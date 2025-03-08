В Швеции нарастает подспудная ненависть к Дональду Трампу. Простые шведы готовы увидеть в новом-старом американском президенте и его подручных исчадия ада, которые хотят «бросить Украину и Швецию на произвол восточного агрессора».

Иван Шилов ИА Регнум

Местная пропаганда построила альтернативный мир, в котором их маленькая страна подвергается, словно Хоббитания, нешуточной угрозе нашествия «орков с востока», а США больше не готовы её защищать.

И в знак протеста шведы начали бойкотировать американские товары. Примерно такая же картина наблюдается и в экономически зависимых от Швеции странах Балтии — там тоже ненавидят Трампа за то, что тот якобы готов бросить их «на поживу Москве».

Запах предательства

Шведские СМИ транслируют в мозг читателю панические месседжи. «Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором» и обвинил Украину в полномасштабном вторжении России», — возмущается, например, издание Nyheterna. В вину Трампу также ставят то, что он вознамерился ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС, включая автомобили. Для Швеции с ее мощной автомобильной промышленностью это будет весьма чувствительно.

Настоящим событием для страны стало то, что местное посольство США сняло баннер с надписью о поддержке Украины, украшавший его фасад в течение трех лет. Это произошло сразу после встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, окончившейся скандалом.

Бывший депутат Европарламента от Швеции Гуннар Хёкмарк рассказывает о том, какой ужас он испытал, проходя мимо посольства и не увидев баннера на привычном месте. «Это ужасное послание всему шведскому обществу. Совершенно очевидно, что Трамп отдаёт приоритет отношениям с Путиным, а не с Зеленским и Европой», — заявил экс-депутат, назвав этот шаг американского посольства «позором».

Бывший министр иностранных дел Швеции и известный русофоб Карл Бильдт заявил, что в Белом доме поселился «дикарь, который повторяет слова Владимира Путина». Шведская пресса пишет, что в правительстве очень нервничают и обеспокоены сложившейся ситуацией.

Граждане Швеции задаются вопросом: продаст ли Трамп Украину и может ли Швеция доверять США и в других контекстах? Займёт ли Трамп позицию, более близкую к России, чем к ЕС? Беспокойство, ощущение кризиса предательства присутствуют не только в среде госчиновников, но и витают буквально над всей страной.

Шведы, большинство которых, если верить данным опросов, выступают против остановки боевых действий на Украине, воспринимают миротворческие инициативы Дональда Трампа как «предательство».

Однако правительство выбрало осторожную стратегию: выражать как можно меньше прямой критики в адрес заокеанского гегемона. Стокгольм вложил слишком много усилий во вступление в НАТО и в укрепление отношений с Соединёнными Штатами и боится сейчас совершать какие-либо резкие движения.

«Стоит сосредоточиться на том, что США действительно делают, а не только на том, что они говорят. У них по-прежнему действуют жёсткие санкции против России, и нам важно и дальше наносить ущерб военной экономике РФ», — заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Внезапно проснувшаяся неприязнь

Шведские власти пошли на довольно экстравагантный шаг, чтобы продемонстрировать свое несогласие с миротворческими инициативами Трампа.

В конце февраля министерство иностранных дел разослало по зарубежным диппредставительствам распоряжение снять видео, на котором работники посольств демонстрируют нечто, являющееся, надо полагать, протестным перформансом.

«С помощью совместной коммуникационной кампании мы отмечаем годовщину (начала СВО. — Прим. ред.) и демонстрируем, что Швеция едина в своей непоколебимой поддержке Украины», — говорится в письме, разосланном во все посольства Швеции.

Министерство наставляет, что на отснятом видеоролике дипломатические работники должны сначала сесть, а затем одновременно встать. «Стойте прямо! Держите руки по бокам и избегайте радостных выражений лиц», — говорится в соответствующей инструкции.

При этом участникам перформанса предписывалось выбрать одну из трёх форм расположения стульев: зигзагом, буквой U или пирамидой. При этом в кадре должны были присутствовать украинские флаги, а само видео рекомендовалось снять на открытом воздухе, избегая «казённой офисной обстановки».

Однако эксперты по связям с общественностью, с которыми пообщалось издание Expressen, высказали скептическое отношение к этой затее. «Я не думаю, что подобные видео вообще побеспокоят россиян и окажут какой-либо значительный эффект», — рассуждает медиаэксперт Хампус Кнутссон.

Пока госчиновники мнутся, избегая решительных действий, простые шведы уже действуют.

На днях в стране был проведен опрос, показавший, что 78% населения (то есть почти четверо из пяти) готовы присоединиться к бойкоту американских товаров. Особенно активно поддерживают эту идею женщины.

В последнее время в шведском секторе соцсетей появляется всё больше аккаунтов, яростно «топящих» за бойкот американских товаров и услуг. Все, кто это делает, объясняют свою внезапно проснувшуюся неприязнь к заокеанской державе действиями администрации Трампа.

Сотрудник университета города Гетеборга Никлас Сорум вспоминает, что точно так же шведы в свое время бойкотировали товары из ЮАР, протестуя против проводившейся этим государством внутренней политики апартеида.

Сорум подчеркивает, что для того, чтобы бойкот оказался эффективным средством воздействия на США, он должен стать как можно более массовым и проходить на фоне налаживания поставки аналогичных товаров из «правильных» стран.

«Надо выбросить американское оружие»

В странах Балтии, являющихся экономической колонией Швеции, наблюдаются те же самые настроения, только более ярко выраженные. Дошло до того, что евродепутат от Эстонии Рихо Террас, бывший главнокомандующий эстонской армией, призвал Евросоюз готовиться к мерам воздействия на США — «прижать их санкциями» и обвинил Трампа в «предательстве» Украины.

Местная пресса публикует статьи, из которых следует, что Трамп и его сподвижники разрушают святое дело евроатлантического единства. «Ясно, что они хотят видеть у власти в Европе те же антидемократические силы, возвращение которых они сами символизируют. Это, конечно, было долгосрочным желанием их нового союзника, России», — пишет, например, эстонский общественный деятель Ээро Янсон, глава НКО Eesti Pagulasabi («Эстонский совет помощи беженцам»).

Он очень обижен на Трампа, потому что раньше его НКО получала солидное финансирование от американского агентства USAID, которого теперь лишилась.

В прибалтийском секторе интернета блуждают карикатуры на Трампа, иной раз весьма обидные — на которых он изображен в виде свиньи. В соцсетях Литвы, Латвии и Эстонии точно так же, как и в Швеции, прозвучали призывы отказаться от американской продукции.

«Выбросьте свои айфоны и компьютеры. А латвийская армия пусть выбросит американское оружие, вертолеты Black Hawk», — иронизирует один рижанин. «Европа, надо полагать, нас не только не поймет, но и наверняка не защитит. Однако похоже, что и Штаты — тоже нет. Всё накрывается медным тазом», — подытожил ещё один пользователь.

Те, кто потрезвее, уже призывают смириться с новой реальностью. «Трамп смотрит на Европу как на конкурента и, возможно, как на потенциальный источник проблем — если мы говорим про войну на территории Украины — но никак не на партнера», — говорит эксперт таллинского «Международного центра обороны и безопасности» Игорь Грецкий.

По его словам, теперь Вашингтон воспринимает в качестве своего «ключевого стратегического оппонента» Китай, а о происходящем в Европе беспокоится в куда меньшей степени.

Грецкий предупреждает, что не стоит воспринимать то, что происходит сейчас в США, как некую «аберрацию», «погрешность» и питать надежду, что после естественного ухода Трампа всё вернется на свои рельсы: «Этот тренд долгосрочный, нужно к нему адаптироваться».

И лишь совсем немногие осмеливаются во всеуслышание советовать, что в изменившихся условиях странам, расположившимся вокруг Балтики, следует менять роли и концепции — и от противостояния России переходить к сотрудничеству с ней.

Так, латвийский публицист, известный активист местной русской общины Владимир Линдерман пишет, что происходит крутой поворот истории: «Латвия в роли антироссийского «западного форпоста» станет невостребованной. Пора менять концепцию».

Однако такие, как Линдерман, считаются «маргиналами». Любой же респектабельный политик, который рискнет вслух повторить эту мысль, может в одночасье превратиться в изгоя. Элиты в странах вокруг Балтики не могут вот так просто изменить свою «ДНК», надеясь на то, что президентство «рыжего безумца» получится пересидеть, и всё вернется на круги своя.