бронетанковых войск («Палсари»). Возвращение «Палсари», по мнению Замира, продиктовано «уроками войны», поскольку большая часть потерь в бронетехнике у ЦАХАЛ в Газе произошла как раз из-за слабой разведки.

Кроме того, инициированные перестановки среди генералитета, в частности, назначение «ястребов» Янива Асора и Ицика Коэна на должности командующего Южным округом и начальника оперативного отдела соответственно, свидетельствуют, что «Генерал-Танк» намерен навязать армии более агрессивную и напористую стратегию действий. Оба офицера известны как противники любого соглашения по Газе, кроме капитуляции ХАМАС.

Еще одним важным шагом стало намерение полностью пересмотреть расследования «катастрофы 7 октября», подготовленное Ха-Леви и его подчиненными. Февральский доклад ЦАХАЛ, в котором ответственность за военные просчеты на начальных этапах конфликта с ХАМАС возлагалась на власти, признан недействительным.

В новую комиссию, созыв которой уже анонсировал Замир, войдут высокопоставленные отставники, равноудаленные и от Нетаньяху, и от ключевых фигур «оппозиции генералов», что позволит сгладить политическую составляющую расследования или хотя бы не выносить ее в публичное поле.

Два пути

Пока курс нового НГШ полностью совпадает с американским видением ситуации по Газе: президент США Дональд Трамп поддерживает планы Израиля действовать по отношению к ХАМАС более жестко и выдвигает Газе ультиматум за ультиматумом.

Однако параллельно Белый дом включился в прямые переговоры с движением за рамками существующих форматов. Такой поворот вызывает у Тель-Авива беспокойство — как бы Вашингтон ни предпочел дипломатические средства силовым. Особенно в условиях, когда остальные его региональные союзники категорически против жесткого сценария.

Впрочем, Нетаньяху перестраховался и на этот случай. Израильская армия копит силы для решительного броска. И даже в случае «размежевания» с США связи Замира должны помочь какое-то время сохранять прежние объемы военных поставок и обеспечивать подпитку блицкрига в Газе.