Став президентом, Дональд Трамп начал реализовывать свой замысел по возвращению США былого величия, известный как MAGA. Но за пределами Соединённых Штатов мало кто знает, что в этот замысел включена поддержка религиозного движения Новая апостольская реформация.

Иван Шилов ИА REGNUM

С каждым днём оно получает всё большую поддержку простых американцев. В чём секрет этой внезапной популярности и как она влияет на отношение к России?

Религия в борьбе за власть

Ровно три года назад, в феврале 2022 года бывший американский телеведущий и баптистский пастор Пэт Робинсон заявил, что «Путин был принужден Богом» начать спецоперацию на Украине, и «Бог готовится сделать что-то удивительное, и это исполнится».

И действительно, для многих внешних наблюдателей стал «удивительным» рост влияния малоизвестной в России, но популярной в США Новоапостольской реформации (НАР). Этот рост сопровождал избирательную кампанию Дональда Трампа и лишь усилился с его избранием. Более того, выяснилось, что именно НАР помогла Трампу вернуться в Белый дом.

Усиление НАР вызывает настоящие истерики в рядах демократов и либеральной прессы, ярким примером которой стала публикация в интернет-издании Daily Kos «Поздравляем консервативных евангелистов с приходом к власти ещё одного извращенца».

Автор, предпочитающий скрываться за псевдонимом, сетует на то, что «Трамп получил большую поддержку от евангельского движения, которое нисколько не было обеспокоено его видеозаписью хвастовства о сексуальных домогательствах, а также показаниями всех женщин, которые выступили с подтверждением того, что они имели место».

Оппоненты Трампа из демократической партии в своей борьбе за права разнообразных национальных, расовых, религиозных, сексуальных и прочих меньшинств, мягко говоря, перестарались и восстановили против себя традиционно консервативные штаты: Вайоминг, Висконсин, Луизиану, Северную Дакоту, Западную Вирджинию, Теннесси. Они ожидаемо проголосовали за противника абортов, смены пола и многообразия этих самых полов — Дональда Трампа.

Впрочем, они бы и так проголосовали за кандидата от республиканцев. И немалая доля успеха в этом принадлежит религиозным общинам, защищающим традиционные ценности.

Среди них НАР выделяется рациональным подходом к жизни.

Вера — это прекрасно, но жизнь — битва, которая происходит одновременно на семи полях сражений. Это власть, бизнес, образование, семья, медиа, искусство и церковь. На этих полях Бог сражается с Сатаной за души людей.

Естественно, для победы требуется как можно больше верующих, а главное — разделяющих эту доктрину христиан на ключевых постах: один генерал стоит целой армии. Так Бог одержит победу и человечество придёт к вожделенному Царствию Божьему. Но до тех пор следует работать над установлением правильных порядков здесь, на земле.

Эксперты определяют Новоапостольскую реформацию как харизматическое евангельское движение с уклоном в мистику, эмоциональное восприятие веры и однозначно политизированное.

Новоапостольская реформация — это не организация, а идеология, которой в настоящее время, по приблизительным оценкам, придерживаются около 30% граждан США.

Духовная война стратегического уровня

История НАР началась в начале ХХ века, в африканских церковных движениях пятидесятников, обогатилась в 1940-х годах учением Новой церкви и в 1970-х — работами основателей Пастырского движения из штата Флорида. Окончательно движение оформилось в 1990-е годы, когда во главе его стал Петер Вагнер — известный американский миссионер, писатель и теоретик концепции «духовной войны».

Еще в конце 1990-х Вагнер отрицал, что Новоапостольская реформация имеет какие-то политические претензии. Но через десять лет мнение изменилось: теперь реформисты уверены, что ничто не может привести общество к благоденствию, кроме церкви.

Долгое время последователи НАР считались, как христианские правые, маргиналами в протестантском мире. Сейчас, кажется, они начали диктовать правила игры, внедряя концепцию доминионизма на всех «семи полях», от политики до СМИ. Доминионизм — от слова «доминировать», то есть — «быть основным, главным», стремится создать нацию, управляемую христианами и основанную на их понимании библейского закона.

Программный документ НАР, который излагает основы их понимания доминионизма, называется «Мандат семи гор». Составил его талантливый последователь Вагнера Лэнс Уоллнау, известный сравнением Трампа с царём Киром из книги пророка Исайи.

Кир, которого считали помазанником Божьим, освободил еврейский народ из вавилонского плена, хотя сам не был приверженцем их веры. Нетрудно догадаться, что «еврейский народ» наших дней — это граждане США, а «вавилонский плен» — сверхлиберальные законы президента Байдена, которые существенно расшатали американское общество. И в это понятие включается абсолютно всё, что не соответствует традиционализму: пропаганда трансгендерного перехода, раннего возраста согласия — педофилии, по сути, однополые браки.

Не случайно внимание общества сейчас приковано к обнародованию данных по делу Эпштейна — зарегистрированного секс-преступника, организовавшего целый заповедник для богатых педофилов.

По оценке Университета Денисона, «Мандат семи вершин» поддерживает свыше 42% американских христиан. Они согласны с тем, что все семь ключевых направлений жизни общества должны возглавлять христиане. Более 61% согласны с утверждением харизматических церквей, что в наши времена тоже есть пророки и апостолы, и более половины опрошенных уверены, что демоны контролируют общественные институты, и требуются молитвы и службы, чтобы изгнать их обратно в ад.

Эти цифры показывают, что на стороне НАР — большая политическая сила, подкреплённая внутренними убеждениями и эмоциями. И вся эта сила сейчас последовательно поддерживает нового президента, и из этого бездонного человеческого колодца Дональд Трамп черпает новые, высокомотивированные кадры для беспрецедентной перестройки американского общества.

Офис веры

В сети популярна фотография из Овального кабинета Белого дома, на которой сторонники Дональда Трампа укрепляются вместе с ним в молитве. Справа, в белом, — духовник президента Пола Уайт-Кейн, пастор НАР, и не просто пастор — апостольский лидер.

Как и большинство участников Новоапостольской реформации, Уайт-Кейн придерживается теологии процветания, основной постулат которой: если ты искренне веришь в Бога, тебе обеспечены физическое здоровье и финансовое процветание — в точности в соответствии с иронической русской поговоркой «лучше быть здоровы и богатым, чем бедным и больным»

TASS /White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire) Президент США Дональд Трамп молится в окружении евангельских христиан

И вот, что интересно: 7 февраля 2025 года Дональд Трамп сообщил о создании нового подразделения президентской администрации Белого дома: Офиса веры. Учреждение ожидаемо возглавила Пола Уайт-Кейн. В первое президентство Трампа она же возглавляла OFBCI (Управление религиозных и общественных инициатив)

Офис веры будет заниматься «оказанием помощи религиозным организациям, общественным объединениям и культовым сооружениям в их усилиях по укреплению американских семей, содействию занятости и самодостаточности, а также защите свободы вероисповедания».

Эта новость практически не была освещена в российских СМИ, поскольку на фоне остальных событий она казалась незначительной. Но она наглядно демонстрирует, что курс администрации 47-го президента США круто повернул в сторону тех, кого американская пресса часто называет «христианскими националистами».

Нельзя сказать, что НАР — единственная конфессия, исповедующая теологию процветания и использующая тактику захвата ключевых должностей.

Точно так же (и много дольше) действует, например, самая крупная конгрегация мормонов — Церковь Иисуса Христа святых Последних дней. Достаточно сказать, что мормоны составляют существенную часть сотрудников ФБР и ЦРУ, и, по мнению экс-главы российского бюро Интерпола Владимира Овчинского, бывший шеф ЦРУ Митт Ромни — тоже относится к этой конфессии. Мормона Джона Дарвина Джордж-Буш-младший в своё время назначил главой информационной службы ФБР. Четырёхзвёздный генерал ВВС США Брюс Аллен Карлсон — один из видных чинов мормонской церкви — служил одно время главой директором Национального разведывательного агентства, в сферу работы которого входит, например, функционирование спутников-шпионов.

Так что Новоапостольская реформация в этом отношении — ожидаемое дитя американской протестантской идеологии, только дитя более резвое и быстро растущее.

Такого как Путин

Ещё в 2014 году обозреватель Пэт Бьюкенен в статье для издания Townhall сказал, что Россия — потенциальный союзник США в культурных войнах: «В новой войне идей [говорит Путин] Россия на стороне Бога. Запад — это Гоморра… В культурной войне за будущее человечества Путин твёрдо ставит российский флаг на сторону традиционного христианства».

Четырьмя годами позже обозреватель The Conversation Мелани Макалистер, профессор Университета Джорджа Вашингтона, написала, что консервативные евангелисты США считают Владимира Путина «защитником христианства»: «Получается, что в XXI веке евангелисты-консерваторы не продвигают свою повестку дня, активно перевозя Библии через границы, они, скорее, распространяют через границы нечто другое: мощь репутации Путина как лидера возрождающихся в мире правых сил».

В 2019 году пророссийская риторика усилилась. Так, Politico назвало Россию «лидером глобального христианского движения»: «[Американские] фундаменталисты, стремящиеся отменить защиту меньшинств в США, всё чаще обращаются за поддержкой к России — и за примером, который они могли бы перенять у себя дома, начиная с преследования ЛГБТ*-сообществ и заканчивая отменой права на аборт по всей стране»

В 2022 году Франклин Грэм, глава Евангелистской Ассоциации, признанный самым влиятельным христианином США призвал «молиться за президента Путина», буквально повторив свой призыв семилетней давности. Иронично, но отец Грэма, тоже проповедник, в 1990-х считал, что русских надо «выманивать из безбожного православия». The Washington Post от 5 марта 2022 года пишет открыто: »… Путин может рассчитывать на уважение, которое многие христианские консерваторы в Соединённых Штатах испытывают к православной России как к международному эталону семейных ценностей»

И наконец, сейчас, когда Новоапостольская реформация набирает силу, к истерике американских либералов присоединяются украинцы.

Из свежей февральской статьи The Atlantic «Армия Бога выходит из тени» украинский обозреватель Юрий Гайдай делает вывод: Путин — идеал лидера для американских христиан и их сильный партнёр: «Очень влиятельные теперь — НАР, но они почти прямо декларируют свержение секулярных демократий, как путь к Царству Божьему. В такой ценностной рамке Путин является праведным лидером, который это Царство Божие приближает, и сотрудничать надо именно с ним, а не с этими противными украинцами, которые воюют за какую-то демократию и прогнившие европейские ценности».

Справедливости ради, скажем, что в самой статье об этом — ни слова. И значит, украинских идеологов пугает «ценностная рамка», которая теперь объединяет США и Россию в противовес европейскому либерализму? Вывод правильный, но ему уже минимум десять лет. Правда за эти годы кое-что изменилось. У власти в США теперь не демократы, а республиканцы. Россия все эти годы ценностного вектора не меняла, а традиционалисты Америки терпеливо ждали возможности обзавестись сильным союзником.

В США пришло время жатвы.

По большому счёту, Новоапостольская реформация, развиваясь и укрепляясь как идеология христианского большинства, ждала в подполье больше тридцати лет, чтобы обнаружить себя и свои планы по реконструкции страны — и мира. И всё это время консервативные евангелисты США развивали и укрепляли политические и эмоциональные связи с Россией.

Так что всплеск интереса к лидеру страны Владимиру Путину — понятен, и это не просто интерес: его стратегия в части усиления общественных «скреп» — поддержка традиционных ценностей — стала образцом для Соединённых Штатов, в которых эти ценности за последние три десятилетия размылись и девальвировались.

Дружба и братство сильнее богатства

Как реагировать на это России? Насколько соотносится православная вера с консервативным протестантизмом?

Начнём с того, что православные стараются придерживаться концепции нестяжания — одной из евангельских добродетелей: отсутствии страсти к накопительству и чрезмерной привязанности к мирским благам. Наиболее ясно высказался на эту тему святитель Василий Великий: «Если бы каждый, взяв потребное к удовлетворению своей нужды, излишнее предоставлял нуждающемуся, никто бы не был богат, никто бы не был и скуден». Богатство — дар Божий, но только лишь когда он обращён во благо. Однако тот же Екклесиаст, написавший эти слова, скорбит о том, что не всегда богатство достается людям разумным.

И вот здесь-то и кроется основное отличие теологии процветания от теологии нестяжания.

Ключевое различие между протестантскими (в основном) США и православной (в основном) Россией можно определить следующим образом: для первых христианство — это средство для достижения цели, инструмент создания идеального общества изобилия и традиций.

Для второй христианство — не вероучение, а спасение во Христе через Православную Церковь — это самоцель. И человека как личности, и общества в целом.

В православии появление «Мандата семи вершин» невозможно в принципе, потому что вершина, к которой стремится верующий человек — всего одна, что лучше всего выразил святой апостол и евангелист Матфей: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мт. 6:33).

Памятуя засилье харизматических церквей и разнообразных сект в России в 1990-е годы, можно выразить и ещё одно опасение: не станет ли смена курса правительства США поводом для «второй волны» протестантизма?

Ведь под прикрытием наиболее одиозных сект действуют — и это доказано — разведывательные и даже террористические организации, а также структуры по созданию внутри стран сети агентов политического и общественного влияния. Это мы можем наблюдать на примере раскольнической Православной церкви Украины, которую неоднократно называли «проектом ЦРУ».

Но пока рано говорить и о «братании» верующих разных конфессий, и об опасностях слишком тесного сближения. Очевидно, что офис Белого дома сейчас больше всего волнуют внутренние проблемы страны и решение сложных социально-культурных вопросов, которые стали результатом непродуманной ультралиберальной политики Демпартии США.

*Запрещённое в России международное движение