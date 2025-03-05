Первое обращение президента США Дональда Трампа к конгрессу после переизбрания выставило на первый план сильнейший раскол американской политики, который никуда не делся после недавних выборов.

Иван Шилов ИА Регнум

Для президента США это традиционная ежегодная речь, в которой он сообщает о своих успехах на посту и очерчивает приоритеты на предстоящий год. На первом сроке Трампа его обращения к нации и конгрессу всякий раз вызывали приступы сумасшествия среди демократов. Не стала исключением и его речь уже на втором сроке.

Основным лейтмотивом обращения стал концепт «американской мечты, которую невозможно остановить». Трамп только полтора месяца пробыл на посту президента США, но уже похвастался первыми достижениями вроде экономии миллиардов долларов для бюджета после чисток госаппарата и сокращения бюрократии.

Но в основном президент уделял внимание проблемам Америки и тому, что нужно сделать в течение 2025 года, который явно обещает стать непростым.

Трамп произнёс одну из самых длинных речей в истории, она продлилась больше полутора часов — обычно в конгрессе президенты в среднем выступают по часу.

Он сделал упор на проблему нелегальной миграции и пригласил в Капитолий родственников жертв, погибших от рук нелегалов. Также Трамп пообещал бороться с преступностью, уничтожать террористов и возрождать Вооружённые силы США, которые завязли в длительном кризисе из-за падения числа желающих служить и проблем в сфере ВПК.

Выступление в основном касалось внутренней политики, которая в первую очередь волнует простых американцев. Но не обошлось и без упоминаний внешнеполитических сюжетов.

Трамп сообщил о прогрессе в переговорном процессе с Россией. Не зря ещё перед речью в американской прессе стали появляться инсайды о разработке планов смягчения санкций против России. Если политическая воля появится, то сделать это несложно — для отказа от ограничений президенту даже не понадобится одобрение конгресса.

Пока что в неопределённом состоянии остаётся сделка по редкоземельным металлам с Украиной. Трамп пообещал не допустить того, чтобы война продолжалась ещё пять лет.

Давление на нынешнюю киевскую власть резко усилилось после недавней перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. США полностью свернули программы отправки вооружений по старым контрактам, заключённым в эпоху Джо Байдена. Начались у Вооруженных сил Украины (ВСУ) проблемы и с получением разведданных — как от Штатов, так и от Британии.

Заморозка выделения помощи коснётся контрактов на сумму сразу в 30 миллиардов долларов. В основном речь идёт предоставлении ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, боеприпасов для артиллерии и ракетных систем HIMARS, а также противотанкового оружия.

Это очень болезненный удар для Киева, ведь получить где-то ещё те же ракеты они не смогут. Европейцы готовы поставить небольшое количество снарядов, но с ПВО у них самих очень серьезные проблемы. А без спутниковой разведки использовать высокоточное оружие станет совсем проблематично.

Для Трампа перекрытие траншей является рычагом давления на офис Зеленского. Если ситуация на фронте для ВСУ резко ухудшится, то и ситуация внутри Украины дестабилизируется.

Тогда вероятность сценария смены власти, отставки Зеленского и проведения выборов резко повышается. На выборах же может одержать победу кто-то более договороспособный, чем Зеленский.

Киевским властям, если они сдадут назад в противостоянии с Трампом, скорее всего, навяжут ещё более невыгодную редкоземельную сделку.

Пока же Зеленскому грозит не только остановка помощи из США, но и антикоррупционные расследования, о которых было заявлено соратниками Трампа.

Также президент в ходе своей речи сообщил о желании как можно быстрее договориться по ситуации на Украине и переключиться на другие направления. Среди них — возвращение Панамского канала под контроль США, присоединение Гренландии и даже установка американского флага на Марсе, когда начнётся колонизация планеты.

Выступление вызвало на редкость эмоциональную реакцию среди демократов. Некоторые из них бойкотировали мероприятие, другие демонстративно уходили прямо во время речи. Демократы принесли много плакатов, с которыми устраивали импровизированные пикеты и пытались перебивать Трампа.

Повторились инциденты его первого срока, когда во время выступлений демократы также постоянно бились в истерике. В 2020 году Нэнси Пелоси, тогда спикер Палаты представителей, даже в один момент встала за спиной у Трампа и начала демонстративно рвать страницы текста его речи.

Обычно партия, которая находится в оппозиции к действующей власти, записывает альтернативное обращение к нации. Сейчас демократы выбрали для этого сенатора от Мичигана Элиз Слоткин.

Большую часть своей речи она посвятила критике даже не Трампа, а скорее Илона Маска. Не обошлось и без привычных штампов про «переворачивающегося в гробу» Рональда Рейгана, который якобы был бы шокирован поведением Трампа в контексте украинского конфликта.

Фигура Рейгана в американском политическом дискурсе вообще слишком сильно мифологизирована. Он не был абсолютно во всем ярым ястребом, каким его часто представляют.

Более того, самого Рейгана часто критиковали многие неоконы в Вашингтоне, например, за встречи с Михаилом Горбачёвым, и обвиняли в том, что он, мол, капитулирует перед Советским Союзом. Похожую риторику сейчас используют ястребы в отношении Трампа в связи с началом переговоров с Россией.

Выступление сенатора Слоткин в итоге оборвалось на полуслове, и это стало хорошей иллюстрацией нынешнего состояния Демпартии. Истерить и вовсю поносить Трампа с Маском — это максимум, на который они сейчас способны. А вот с разработкой альтернативной повестки есть явные проблемы.

Демократам остаётся лишь надеяться, что Трамп сам понаделает ошибок и это ударит по его рейтингам. А пока они могут проворачивать лишь цирковые номера вроде того, что произошёл в Конгрессе.

В преддверии выступления президента США появлялись инсайды, что он может устроить некую сенсацию. Например, объявить о выходе из НАТО. Однако такие радикальные заявления всё же не прозвучали.

Однако общий курс новой политики, направленный на серьёзную перетряску всех институтов США и альянсов с союзниками, никак не меняется.

Для этого совсем не обязательно выходить из Североатлантического альянса. Можно свести до минимума кооперацию в рамках НАТО — и, скажем, полностью отказаться от организации общих учений и командной работы.

Эта стратегия, которую в США прозвали переходом к режиму «спящего НАТО», уже давно обсуждается среди республиканских внешнеполитических стратегов.

Она же может стать одним из пунктов, которые команда Трампа будет предлагать российской стороне в ходе переговоров. Ведь бесконечные учения у западных рубежей России и наращивание военного контингента в странах Восточной Европы все последние годы только эскалировали ситуацию и в итоге довели её до открытого конфликта.

Подобные планы команды Трампа вызывают истерику у европейских ястребов, но их мнение в Белом доме никого не интересует.

Там делают ставку на дальнейший рост изоляционистских настроений в американском обществе. Участие в украинском конфликте и делах Европы уже становится непопулярным в США: 70–80% американцев выступают за переговоры с Москвой и деэскалацию на Украине.

Отношение к России серьёзно улучшилось среди республиканского электората, особенно молодой его части, не заставшей холодной войны.

И надежды демократов на то, что Трамп своей примиренческой политикой сам себя дискредитирует, могут в итоге оказаться тщетными.