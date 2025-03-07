Украинские дела европейские политики обсуждают уже, похоже, чаще, чем проблемы собственных стран. Только-только 2 марта в Лондоне состоялась неформальная встреча, на которой группа избранных приглашённых думала, что же делать после скандальной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, а уже 6 марта в Брюсселе прошёл саммит ЕС. Всего за четыре дня между этими мероприятиями на украинском треке произошло множество событий.

Иван Шилов ИА Регнум

Американские власти полностью заморозили военную помощь Киеву и ограничили передачу разведданных для ВСУ. После этого Зеленский в своеобразной форме принёс извинения за своё поведение в Вашингтоне, Трамп их принял, а затем Банковая и Белый дом начали подбирать место и время для встречи делегаций.

Наконец, президент Франции Эммануэль Макрон объявил Россию угрозой для Украины, затрагивающей и Европу.

С учётом всего этого контекста европейские лидеры и собрались в бельгийской столице.

Европа вооружается

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как и анонсировала в Лондоне, приехала с планами по перевооружению Европы. Её стремление к новой гонке вооружений по прибытии на саммит поддержал премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, призвавший реализовать план, даже если одна-две страны будут против.

Присоединился к ястребам и премьер-министр Польши Дональд Туск, заявивший, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть её. Вскоре главе польского правительства прилетел ответ из Кремля: Европе не выиграть, потому что Россия ни в какую гонку вступать не будет.

Двумя днями ранее фон дер Ляйен, объявив о вступлении ЕС в новую эру вооружения, представила лидерам всех 27 государств — членов сообщества план ReArm Europe по привлечению в европейскую оборонную промышленность €800 млрд.

На производство оружия предлагается собрать €650 млрд за счёт увеличения странами расходов на оборону на 1,5%, а ещё €150 млрд добрать кредитами на производство оружия для Украины. Причём на эти цели Еврокомиссия разрешила перенаправить средства из программы развития депрессивных регионов Евросоюза (Cohesion Policy) и изменила фискальную политику так, чтобы страны-члены брали дополнительные расходы на оборону, не опасаясь влететь на штрафы за нарушение норм бюджетной дисциплины сообщества.

В конце концов лидеры стран ЕС согласовали этот план милитаризации, но без уточнения источников его финансирования: об увеличении расходов на 1,5% не упомянуто, а кредит странам на общую сумму до €150 млрд не одобрен.

«Европа должна стать более суверенной, более ответственной за свою собственную оборону, лучше экипированной, чтобы действовать и автономно отвечать на немедленные и будущие вызовы и угрозы на 360 градусов. От России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», — гласит итоговое заявление.

Приоритетными направлениями гонки вооружений, которую запускает Евросоюз, обозначены средства ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и средства борьбы с ними, средства защиты критической инфраструктуры, военные системы искусственного интеллекта и средства РЭБ.

Украину поддерживают не все

После перерыва европейские политики перешли к обсуждению помощи Украине, оставшейся без поддержки США. Для полноты картины в Брюссель пригласили Зеленского, который изначально планировал принять участие в мероприятии по видеосвязи.

«Мы выслушали президента Украины, а затем некоторые задавали вопросы, с помощью которых мы пытались понять, какая ситуация на линии фронта и какая ситуация в голове президента Украины, что он думает о будущем. Большинство европейских лидеров склоняются к тому, что эту войну следует продолжать. Украина должна продолжать войну, так что Европа сохранит не только тот груз, что был раньше, но и возьмёт на себя тот финансовый и военный груз, который до сих пор несла Америка», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В итоге заявления по Украине поддержали 26 из 27 государств: единственный голос «против» подала как раз Венгрия. Это ни для кого не стало сюрпризом, поскольку Орбан заранее предупреждал, что не допустит на саммите принятия решений, затягивающих украинский конфликт.

Руководство и другие страны ЕС, прекрасно зная о его позиции, пытались найти способ обойти возражение Будапешта. А теперь Орбана называют «двойным троянским конем», в присутствии которого не все лидеры европейских стран чувствуют себя комфортно.

Как сказал европейский дипломат, не пожелавший называют своё имя, изданию Euractiv, »… Они (дипломаты. — Прим. ред.) находятся в одной комнате с Орбаном — просто учтите это. Лидеры ЕС будут осторожны в том, в какие детали они вдаются, помня о том, что он может кормить [информацией] и Путина, и Трампа».

Global Look Press/CAP/PLF

Такая реакция на Орбана его коллег по ЕС удивляет. Ведь сложно ожидать солидарности от обманутого человека.

В начале года Еврокомиссия ради согласия Венгрии на продление антироссийских санкций предоставила ей гарантии энергобезопасности (взяла на себя обязательства по защите газо — и нефтепроводов, по которым энергоносители поступают из России в страны Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС).

Но теперь, нарушив 2 из 4 пунктов, европейские чиновники не допускают Венгрию к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину, утверждая, что делают это якобы из-за возражений Словакии.

«Они думают, что мы настолько идиоты, что не разговариваем друг с другом. Так мы ведь живём по соседству, нам даже звонить друг другу не надо — через Дунай можно докричаться. Было совершенно ясно, что в Брюсселе лгут», — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день на пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром.

Ожидалось, что против инициатив по Украине выступит и Словакия, но, как предположили в беседе с Euractiv трое европейских дипломатов, привлечь её на сторону Евросоюза помогло внесение в итоговое заявление пункта о необходимости возобновления транзита российского газа через Украину, прерванного в прошлом году.

Все те же 26 из 27 стран задекларировали готовность и дальше поставлять Киеву вооружение, причём даже после окончания конфликта, а также продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности. И всё это параллельно с усилением санкционного давления на Россию.

«Не может быть никаких переговоров по Украине без Украины. Безопасность Украины, Европы, трансатлантическая и глобальная безопасность взаимосвязаны. Любое перемирие или прекращение огня может иметь место только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению; любое такое соглашение должно сопровождаться надёжными гарантиями безопасности для Украины. Мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в документе.

Из-за отсутствия подписи представителей Венгрии это заявление принято не было, рассмотрение украинского вопроса продолжится на следующей встрече лидеров ЕС, намеченной на середину марта.

Интересно, сколько событий успеет произойти за эти пару недель на украинском направлении, учитывая, что 12 марта должна состояться встреча высокопоставленных чиновников Белого дома и Банковой.

Прошедший саммит в Брюсселе стал очередным шагом к расколу между Европой, прилагающей максимум усилий для вооружения ВСУ для продолжения боевых действий, и Америкой, ищущей пути урегулирования конфликта.

Примечательно, что свои милитаристские инициативы лидеры ЕС обсуждали и утверждали как раз в тот момент, когда в прессе появились сообщения о выборе места и времени для переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Более того, итоговое заявление о милитаризации стало первым за 10 лет документом Европы на военную тематику без единого упоминания США. И — еще один показательный штрих — на саммит впервые за долгие годы не пригласили генерального секретаря НАТО.