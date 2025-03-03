После провального визита Владимира Зеленского в Вашингтон, откуда его в прямом смысле слова выгнали, значение саммита по Украине в Лондоне, назначенного на 2 марта, выросло многократно.

Сергей Корсун ИА Регнум

Нужно было решить, а что же делать дальше в условиях, когда Киев не может похвастаться успехами на фронте и, соответственно, обеспечить себе сильную позицию на переговорах, а с главным союзником и спонсором разругался вдрызг.

Для этого в особняке Ланкастер-хаус в британской столице собрались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Чехии, Польши, Румынии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады, Турции, позвали и Зеленского, как раз возвращавшегося из Америки.

Очень негодовали из-за отсутствия приглашения на мероприятие страны Балтии, выделившие немалые средства из своих бюджетов на помощь Киеву. «Как будто это ещё один пакт, чтобы разделить Европу или принять нас как должное. Позор», — сказал дипломатический источник телеканала Sky News. А чего удивляться, если собираться только с теми, с кем удобно вести разговор, становится обычной практикой в Европе? Вспомнить хотя бы подобный саммит в Париже.

Это подтверждают и слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера в интервью BBC перед началом встречи. Он заявил, что участники саммита обсудят способы обеспечения гарантий безопасности Украины, чтобы добиться длительного мира. Речь идёт о создании «коалиции доброй воли», в которую войдут не все страны — члены НАТО, а лишь те, кто изъявят желание участвовать. Пока дальше других при обсуждении этого вопроса, по словам политика, продвинулись Великобритания и Франция.

Global Look Press Саммит европейских лидеров 2 марта 2025 года в Лондоне, Англия

После того, как представители России и США указали Европе на то, что места за столом переговоров по Украине для неё нет, именно Лондон и Париж начали проявлять недюжинную активность, совместно разрабатывая план по урегулированию украинского кризиса.

К тому же и Стармер, и президент Франции Эммануэль Макрон совсем недавно летали в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, а потом ещё и звонили ему. Макрон — чтобы убедить всё же провести уже отменённую встречу с Зеленским, а Стармер — уговорить продолжить разговор после того громкого скандала в Белом доме.

О чём договорились

На итоговой пресс-конференции премьер-министр Великобритании объявил, что участники саммита и впредь будут оказывать военную помощь Украине, а чтобы усилить её позиции сейчас, продолжат оказывать экономическое давление на Россию.

«Во-вторых, мы договорились, что любой прочный мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины, а Украина должна быть за переговорным столом. В-третьих, в случае мирной сделки мы продолжим усиливать оборонный потенциал Украины, чтобы остановить любое будущее вторжение. В-четвертых, мы пойдём ещё дальше в формировании коалиции доброй воли для защиты мирной сделки на Украине и обеспечении гарантий мира», — продолжил он.

Но слова словами, а подкреплять их нужно делами.

Стармер также объявил о выделении Великобританией Украине дополнительного кредита на $2 млрд для военных закупок, включая ракеты для систем ПВО. Но не всякие, а те, которые будут произведены в Белфасте. Такой вот удачный вклад в переживающую не лучшие времена британскую экономику.

Кроме того, накануне, 1 марта, представители двух стран подписали соглашение о предоставлении Украине кредита на £2,26 млрд ($2,8 млрд) за счёт доходов от замороженных российских активов. Это стало первым таким случаем. Деньги должны поступить на счета Киева в ближайшие две недели.

А вообще, по сведениям газеты The Times, Соединённое Королевство заморозило около £26 млрд активов ЦБ РФ и порядка £18 млрд средств частных лиц, находящихся под санкциями. Мало того, что замораживание российских средств было незаконным, а, соответственно, и получение Западом доходов от них также незаконно, но и этого европейским политикам мало.

«Все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины. Как раз по этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на итоговой пресс-конференции.

Хорошо, если в июне удастся хотя бы продлить заморозку активов России, добавил он.

Зато польский премьер похвалился единством участников саммита в том, что Европе нужно брать на себя больше ответственности за собственную оборону и тратить больше денег на помощь Украине. «Это никто не оспаривал», — подчеркнул Туск.

Конечно, ведь в Лондон позвали только тех, кто возражать не будет и кому при этом есть чем платить. Тех же Венгрию и Словакию не пригласили, а уж они точно объяснили бы, кто и сколько должен платить за поддержку Киева.

Но вот что понравилось Туску особенно: на встрече абсолютным приоритетом Европы объявили укрепление «восточного фланга» как финансово, так и с точки зрения инфраструктуры. А значит, на дополнительные вливания может рассчитывать и сама Польша.

Но если среди стран-членов ЕС и НАТО есть разногласия по украинскому вопросу, то руководство наднациональных объединений в своём мнении едино: нужно сделать для Киева как можно больше, пусть даже в ущерб себе.

Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС и НАТО за счёт военной и финансовой помощи, предоставления гарантий безопасности и поддержки энергетической инфраструктуры превратить Украину в «стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник».

А ещё потребовала от стран Евросоюза вложиться в оборону и обеспечить рывок в военной промышленности, поскольку необходимо срочно вооружить Европу.

Для этого она пообещала изменить механизмы, находящиеся в ведении Еврокомиссии, чтобы стало легче направлять государственные инвестиции в производство оружия. Конкретные шаги по запуску новой гонки вооружений в Европе фон дер Ляйен представит на экстренном саммите ЕС 6 марта.

Для Украины, по словам главы Еврокомиссии, первостепенное значение имеют всеобъемлющие гарантии безопасности. США их предоставлять и так не собирались, а после ссоры в Белом доме с Зеленским и подавно не станут. Собственными силами Киев обеспечить себе безопасность не может, так что вся надежда на европейцев.

А они, как признался Туск, никакие гарантии для Украины в Лондоне и не обсуждали, поскольку этот вопрос не стоял на повестке дня. Любое заявление на эту тему должно быть строго обязывающим, чтобы не создавать ложную иллюзию безопасности, подчеркнул премьер-министр Польши.

И произнёс вслух то, о чём говорили в полголоса или преподносили в виде догадок. «Сейчас у всех нас есть ощущение, что ни у кого нет плана [по Украине] и это ощущение хаоса, импровизированного подхода, иногда вызывает эмоции, как мы видели в том непристойном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать».

Игры англичан и французов

Согласованный подход по украинскому вопросу есть только у Стармера и Макрона. По крайней мере так думает Макрон.

Детали плана президент Франции раскрыл в интервью изданию Le Figaro.

В перемирие на фронте, которое могут согласовать США и Россия, европейские политики не верят, поскольку, как они говорят, контролировать его соблюдение крайне сложно. Вместо этого предлагается устроить перемирие на один месяц в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры.

«В ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет. Вопрос в том, как использовать это время, чтобы достичь доступного перемирия, на переговоры по которому уйдут несколько недель, а затем, после подписания мира, последует развёртывание сил», — продолжил Макрон.

Тут обсуждай не обсуждай, хоть одну неделю, хоть пять — Россия давно и предельно ясно сказала: никаких иностранных войск на Украине мы не потерпим.

Однако заверения Макрона дезавуировала британская сторона. Сперва «источник Bloomberg», а затем и лично министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард сообщили, что «соглашение о том, как будет выглядеть перемирие пока не достигнуто».

Макрон же выразил уверенность в том, что отношения между Трампом и Зеленским все же наладятся. Как рассказал дипломатический источник Sky News, наедине Макрон и Стармер обсуждали план по восстановлению диалога США и Украины.

При этом американская сторона не против, только для начала Зеленскому нужно принести извинения за своё поведение в Белом доме, а также убедить в искреннем стремлении установить мир.

После столь громкой и публичной ссоры Украине и США не обойтись без посредника. Стармер, находящийся в хороших отношениях с лидерами обеих стран, с радостью выступит в этой роли. Но есть глубокие сомнения в том, что британский премьер искренне печётся о судьбе собственно Украины.

В чём состоит истинный смысл разработки «мирных планов» и сборов европейских политиков вместе с руководством ЕС и НАТО на неформальные экстренные саммиты, доходчиво проговорился Макрон. «Этот план позволит европейцам войти в игру, где Трамп и Путин охотно остались бы один на один», — заявил он в интервью Le Figaro.

Лидерами Франции и Великобритании движут и личные политические амбиции, и страх сближения России и США, долгие годы находящихся по разные стороны украинских баррикад, а также их личные политические амбиции.

И хотя Туск говорил, что формат встречи в Лондоне не предполагал принятия каких-либо конкретных решений, особенно на уровне ЕС (поскольку участвовавшие в саммите Турция и Канада не входят в объединение), результат у саммита есть, причём очень важный: этот междусобойчик только усилил раскол между Европой и США.

А приглашение на встречу премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы МИД Турции Хакана Фидана указывает на образование антиамериканской фронды внутри Североатлантического альянса.

В такой ситуации каждый будет тянуть одеяло на себя, желая самоутвердиться, а истинная и самая важная цель — добиться устойчивого мира на Украине — окажется на заднем плане.