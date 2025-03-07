Премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер — даром, что не оканчивал академию Сандхёрст и даже не имеет права носить военный мундир — в области бряцания оружием не уступит наиболее воинственным главам правительства Великобритании за всю её историю. Таким, как сэр Уинстон Черчилль или даже сам герцог Веллингтон.

Иван Шилов ИА Регнум Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер

Горячее желание Стармера отправить британских солдат на Украину, дабы поддержать режим Зеленского, оставшегося без американской помощи, выглядит весьма эффектно и даже грозно. Однако создается стойкое ощущение, что новоиспеченный сэр абсолютно не осознает меры, степени и глубины системного кризиса, в который угодили вооруженные силы Его Величества короля Карла III.

Бывший королевский прокурор, прославившийся на предыдущем посту в первую очередь тем, что много лет покрывал преступления этнических банд пакистанских педофилов, судя по всему, в военных вопросах просто не ориентируется. Либо опирается на доклады, которые ему готовят такие же дилетанты, получившие свои должности по гендерным и расовым квотам или же в рамках партийной целесообразности.

Системный кризис британской армии

Даже те военные профессионалы, которые остались в рядах британской армии и понимают реальное положение дел, зачастую маскируют свою критику в красивую обертку, подавая ее в полном соответствии со всеми правилами хорошего тона, принятыми в британских аристократических кругах. Что существенно понижает градус тревожности в глазах незнакомых с военной спецификой непрофессионалов на ключевых постах, ответственных за принятие судьбоносных решений.

Так глава британских Вооруженных Сил, адмирал сэр Тони Радакин отмечает лишь, что британские вооруженные силы «не так сильны, как могли бы быть», высказывая осторожное пожелание, что «армия должна быть оснащена гиперзвуковыми ракетами и батальонами беспилотников-камикадзе». Это, по мнению бравого адмирала, «не только заставит Путина дважды подумать о вторжении в НАТО, но и позволит Британии стать ключевым разрушителем в составе военного альянса и преодолеть границы технологий и их смертоносности».

Госпожа Пенни Мордаунт, занимавшая пост министра обороны королевства в 2019 году, и маршал авиации Бэгвелл также приветствуют обещание сэра Кира тратить на военные нужды 2,5% ВВП к 2027 году и увеличить этот показатель до 3% к 2033 году. Но все же критика Мордаунт столь же осторожна и отдает сладким медом лести, как и пожелания адмирала Радакина.

«У нас есть лидерство в области обороны, у нас есть удивительный бизнес, который производит инновационные и необходимые технологии, наши вооруженные силы постоянно учатся и думают о будущем. Чего нам не хватает, так это политической воли. Нам нужно проснуться и понять, что если мы не укрепим оборону, то заплатим за это страшную цену».

Однако, ничуть не умаляя возможности британского ВПК, который действительно всё еще способен производить передовые военные технологии — в частности, противокорабельные ракеты и безэкипажные катера — а также британского спецназа SAS и SBS, который до сих пор является одним из лучших в мире по многим показателям, ситуация в обычных подразделениях армии, авиации и флота близка к катастрофической.

В настоящее время в вооруженных силах Его Величества служит 130 тысяч человек: 70 тысяч в армии и по 30 тысяч в авиации и на флоте. Разумеется, в эту цифру также включены логисты, снабженцы, гражданский персонал и прочие люди, которые держат оружие в лучшем случае пару раз в год на обязательных стрельбах.

Британская The Times в прошлогодней статье «Численность британской армии упадет ниже 70 000 человек к 2026 году» была настроена еще более скептически. Газета утверждает, что если войска продолжат терять кадры нынешними темпами, то к 2026 году число регулярных военных на Туманном Альбионе сократится до 67 741 человека.

При таких темпах через десять лет численность армии будет составлять 52 000 человек, то есть она сможет поместиться на одном стадионе Etihad в Манчестере.

Нет никаких сомнений, что бойцы SAS и SBS — безжалостные убийцы, способные выполнить любую задачу. Однако 3-4 тысячи спецназовцев ни в коем случае не определяют общий облик вооруженных сил.

В случае масштабных боевых действий эти люди закончатся в течение максимум полутора месяцев. Но кто же придет им на смену? И сейчас разговор идет даже не о резервистах, а об армейских подразделениях второго эшелона.

Маршал авиации Бэгвелл считает, что вооруженным силам Великобритании необходимо дополнительно 26 тысяч человек во всех подразделениях; он также согласен с тем, что нынешних 130 тысяч недостаточно для того, чтобы дать достойный отпор. Но даже дополнительные 26 000 бойцов — капля в море в сравнении с истинными потребностями государства.

Взгляд изнутри

Интересно, что на эту тему думают сами британские военные на рядовых и младших командных должностях. Так, уволенный в запас ветеран Королевской морской пехоты написал в комментарии к статье «Война приближается и Британия решительно настроена ее проиграть», опубликованной в газете The Telegraph:

«Как ветеран с 24-летним стажем, только что покинувший службу, я скажу следующее: если вы хотите увидеть дискриминацию, посмотрите на белого парня в армии! Любой промах, например, не побриться или надеть форму не так, как положено белому солдату — и вы будете немедленно наказаны!

С нашими этническими меньшинствами другая история. Никто не хочет быть обвиненным в расизме, поэтому такие вещи, как бритье, форма и общая дисциплина в отношении не-белых британцев остаются без внимания.

Если белого солдата обвиняют в расизме, то по необоснованным обвинениям ему могут отказать в повышении по службе, отправить его в отставку, а также лишить права перевезти семью, если он женат. Я даже видел, как солдат понижали в звании по необоснованным обвинениям. Во многих случаях специально делается так, что свидетелем унижений белого солдата становится этническое меньшинство.

Продвижение по службе — еще одна больная тема. Не-белым солдатам будут отдавать преимущество при продвижении по службе лишь потому что всё должно быть в соответствии с галочками в разнарядке по расовым и гендерным квотам.

Дело не в том, кто лучше подходит для этой работы, а в том, какого он цвета, пола, сексуальной ориентации или религии.

Когда случаются конфликты, мы имеем неподходящих людей на ключевых должностях, что часто стоит солдатам жизни.

Знаете ли вы, что многие новобранцы не выдерживают физические испытания, но все равно им зачитывают курс базовой подготовки как пройденный?

В последнем подразделении, где я служил, были даже африканские гетто в казармах и на автостоянках. Дело не в том, что белые солдаты не принимают этнические меньшинства, совсем наоборот. Это обитатели этнических гетто волками смотрят на белых солдат.

Я прослужил 24 года, и мне предложили еще 6 лет только из-за нехватки персонала. Но я бы ни за что не согласился на эти дополнительные 6 лет. И даже если бы Великобритания вступила в войну, я бы ни за что не вернулся на службу.

В тот день, когда я покинул армию, я улетел из Великобритании, чтобы никогда сюда не возвращаться.

Британская армия стала тенью себя прежней. С ней уже покончено. И большинство ветеранов придерживаются того же мнения».

Маловероятно, что отставной британский морпех кривит душой, рассказывая о проблемах своего подразделения, которые вполне можно экстраполировать на общий облик вооруженных сил Великобритании.

Соблюдение гендерных и расовых квот при комплектовании подразделений и продвижении по службе перспективных командиров — это, конечно, прекрасно. Однако будут ли трансгендеры и этнические пакистанцы столь же лояльны Британии и неустрашимы в бою, как настоящие англичане, выращенные на вековых национальных армейских традициях — вопрос очень спорный.

Если судить по расово-национально-религиозным бунтам, не так давно прокатившимся по городам Великобритании, большая часть населения с миграционным бэкграундом не испытывает к коренным англичанам особой любви и вовсе не готова приносить себя в жертву за короля и страну в случае военного конфликта.

Разумеется, в истории Британской империи были и позитивные примеры использования некоренных военных контингентов вроде индийских сипаев и непальских гуркхов, но эти времена, судя по всему, остались в далеком прошлом.

«Правь, Британия, морями»?

А что насчет боевой техники? Если с личным составом на Альбионе такие проблемы, может быть это как-то компенсируются материальной частью?

По состоянию на конец 2024 года морские силы Великобритании состоят из 10 подводных лодок, включая шесть атомных ударных подводных лодок (SSN) и четыре подводные лодки с баллистическими ракетами (SSBN).

Всего в составе Королевских ВМС состоит 70 кораблей: 57 кораблей надводного флота и 13 вспомогательных судов.

Британская армия располагает значительным парком боевых машин: 3316 бронированных машин, включая 843 бронетранспортера (БТР), 1513 БМП и 960 танков.

Однако подчеркивается, что это общее количество боевых машин, в том числе находящихся на консервации и в ремонтных мастерских. В самом лучшем случае боеготовыми из них можно признать около 20%.

В пехоте насчитывается 32 батальона регулярной армии и 16 батальонов армейского резерва.

Королевские ВВС и военно-воздушный флот совместно эксплуатируют разнообразный парк самолетов: 556 самолетов, в том числе 137 «Тайфунов» — самых многочисленных реактивных самолетов, находящихся на вооружении, а также 268 вертолетов, наиболее распространенным типом среди которых остаются 54 тяжелых военно-транспортных вертолетов Chinook американского производства.

В плане боеготовности с авиацией ситуация обстоит примерно так же, как и с наземной боевой техникой.

Также британская армия имеет на балансе 183 беспилотных летательных аппарата (БАС), поддерживающих операции по разведке и наблюдению.

Парк RAF постепенно модернизируется в связи с переходом на платформы нового поколения, включая F-35B Lightning II и инвестиции в беспилотные системы. Однако трансформации в этой области еще очень далеки от завершения.

Подводя итог, можно сказать, что идея премьера Кира Стармера об отправке британского военного контингента на Украину выглядит откровенным блефом. Либо же политик искренне не понимает той глубины системного кризиса, в который угодила британская армия.