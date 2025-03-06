Вооружённые силы России продолжают выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции. На ряде участков фронта в последние дни отмечалось относительное затишье, которое обе стороны используют в своих целях. Командование ВСУ стремится удержать существующую линию разграничения, бросая в бой свежие формирования из мобилизованных бойцов на самых опасных участках фронта.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом Киеву удалось несколько стабилизировать ситуацию в районе Покровска, что привело к ослаблению украинской обороны на других направлениях.

В Донбассе российские войска развивают успех, достигнутый после освобождения населённого пункта Великая Новосёлка, расширяя плацдарм на стыке границ ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. В ходе наступления российским войскам удалось выбить противника из населённого пункта Привольное и вклиниться вглубь обороны противника на полтора-два километра.

Информацию об освобождении населённого пункта официально подтвердили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве. Ранее на этом направлении российские войска заняли населённые пункты Скудное и Бурлацкое. Наступление развивается в направлении населённых пунктов Зелёное Поле, Вольное Поле и Шевченко.

По последним данным, противник не планирует вести боевые действия «до последнего бойца» и готовится к отходу на территорию Днепропетровской области, что создаёт новые возможности для российских войск. Севернее вооружённые силы РФ ведут наступление на посёлок Богатырь, превращённый противником в крупный оборонительный узел.

В этом районе были сосредоточены войска, отошедшие из района Курахово и ранее — из Угледара. Для дальнейшего продвижения на Запад российским войскам необходимо уничтожить эту группировку противника, сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

«В этом районе сосредоточились остатки нескольких бригад ВСУ и нацгвардии, которые уже изрядно потрепало в боях. Больше прикрывать это направление некому. «Додавим» Богатырь — можно будет смело уже говорить, что восточную часть Донбасса противник окончательно потерял», — отметил собеседник издания. Боевые действия также продолжаются и на других участках фронта, где российские войска повсеместно теснят противника.

Форсирование реки по льду

В последние недели основная тяжесть боевых действий сместилась с Донбасса на север Харьковской области. Российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол, стремясь обойти с севера и юга стратегически важный город Купянск. По сообщениям с мест, неожиданные весенние морозы сковали реку Оскол, что позволяет российским военным перебрасывать подкрепления по льду.

Боевые действия развиваются в районе населённого пункта Голубовка, часть которого, по неподтверждённым данным, перешла под контроль российской армии. Также поступают сообщения о столкновениях в районе посёлков Западный и Кондрашовка. Российские войска стремятся перерезать дорогу, соединяющую силы противника в городе Великий Бурлук с группировкой войск в Купянске.

Южнее Купянска под контроль российских войск перешёл населённый пункт Загрызово. Украинские источники отмечают, что в последние дни интенсивность боевых действий в этом районе постоянно растёт, в то время как ВСУ не имеют резервов ни для контратаки, ни для организации обороны города. Это уже привело к тому, что в район Купянска постепенно перебрасывают силы с других участков фронта, сообщает источник ИА Регнум из Харьковской области.

«Есть информация, что часть сил, которую противник готовился послать в Курскую область, завернули и направили в Купянск. Сейчас командование ВСУ лихорадочно готовит оборону города, поскольку наше продвижение на правом берегу реки Оскол они проспали. Это может привести к тому, что какой-нибудь другой участок фронта в будущем «просядет», — отмечает собеседник издания.

Конфигурация фронта на севере Харьковской области в целом наводит на мысли о том, что командование российских войск планирует глубокий охват Купянска с севера и юга с прорывом в тыл группировки противника. Командование ВСУ сосредотачивает силы севернее Купянска, стремясь не допустить потери Кондрашовки, и в районе Сеньково, чтобы не допустить форсирования реки Оскол и охвата Купянска с юга.

Для украинских войск ситуация осложняется географическим положением Купянска, о котором мы уже рассказывали: река, делящая город надвое, уничтоженные мосты, плотная застройка и административные здания. Ранее с аналогичными проблемами противник сталкивался при обороне городов Бахмут и Часов Яр. В конечном итоге украинским войскам приходится оставить «левобережную» часть города и отойти на правый берег.

Как будет развиваться ситуация в Купянске, станет ясно уже в ближайшие дни, поскольку ВСУ рискуют столкнуться с серьёзными проблемами со снабжением.

Снарядный голод ВСУ

Большие трудности для Киева может создать приостановка американской военной помощи.

По данным Forbes, украинские войска уже столкнулись с дефицитом снарядов калибра 203 мм для сверхтяжёлых самоходных артиллерийских установок «Пион». Ранее ВСУ исчерпали собственные запасы снарядов, после чего были вынуждены обратиться за помощью к США. Прошлая американская администрация смогла найти на складах третьих стран и выкупить около 10 тысяч снарядов, часть боеприпасов предоставила Греция.

Однако сворачивание американской военной помощи может привести к тому, что украинские «Пионы» замолчат навсегда, так что ВСУ будет нечем ответить российской артиллерии. В перспективе у украинских войск могут закончиться и снаряды «натовского» калибра 155 мм, львиную долю которых также поставляли США.

Противник может попытаться нивелировать снарядный голод активным использованием дронов, однако в последнее время и против этой угрозы нашлось «противоядие». Источники с мест сообщают, что ключевые маршруты снабжения российских войск были защищены при помощи сетей, натянутых вдоль автомобильных дорог. Эта мера серьёзно снижает эффективность беспилотников, задействованных для атак по путям снабжения и переброски войск.

На фронте ожидают, что с прекращением американских военных поставок российские войска получат существенное преимущество над противником. «Прошлой весной были случаи, когда их орудия замолкали на целые недели, потому что тогда Штаты тоже обрубили поставки. Нам это дало большое преимущество, именно тогда мы прорвались к Покровску. Так что в этот раз тоже будем использовать эти моменты, чтобы идти вперёд», — резюмируют источники агентства.

Несмотря на близящуюся оттепель и весеннюю распутицу, обе стороны конфликта готовятся к ожесточённым боевым действиям, а нынешнее затишье может быть только прологом к новой эскалации конфликта.