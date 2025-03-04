48-летний Иван Анчевский, на которого эстонские власти завели уголовное дело — личность довольно известная. Возглавляемая им московская компания является поставщиком оборудования для крупных предприятий российской промышленности и научно-исследовательских институтов.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщается, что у него два гражданства — российское и эстонское. Принадлежащие бизнесмену фирмы «Мелитэк» и «Мелитэк Тестинг» (общая выручка которых в 2023-м превысила 4 млрд рублей) в настоящее время находятся под санкциями США. А теперь эстонцы объявили, что он через свою зарегистрированную в Эстонии фирму ввозил в Россию «подсанкционную» продукцию. Итальянские власти арестовали российского гражданина и экстрадировали в Эстонию.

Он был доставлен в Таллин еще в конце января и с тех пор содержится под стражей. Госпрокуратура подозревает его в «перевозке в Россию запрещенных стратегических товаров и нарушении санкций».

Это не единственное за последнее время дело такого рода, в котором фигурирует эта стране. Еще как минимум двое уроженцев республики попали под следствие по сходным мотивам.

«Перевозка стратегических товаров»

Адвокат Анчевского Стелла Вебер пыталась добиться его освобождения, однако суд пришел к выводу, что тот может покинуть страну, так как «не имеет с Эстонией прочных связей», и распорядился оставить предпринимателя за решеткой.

Как сообщил пресс-секретарь эстонской прокуратуры Каури Синкевичюс, в рамках этого дела также проходят две местные компании — Иван Анчевский входил в правление одной из них.

В прокуратуре утверждают, что бизнесмен заказал у швейцарского производителя высокочастотное испытательное оборудование, используемое для проверки прочности металла и других материалов.

«Была оформлена транспортировка товара через Эстонию и третьи страны с целью последующей доставки товара в Россию», — пояснил Синкевичюс.

По его словам, подозреваемый использовал бывшую дочернюю фирму «Мелитэк» — Melytec Europe OÜ, зарегистрированную в Таллине в 2015 году. Она занималась поставками промышленных и специализированных машин и оборудования западноевропейского происхождения.

Утверждается, что в 2022 году Анчевский вывел Melytec Europe из структуры «Мелитэка» и переписал ее лично на себя.

Эстонские власти считают, что бизнесмен организовал схему серого импорта в Россию через страны Евразийского экономического союза, в частности через Казахстан, который, по данным следствия, он неоднократно посещал в 2023 и 2024 годах.

Сейчас перспективы Анчевского выглядят незавидными. Эстония является одной из наиболее антироссийски настроенных стран в ЕС, и можно ожидать, что суд приговорит его к немалому тюремному сроку.

Разок купил — попал под санкции

Случай это, как говорилось выше, не единственный. В марте 2023 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила 48-летнему гражданину Эстонии Андрею Шевлякову обвинения в закупке американской электроники для России в обход санкций.

Таллинец Шевляков на протяжении многих лет занимался куплей-продажей электроники и компонентов к ней. Частные лица или компании размещали у него заказы на продукцию, которую он находил и доставлял по назначенному адресу. География его работы была обширной: Америка, Европа, Россия (доля РФ составляла примерно 60% всех поставок). Возил он товар через границу не фурами, а лично и на легковом автомобиле.

Согласно предъявленному обвинению, бизнесмен в течение десяти лет в нарушение норм экспортного контроля пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей. Его задержали — причем, как заявили в эстонской Полиции безопасности, во время ареста были изъяты грузы из США, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры.

Утверждается, что поскольку Шевляков еще с 2012 года находился в утвержденном правительством США списке лиц, которым запрещается импортировать из этой страны, он использовал для покупки электроники подставные фирмы и вымышленные имена.

В случае обвинительного приговора предпринимателю грозит до двадцати лет тюрьмы. В июле 2023-го эстонский суд признал юридически допустимой его выдачу в Штаты. В итоге она сорвалась — в сентябре 2024-го Таллинский административный суд отменил распоряжение правительства об экстрадиции в США гражданина Эстонии.

Снова об этом деле вспомнили в январе 2025-го в связи с тем, что уходившая американская администрация отказалась включать Эстонию в число стран, которым предоставлен безлимитный доступ к американским разработкам в сфере искусственного интеллекта. Это вызвало недоумение и большую обиду эстонского руководства. Одновременно начались поиски виноватых.

Одним из таковых сочли именно Шевлякова — мол, из-за таких, как он, США не могут считать Эстонию надежным партнером в деле сохранности секретов передовых технологий. Бизнесмен, который уже почти два года ходит с электронным «браслетом» на ноге и ждет решения своей участи, заявил эстонским тележурналистам, что не считает себя в чем-либо виновным.

Он рассказал, что неприятности начались из-за того, что в 2012 году его фирма Yaxart оказалась в списке деловых партнеров американской компании ARK-Electroniks. «У них моя фирма, насколько я помню, единожды покупала какие-то компоненты. И на тот момент американские власти решили, что все фирмы, которые покупали компоненты у этой компании, подлежат санкционированию», — рассказал Шевляков.

Американские СМИ тогда писали, что прокурор Бруклина предъявил обвинение одиннадцати предполагаемым «русским шпионам», которых заподозрили в поставках РФ «военных технологий».

По мнению американской прокуратуры, несколько осевших в США выходцев из постсоветского пространства через фирму ARK-Electroniks поставляли в Россию «продвинутую и передовую микроэлектронику», которую можно использовать в том числе в радарах и системах наблюдения, а также в боевых ракетах.

Поскольку фирма Шевлякова один из своих контрактов заключила с ARK-Electroniks, она тоже попала в американский санкционный список, а позже туда внесли и её владельца персонально. При этом ему самому ничего не сообщили.

О происходящем бизнесмен узнал, получив отказ в приобретении новой партии товара, а после его начали атаковать эстонские СМИ. Потом его вызвали «на беседу» в эстонский налогово-таможенный департамент и сообщили, что работа принадлежащих ему фирм берется под особый контроль. Однако, по словам предпринимателя, пристрастные проверки, проводившиеся в течение года, не выявили каких-либо нарушений, несоответствий и отклонений.

После этого он почти десять лет спокойно занимался своим бизнесом, пока не был арестован по запросу американской прокуратуры. Шевляков не отрицает, что его фирмы покупали определенный товар в США, но клянётся, что не понимает, почему его обвиняют в каких-то противозаконных действиях и даже в работе на правительство России и ее министерство обороны.

Предприниматель утверждает, что постоянно проверял, не подпадает ли запрашиваемый его клиентами товар под какие-либо санкции и ограничения. «Если товар был задекларирован правильно, если он прошел таможенный контроль, он получил добро со стороны таможни, то какие могут быть вопросы в дальнейшем?» — вопрошает Шевляков.

Он напоминает, что «электронные компоненты», ввоз которых в РФ вменяют ему в вину — понятие растяжимое. Такие компоненты применяются и в телевизорах, и в бытовой технике, и даже в осветительных приборах.

«Не тот» экспорт

В сентябре 2023 года в Финляндии заключили под стражу предпринимателя Габриэля Темина, которого также заподозрили в поставках электроники в Россию в обход санкций. Гражданин Франции Темин возглавлял финские компании Luminor и Siberica, которые до того попали в санкционный список США.

Габриэль Темин хоть сейчас и является по паспорту французом, родился в Эстонской ССР. В деле фигурировала и его родственница Катрин Эстер Темин, занимавшая руководящий пост в той же Siberica — она тоже эстонка.

По версии американских властей, Luminor и Siberica экспортировали в Россию электронику двойного назначения — видеокамеры для беспилотников, высокопроизводительные оптические фильтры и литиевые батареи. Как писала финская пресса, в документах пунктом назначения был указан Казахстан, но в итоге товары отправлялись в Санкт-Петербург.

Компании Темина также перевозили в Финляндию через Россию «подсанкционную» электронику, которую Luminor приобретала на Тайване. Речь якобы шла об устройствах, предназначенных для перехвата беспилотников, стоимостью почти 400 тысяч евро. Но в пути эти устройства «терялись» и оставались на территории России.

В конечном счете предприниматель, которого обвиняли в «экспорте тысяч беспилотных летательных аппаратов в Россию», отделался очень легко. Прямых доказательств тому, что он переправлял в Россию дроны, не нашлось. Впрочем, следствие выяснило, что в 2022–2023 гг. Темин экспортировал из Германии в Россию некоторые товары, подпадающие под экспортные ограничения.

Прокуратура потребовала для него четыре года лишения свободы, но в итоге суд приговорил его в марте 2024-го к девяти месяцам тюремного заключения условно. Также Темина обязали «передать государству финансовые средства, полученные преступным путем». Это был первый вынесенный в Финляндии приговор за нарушение антироссийских санкций.

Осужденный бизнесмен подавал апелляцию, но приговор оставили в силе.

***

Сегодня сложно сказать, кем на самом деле являются Анчевский, Шевляков и Темин — отважными русскими патриотами, помогающими стране ковать ракетный меч вопреки наложенным врагами ограничениям, авантюристами в духе героя звёздных войн Хана Соло, который возил контрабанду повстанцам в обход патрулей звёздной Империи. Или же банальными жертвами параноидальной русофобской шпиономании, охватившей страны Прибалтики и Скандинавии.

Многое в судьбе этих мужчин будет зависеть от глобальных геополитических перемен — дальнейшей санкционной политики США и политики стран «северного фланга НАТО». Но факт остаётся фактом — Прибалтика, враждебная России настолько, что ее представителей даже не зовут в антироссийские альянсы — по прежнему остаётся одним из важнейших каналов поступления в Россию товаров двойного назначения.