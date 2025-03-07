Прекращение военной помощи Украине со стороны США поставило ЕС перед неизбежным выбором — увеличивать расходы на оборону (и отчисления на украинскую войну) или принимать условия Трампа. Первые реакции выглядели как решительное «нет» новой политике Америки и решительное «да» дорогим украинским партнерам.

Сергей Корсун ИА Регнум

Однако за красивыми жестами маячат весьма масштабные траты, предполагающие включение всех сил Европы — финансовых, промышленных и дипломатических, что не может произойти сразу и единовременно.

Сначала голые цифры.

С 2022 года разные страны мира направили Украине финансовую поддержку в размере около 267 млрд евро (или 90 млрд евро в год) — согласно данным объемного исследования Ukraine Support Tracker. Документ готовит и постоянно обновляет Kiel Institute for the World Economy (IfW) в Германии, и по его данным, почти половина этой суммы была направлена именно на военную помощь.

Еще 118 млрд евро, или 44%, — на финансовую поддержку в целом, а 19 млрд (7%) пошли на гуманитарные нужды.

На первый взгляд, Европа обогнала США по общему объему выделенных средств, предоставив Украине 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд на военные дела. Соединенные Штаты, в свою очередь, дали 50 и 64 млрд евро соответственно.

Суммы эти согласуются с недавним заявлением Владимира Зеленского, согласно которому помощь от США и ЕС примерно равна, а «Украина может покрыть около 40 процентов своих военных потребностей».

Однако выделяемые суммы сравнительно невелики, если оценивать их как долю в ВВП стран-доноров. Германия, Великобритания и США, например, мобилизовали на украинские дела менее 0,2 процента своего ВВП в год, в то время как Франция, Италия или Испания выделяли только около 0,1 процента своего годового ВВП.

Даже небольшие приоритеты внутренней политики во много раз масштабнее того, что делается для Украины. Например, налоговые субсидии Германии на дизельное топливо (‘diesel privilege’) обходились налогоплательщикам в три раза дороже, чем военная помощь.

«При взгляде на государственные бюджеты в большинстве европейских стран-доноров помощь Украине за последние три года больше похожа на незначительный политический ‘pet project’, а не на крупные финансовые усилия», — уверен глава Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

Следовательно, можно предположить, что выход США действительно возможно компенсировать незначительным увеличением бюджетных уступок в Европе. Почему же тогда идея отхода Вашингтона вызвала настолько бурную реакцию на всех уровнях европейской дипломатии?

Причина в том, что цифры не всегда точны, не всегда публичны и, как и многое в этом мире, зависят от способа подсчета. А вот тут и начинается самое интересное.

Деньги на снаряды

По официальным данным Дании, её помощь Украине с 2022 года по февраль 2025-го составила 8,2 млрд евро, а это на 1,27 млрд меньше, чем данные Kiel Institute. Кстати, упустившего вклад некоторых стран, например Албании, передавшей Украине пожертвования на 1 млн евро в июне 2022 года.

Но это не столь важно, как объективные проблемы в оценке, скажем, поврежденной или не до конца комплектной техники вроде комплексов С-300, оправленных Болгарией. То же касается и «нераскрытого количества» Т-72М1, которые приобрела у Болгарии для Украины Чехия.

Также неясно, как реально оценивать вклад самой Чехии.

Global Look Press/ Aimee Dilger/Keystone Press Agency Калибр 155 мм

Уже через месяц после начала боевых действий, в начале апреля 2022 года, объем военной помощи, предоставленной ею киевской власти, уже приблизился к $430 млн. Такие данные приводит Oryx, голландский сайт, специализирующийся на анализе данных о военных действиях.

Но сюда необходимо прибавить средства для реализации чешской инициативы по поставке 1,5 миллиона единиц боеприпасов. В её рамках Украина получила 1,5 миллиона снарядов 155 и 152 мм. Общая сумма потраченного никогда не называлась, но только с февраля по май 2024 г. проект собрал 1,6 млрд евро.

И началась чешская инициатива с того, что в 2023 г. ЕС обещал, но так и не смог поставить Украине 1 млн снарядов. Их просто не смогли найти.

Чехи одновременно начали искать «в третьих странах» боеприпасы и в «первых» — деньги. Сумма на приобретение 800 тысяч снарядов составила около $2 млрд. Еще часть пошла на модернизацию половины закупленного в странах Африки и Азии объема снарядов, которые для отправки на фронт не годились. Чешский поставщик — компания CSG — был вынужден добавлять недостающие компоненты собственного производства. Естественно, не бесплатно.

Вторая партия снарядов в рамках инициативы была около 700 тысяч штук, что позволяет в расчетах удвоить сумму. В результате получается 4 миллиарда.

Только с учетом того, что Европа год не могла найти деньги, а из не-европейцев в число доноров — «членов НАТО» входят только США, Канада и Турция, то секретом Полишинеля выглядит вопрос, кто же именно оплатил этот проект. Так что самостоятельность европейских товарищей в военных поставках уже в этом месте оказывается под сомнением. А помощь США не всегда оценивалась в деньгах.

Так отправка вооружений для ВСУ шла из запасов Пентагона, а средства выделялись уже на перевооружение. Или же поставки советской техники из стран бывшего Варшавского договора осуществлялись в обмен на новые аналоги из США и их сателлитов.

К примеру, Польша заменила свой парк танков и бронетранспортеров, отправив свое старье на Украину, на американские и южнокорейские аналоги. По количеству поставленных танков поляки — номер один.

Только отдали они 298 единиц лицензионных Т-72М/M1, 60 PT-91, созданных в Польше на базе Т-72М1, и 14 Leopard 2A4 производства ФРГ. А получили 1366 танков (112 американских М1А1, 250 М1А2 и 1000 южнокорейских К2).

Чья обороноспособность здесь окрепла и благодаря кому — понятно.

Скрытые триллионы

То, что суммы военных контрактов не оглашаются публично, — стандартная практика для большинства стран мира. Но в США во время президентства Джо Байдена скрытыми проходили суммы, значительные даже по меркам богатой Америки.

В начале февраля Департамент по вопросам эффективности государственного управления (DOGE) объявил, что около 4,7 триллиона долларов платежей от Министерства финансов не имеют критически важного кода отслеживания, что делает отслеживание транзакций «практически невозможным».

В транзакциях отсутствовал символ казначейского счета (TAS) — идентификационный код, который связывает платеж Казначейства с бюджетной статьей, согласно DOGE, который описал использование такого кода как «стандартный финансовый процесс».

«В федеральном правительстве поле TAS было необязательным для платежей на сумму ~$4,7 трлн и часто оставлялось пустым, что делало отслеживание практически невозможным», — говорилось в сообщении X от DOGE, процитированную New York post.

Министерство обороны РФ Подбитый танк Abrams

Сумма эта вряд ли сопоставима с тратами европейских стран и последствиями этих трат.

Как заявил глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Питер Адриан в интервью Rheinische Post, в 2023 году война на Украине обходилась экономике Германии примерно в 160 млрд евро, или около 4% её валового внутреннего продукта, в виде упущенной стоимости.

При этом немецкая промышленность платила за энергию примерно на 40% больше в 2023–2024 годах, а состояние каждого жителя Германии, по оценкам DIHK, сократилось примерно на 2000 евро.

Америка же тем временем владеет технологическими решениями, которых у Европы на сегодня нет. Это спутниковая навигация, имеющая определяющее значение для точности наведения, комплексы Starlink, обеспечивающие связь на поле боя и работу морских и воздушных дронов, технологические решения в области искусственного интеллекта, использующиеся при оценке рисков и планировании, и многое другое.

На этом фоне выделение Европой €132 миллиардов помощи Украине уже не кажется таким большим вкладом. И, как отметил Малкольм Чалмерс из британского Королевского объединенного института оборонных исследований, именно 20% от общего объема военной техники, поставленной украинским войскам из США, «являются самыми смертоносными и важными».

Кроме того, не все страны — члены ЕС придерживаются единой позиции по отношению к Украине. Венгрия и Словакия часто выступают с более пророссийских позиций, что может затруднить выработку единой стратегии. Кроме того, в случае возникновения любой коалиции, а тем более оперирующей сотнями миллиардов, ей понадобится лидер.

С уходом канцлера Меркель этот неформальный пост остается вакантным, и лидеры Германии, Британии и Франции явно будут пытаться его заполучить. Не останутся в стороне и еврочиновники, не желающие лишиться своих полномочий и влияния.

В итоге это усилит внутреннюю борьбу между союзниками и вряд ли будет иметь положительные последствия для наметившейся коалиции.

Бюрократия старой Европы, ориентированная на спокойное время, оказалась неспособна к быстрому решению проблем. Если в Париже на то, чтобы вызвать сантехника для починки протекающей трубы, может уйти больше месяца, то стоит ли удивляться неторопливости помощи Украине?

Тайный план

Комментируя сложившуюся ситуацию, Яна Пульерин, глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям, написала в эфире X: «Мне кажется, что многие до сих пор не до конца смирились с тем, что Трамп просто не хочет играть ту роль, которую европейцы хотят, чтобы он играл».

«Никакая «сильная поддержка США» не материализуется», — заявила она.

В свою очередь Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома и посол в Польше, в настоящее время являющийся членом Атлантического совета, высказал мнение, что Трамп заставил европейцев встать перед вопросом европейской безопасности, «чего они никогда раньше не делали».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что «Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону».

С этой целью ЕС намерен предложить кредиты в размере 150 миллиардов евро для увеличения расходов на оборону в момент, когда администрация Трампа явно отказывается от обязательств по обеспечению безопасности на континенте, а также в момент более широких обвинений в том, что Трамп «поворачивается спиной» к Украине.

Пакет и новый план могут мобилизовать почти 800 миллиардов евро в сочетании с новыми кредитами на оборону, пояснила фон дер Ляйен. И ВПК США с удовольствием поможет здесь Европе. Как говорится, «любой каприз за ваши деньги».

Вот только голый итог — это неспособность неоднородной «европейской империи» самостоятельно обеспечить собственную безопасность, которую всегда обеспечивали США. И «украинская карта», по сути дела, лишь способ войти в переговорный процесс за счет Украины: ЕС подливает масла в этот огонь, дает уверенность Зеленскому, а Трампа ставит перед фактом, что разговаривать с упертым диктатором могут только Макрон и Стармер.

Их задача — заручиться согласием Штатов на вхождение в переговорный процесс, из которого европейцев выкинули, и участие в формирование нового формата безопасности в Европе. А если нет — «тот парень в зеленой футболке не остановится». Ему-то все равно, какого размера Украина будет в конечном итоге и сколько людей там останется в живых.

Так что про какие-то украинские интересы и реальные победы в случае с «европейской помощью» речь не идет вообще. А то, что весь план держится на одном-единственном человеке, скорее всего, приведет к тому, что Европу опять будут делить при её минимальном участии.