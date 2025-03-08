Информационное пространство Украины, ориентированное в последние годы исключительно на Владимира Зеленского и его команду, идет мелкими трещинами, сквозь которые начинают проглядывать старые лица.

Иван Шилов ИА Регнум

Возвращение в публичную плоскость деятелей прошлой волны выглядит как конец монолитной политики поддержки партии власти «Слуг народа». Возвращение украинской оппозиции к активности и тайные переговоры экс-лидеров Украины с командой Дональда Трампа, описанные в нашумевшей статье Politico, всколыхнули украинское общество, все больше смотрящее в сторону мира и проведения выборов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко и такой же премьер Юлия Тимошенко почти исчезли из поля зрения прессы с началом войны. Нечастые исключения в виде интервью или имиджевых фото не шли ни в какое сравнение с массированной атакой единого ТВ-марафона, идущего по всем каналам.

Ситуация несколько изменилась лишь прошлой осенью, когда с ростом рейтингов Трампа прозвучала серия заявлений, в которых потенциальная украинская оппозиция позволила себе критику действий Зеленского.

Первым громким сигналом стало интервью Порошенко в октябре 2024 года. Пятый президент Украины пришел на свой ТВ-канал «Прямой» и дал большое интервью. Сначала он похвалил Владимира Зеленского за то, что тот представил план победы, а потом заявил, что в первые дни полномасштабной войны «вся власть сдр…нула с Киева», когда он остался защищать столицу.

До этого невыездной из страны из-за серии уголовных дел (и потенциальной конкуренции Зеленскому), в декабре того же года Порошенко посетил форум Международного демократического союза в Вашингтоне, где провел серию встреч с представителями команды Трампа.

«Я ненавижу идею недооценки противника. Я ненавижу, когда говорят, что этим летом мы будем пить кофе в Бахчисарае или на набережной Ялты. В ответ украинцы говорят: «Так мы уже победили? Почему я должен идти в армию или поддерживать вооруженные силы?» Для Украины большая честь иметь опытных и ответственных людей, которые имеют право знать правду»,— говорил Порошенко в интервью «Голосу Америки»* по итогам встреч.

Пятый президент тогда напомнил о своем участии в переговорах в 2014 года, якобы заложивших основу будущих встреч. «Мы должны работать с Трампом, и именно поэтому я здесь», — подчеркнул он.

Вскоре Порошенко повторил этот комментарий уже на Украине, в интервью «Новому времени», заявив, что Украине не стоит обвинять партнеров, поскольку Трамп — человек, ориентированный на результат. И высказал мысль о том, что «мы должны делать свою часть работы, а не попытку переложить ответственность. Такой сценарий тянет Украину к катастрофе».

Ответом Зеленского стали санкции, введенные против Порошенко в начале февраля 2024 года. Ему заблокировали активы, запретили торговать, «пользоваться радиочастотным спектром» и «электронными коммуникационными сетями» и выводить капиталы за пределы страны.

Последнего, правда, политик-олигарх удачно избежал. За несколько недель до введения санкций он вывел из воюющей и просящей у Запада помощи страны более 1 млрд грн в иностранные бумаги и еще 986 млн грн подарил, вероятно, одному из сыновей.

На фоне давнего противостояния между пятым и шестым президентами Украины Порошенко не мог упустить шанс и начал активные действия по наведению мостов с будущим главой Белого дома. Так что в описанных Politico переговорах в США с командой Трампа нет ничего нового, кроме интригующего слова «тайные».

Переговоры с участием не раз обиженного Зеленским экс-президента в Вашингтоне идут давно, что неизменно раздражают Банковую. Но он такой далеко не один.

На 66-м молитвенном завтраке Трампа 6 февраля присутствовали более 50 украинских политиков. В частности, мероприятие посетили делегации от фракций «Блок Петра Порошенко», депутаты из «Народного фронта» и представители «Батькивщины» во главе со своим лидером Юлией Тимошенко.

Отсутствие такого большого количества народных избранников парализовало работу Верховной рады. Для принятия нескольких важных вопросов в парламенте не хватило голосов, а 7 февраля заседание парламента вообще пришлось досрочно закрыть.

На завтраке были и другие политики с Украины, покинувшие власть с уходом Януковича и стремящиеся к возвращению на фоне победы Трампа, ищущие новых союзников — как за океаном, так и в своей стране.

Среди гостей была замечена Анна Герман, экс-советник Виктора Януковича. В последний раз на людях ее видели еще в 2022 году, на похоронах первого президента Украины Леонида Кравчука. Она и Тимошенко явно демонстрировали взаимное расположение и даже обнялись.

А вот с кем именно из американских политиков общалась Юлия Владимировна, так и осталось за кулисами. Как политик она гораздо более аккуратна и предпочитает избегать необдуманных решений и громких скандалов, если не выступает их режиссером.

Всю войну и даже время президентства Джо Байдена «бабушка украинской политики» особой активности не проявляла, довольствуясь краткими выступлениями, комментариями по социальным проблемам и имиджевыми фотографиями.

Со сменой власти в Белом доме стратегия изменилась.

Выступая, опять же, в декабре минувшего года на конференции в Польше, Тимошенко заявила, что «приход новой администрации США открывает новые возможности для установления мира», сыграв на стороне Трампа — и против Зеленского. Но непублично, поскольку в сложившихся условиях идти против власти — себе дороже.

Оба указанных политика даже выступили против проведения выборов — до окончания боевых действий. Все это вписывается в концепцию «перемирие — выборы — мир», позволяющую получить под договором подпись нового, легитимного президента.

И в целом встречи украинских «оппозиционеров» не противоречат такой концепции. Тимошенко в своем комментарии к статье Politico заявила, что ее команда ведет переговоры со «всеми союзниками, которые могут помочь обеспечить справедливый мир как можно скорее».

По данным издания, окружение Трампа рассчитывает на то, что Зеленский не сможет победить на выборах из-за усталости украинцев от войны и высокого уровня коррупции в стране. А политики старой школы, Тимошенко и Порошенко, по мнению сторонников Трампа, будут более склонны к компромиссам.

Со стороны Британии, и это уже очевидно, главным фаворитом стал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого активно «крутят» в социологических опросах. А с недавних пор он начал чаще мелькать и в эфире.

На днях обладатель «римского профиля» проявился в неожиданном для себя амплуа, выступив в стиле мастера иносказаний Эзопа. В Школе публичного управления Украинского католического университета Залужный осудил принудительный отлов людей для отправки на фронт, назвав такую практику «тиранией».

«Это не значит, что они не могут пойти сетями половить [людей], чтобы отправить на фронт. Могут. Они даже могут их хорошо построить на фронт, потому что это тирания», — заявил экс-главком как бы о России. Естественно, воспринято это было совершенно по-другому, поскольку «бусификация» мужского населения — явно не российская проблема.

При этом позиция Залужного резко отличается от порошенко-тимошенковской своей проевропейскостью. Выступая на конференции безопасности в Chatham House, он заявил, что «мировой порядок изменился, и это надо признать».

«Новая политика США подвергла сомнению единство западного мира, а Белый дом пытается переложить обеспечение безопасности и обороны Европы на их собственные силы. Вашингтон делает все больше шагов навстречу Кремлевскому режиму, когда Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок», — заявил он и тут же получил реакцию от авторитетных американских изданий.

Они резюмировали, что «посол Украины в Соединенном Королевстве в четверг обвинил Соединенные Штаты при Дональде Трампе в «разрушении» мирового порядка, раскритиковав действия США в войне на Украине».

Киев атаку не поддержал.

Министерство иностранных дел официально ответило, что мнение, высказанное украинским послом, было его личной позицией. Но очевидно, что она добавит генералу рейтинга и на родине, и в Британии. А это в любом случае альтернатива Зеленскому, который пытался избавиться от сильного конкурента еще в начале прошлого года.

Но по большому счету всё это — условный «показ мод», когда богатому клиенту предлагается весь спектр возможных кандидатур. Для Юли и Пети это последняя надежда еще немного побыть при власти, но не факт, что эти давно уже дискредитировавшие себя персоны кому-то реально интересны по ту сторону океана.

Кроме них есть и другие претенденты. В большую жизнь явно рвется экс-спикер Дмитрий Разумков, выступивший с инициативой создания парламентской группы для переговоров с США. Это тоже попытка взять контроль над диалогом с Вашингтоном в свои руки. Сейчас из ниоткуда один за другим появляются претенденты на звание «партии мира», в том числе за границей.

А что касается народа, то, пожалуй, лучше всего выразил его настроение видный активист Майдана, волонтер и разработчик беспилотных систем Юрий Касьянов.

«Нет, в Сети по-прежнему много контента о войне, но со знаком «плюс» оцениваются уже не только победы, но и тотальная критика командования, военно-политического руководства, брань в адрес генералов-мясников и проклятых тецекашников. <…> Больше никакой мобилизации! <…> В то время как мобилизация ненавистных депутатов, чиновников, судей, прокуроров, ментов, военных пенсионеров и всех незнакомых людей вызывает восхищение. Народ хочет перемен, не хочет воевать, верит во всемогущество Трампа и ждет предстоящих выборов как детского праздника», — написал он.

А значит, празднику быть.

*Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента.