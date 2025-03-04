Иранское правительство продолжают сотрясать громкие отставки. Еще не успел покинуть свой кабинет министр экономики и финансов Абдольнасер Хеммати, отставленный в результате импичмента, как на политическую пенсию уже собрался другой «тяжеловес» — вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф.

Иван Шилов ИА Регнум

Отставка Зарифа сперва была воспринята как политический демарш — тем более, что ранее (в августе 2024 года) вице-президент уже демонстративно покидал пост. Однако нынешний виток свидетельствует о серьезных переменах в иранской внутренней политике.

Раскол между сторонниками президента и верховного лидера стремительно углубляется, и в попытках сохранить баланс реформисты предпочитают избавляться от излишне токсичных фигур.

Токсичные министры

Несмотря на то, что карьерные траектории Хеммати и Зарифа, на первый взгляд, не слишком похожи, в них есть некоторые пересечения.

В частности, оба политика в свое время были введены в правительство как «фракция надежды» — для решения наиболее амбициозных задач, поставленных президентом Масудом Пезешкианом.

Так, Хеммати, бывший глава иранского ЦБ, должен был «комплексно переосмыслить» экономическую стратегию страны и вывести Иран из стагнации; найти пути к снятию (или, по первости, хотя бы к ослаблению) западных санкций. Зариф же, как архитектор «ядерной сделки» 2015 года, был призван помочь стране «перезагрузить» переговоры по «мирному атому».

Оба пункта были краеугольными камнями политической программы иранских реформистов, и пробуксовки в их реализации плохо сказались на рейтингах поддержки правительства.

Кроме того, оба чиновника стали удобными мишенями для критики со стороны консервативных сил.

Хеммати получил клеймо «вредителя» за стремительное (почти на 50%) обесценивание национальной валюты, а также попытки искусственно расшатать экономическую систему страны путем форсированного внедрения новых видов криптовалюты.

Зарифа же и вовсе именуют «проводником интересов» США — за чрезмерное стремление найти компромисс с Вашингтоном и готовность «пожертвовать национальными интересами» для достижения поставленной цели. Не забывают и напомнить, что в 2017 году именно из-за «чрезмерной наивности» вице-президента (а тогда — главы МИД) Тегеран не смог извлечь выгоду из одностороннего выхода США из «ядерной сделки»; потратил время на пустые переговоры вместо зеркального сокращения обязательств.

Вероятно, Зариф должен был, как и Хеммати, отправиться в отставку в результате импичмента — тем более, что комитет меджлиса (парламента. — Прим. ред.) по национальной безопасности еще в начале февраля призывал отстранить его от должности после скандального выступления на форуме в Давосе.

Тогда Зариф с трибун раскритиковал иранские власти за «перегибы» в политике в отношении женщин, что было воспринято консервативной общественностью как «намеренное раскалывание иранского общества».

От «публичной опалы» вице-президента спасло разве что заступничество старых товарищей. В частности, главы судебной власти Голам-Хосейна Мохсени-Эджеи, который порекомендовал Зарифу уйти в отставку до запуска процедуры импичмента.

Время Трампа

Не последнюю роль в отставках Хеммати и Зарифа сыграла победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Реформисты, пришедшие к власти в период правления администрации Джо Байдена, выстроили свою внешнеполитическую стратегию с оглядкой на стратегические интересы демократов. И какое-то время такой подход даже приносил дивиденды.

Тегерану, среди прочего, удалось выторговать у Вашингтона полноценный обмен заключенными, а также полноценно восстановить «оманский трек» переговоров по мирному атому, что было воспринято как шаг к постепенной разрядке и «пролог» к переговорам по новой сделке.

Возвращение в Белый дом Трампа поставило прежние договоренности под вопрос.

Даже с учетом того, что республиканцы на предвыборном этапе отказались от антииранской риторики, уже в феврале 2025 года Трамп дал команду возобновить «политику максимального давления» на Иран, а также де-факто поддержал Израиль в его асимметричном противостоянии с Тегераном на всей территории Ближнего Востока.

Вести в таких условиях прямые переговоры с США — и тем более идти на уступки в чувствительных сферах — значительная часть иранского общества оказалась не готова. Тем более, что на другой чаше весов — угрозы ударов (руками израильтян) по ядерной инфраструктуре Ирана.

Не удивительно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи недвусмысленно дал понять, что страна не будет вести переговоры с США по ядерным вопросам — даже если президентская команда готова продолжать уступки.

Будущее сделки

Дополнительно усугубляет ситуацию и то, что «Евротройка» (Франция, Германия, Великобритания), большую часть времени занимавшая в переговорах подчеркнуто нейтральную и благожелательную позицию, переходит к тактике «подталкивания».

От Тегерана требуют в том или ином виде восстановить «ядерную сделку» до конца июня.

В противном случае «Евротройка» грозится вернуть — а возможно, даже усилить — введенные Совбезом ООН санкции на иранские ядерные разработки. Подобный шаг приведет к еще большей изоляции экономической системы Ирана и спровоцирует дополнительную напряженность. А ей уже не преминут воспользоваться противники страны — как внешние, так и внутренние.

По этой причине президентское окружение предпочитает пока не вступать в прямое противостояние с консервативными силами (во главе которых остается верховный лидер) и осторожно избавляться от отдельных фигур, которые «не оправдали надежд» иранского общества.

Однако если с Хеммати расстались сравнительно легко, то отпускать Зарифа руководству Ирана не хочется.

Торг за его кандидатуру продолжается. Пезешкиан рассчитывает рано или поздно возобновить диалог по «мирному атому». И по-прежнему видит Зарифа одним из главных действующих лиц — тем более, что «политическую пенсию» вице-президент будет проводить в одном из университетов страны, откуда может быть быстро призван обратно на службу.

Консерваторы, судя по всему, против такого исхода тоже не возражают — хотя и предпочли бы, чтобы «чиновники несбывшихся надежд» не возвращались в обойму как можно дольше.