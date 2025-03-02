Ветераны белого порошка. Зачем Мексика отдала Штатам отставных наркобаронов
Криминальная хроника Мексики, а вместе с ней и американского приграничья, подчас напоминает остросюжетный фильм — и деятели западной киноиндустрии, не будучи дураками, этим пользуются, препарируя местные сюжеты на все лады.
Получается так себе. Конечно, есть хиты вроде «Королевы Юга», «Эль Чапо» или «Наркос» плюс «Наркос: Мексика», но все они больше сконцентрированы на биографии какой-то легендарной персоны (как правило, криминальной) и с разной степенью навязчивости разъясняют, что торговля наркотиками ни к чему хорошему не приводит.
Иногда у авторов есть замах на рассказ о том, что преступную дорожку просто так не выбирают и в цепочке интересантов наркоторговли гораздо больше людей, чем кажется со стороны. Но не более того.
Есть и исключения в виде «Траффика» Стивена Содерберга, где демонстрируется целая череда вполне человеческих историй, а также связь с большой политикой, социальными проблемами и вечными философскими вопросами.
Именно «Траффик» можно считать одной из первых попыток всерьез поговорить о проблеме наркопреступности, проанализировать борьбу с ней и не скатиться в рамки дешевого боевика.
И благодаря такой попытке пятнадцать лет спустя появился фильм «Сикарио» режиссера Дени Вильнёва и сценариста Тейлора Шеридана — фильм, не поражающий зрителя знанием технических деталей или фактов о картелях, но достаточно достоверно отражающий картину расклада сил и вечного насилия в этой сфере.
Десять лет спустя
Сейчас пересматривать «Сикарио» приходится в новых реалиях: президент США Дональд Трамп открыл «новую эру» в борьбе с картелями. По крайней мере, на словах.
Увеличилось число спецопераций в приграничье. Чаще слышен гул патрульных вертолетов над мексиканским штатом Синалоа, жужжат — подобно мухам над трупом — дроны. Автоматные очереди по-прежнему часто оживляют окрестности южных городов. И массовые захоронения в стенах домов или пустыне пополняются новыми пластиковыми пакетами со зловещим содержимым.
Звучат открытые угрозы: команда Трампа обещает экономические санкции странам-соседям, требуя пресечь потоки наркотических веществ и прекратить «отравлять американцев».
Президент Мексики в ответ громогласно требует перестать продавать картелям американское оружие, а также рекомендует бороться с потреблением среди народа США — того самого, что создавал спрос для картелей в «Сикарио».
Несколько основных картелей и парочка банд объявлены правительством США (и Канадой с Аргентиной) террористическими организациями. В рядах Национальной разведки, ЦРУ и ФБР прогнозируют чистки как тех, кто в свое время испортил жизнь членам команды Трампа, так и тех, кто был замешан в каких-то неприятных махинациях. Для демонстрации, так сказать, оздоровления рядов.
И вроде бы кажется, что мир, демонстрируемый Шериданом и Вильнёвом, более не актуален — то есть тот мир, где американские власти и картели работают совместно, чтобы предотвратить гипотетическое «большее зло». Светлая сторона в лице героини Эмили Блант, честного агента ФБР, в реальности победила.
Однако действительно ли это так?
Не просто «история про картели»
В одном из интервью Тейлор Шеридан признавался, что хотел создать не просто «историю про картели». Целью было показать американский фронтир и все его кошмары, а заодно показать, что «картель» — это лишь имя, за которым стоит неискоренимое и выгодное другим явление.
Как говорил находящийся в американском заключении наркобарон из картеля Синалоа Исмаил Самбада: с моим арестом ничего не изменится. Картель — это многоголовая гидра, которая существует лишь потому, что это выгодно власть имущим.
Отрубают голову одним, а на их место приходят другие. Потоки наркотиков же продолжают достигать потребителей, а деньги за эту деятельность по-прежнему падают в нужные карманы.
Так и сейчас — на словах угрожая Мексике, команда Трампа параллельно проводит регулярные встречи, посвященные совместным операциям американских и мексиканских властей.
На последней госсекретарь Марко Рубио беседовал с членами кабинета безопасности, направленными президентом Клаудией Шейнбаум на предмет улучшения «трансграничной координации».
Они планируют обмениваться развединформацией и вести совместные расследования, позволяя США оперативно задерживать преступников на своей территории, а Мексике — на своей.
Мексика при этом — хоть и обещает внести поправки в конституцию, которые помешают Штатам арестовывать мексиканских граждан на их родной земле, а также проводить тайные расследования, — допустила на свою территорию делегацию военных советников, которые в течение месяца будут обучать отдельные подразделения местной армии.
Попутно буквально «без объявления войны» 27 февраля вопреки прошениям всех адвокатов в США были экстрадированы чуть ли не все прообразы главных героев «Наркос: Мексика».
Среди них один из руководителей давно не существующего картеля Гвадалахары Рафаэль Каро Кинтеро; прославившиеся зверской жестокостью лидеры братья Тревиньо из «Лос Сетас»; среднее звено уже почившего картеля Хуареса; захваченные несколько лет назад члены картелей Гольфо, Северо-Восточного, Ла Фамилия Мичоакана и прочих. Всего, как пишут, 29 человек.
Они оставлены в центры содержания в разных концах США и уже подарили поводы региональным властям рассуждать о возможности применения к ним смертной казни.
Кто-то называет эту экстрадицию самой громкой в современной истории, другие кричат о чувствительном ударе по наркотрафику. И как-то упускают из виду, что переданные лица — всего лишь руководители второго эшелона или давно ушедшие от реальных дел пенсионеры наркомира. Их наследники оставлены на свободе.
Цели и мотивы
Один из главных героев «Сикарио», таинственный Алехандро с трагичным прошлым в исполнении Бенисио дель Торо, работает на американское правительство по большей части с одной целью: получить возможность отомстить тому, кто убил его семью. И, естественно, избежать наказания. Взамен он готов предоставить все свои «навыки и умения», полученные явно не во время работы в прокуратуре.
Как оказалось, в изначальной версии сценария Шеридана история начиналась с проникновенной речи Алехандро о природе насилия. В дальнейшем герой проговаривал свои мотивы героине Блант, а в конце, найдя ненавистного наркобарона, не убивает его детей, а дает своему врагу сделать зловещий выбор (результат которого оказывается неважен).
В дальнейшем режиссер Вильнёв и сам Бенисио дель Торо внесли правки в сценарий, сделав Алехандро таинственным, молчаливым и жестоко расправившимся со всей семьей своего врага в финале. По сути, прошедшим свою точку невозврата и принявшим законы сурового мира наркоторговцев и борцов с ними.
Именно Алехандро нежно, почти милосердно, ломает героиню Блант, вынуждая ее принять новую парадигму и прекратить борьбу. Хотя, может, и не ломает? Сравнивает со своей маленькой дочерью, утопленной наркобароном в кислоте, и разъясняет ей — хоть и под дулом пистолета — правила игры.
По сути, первый человек за фильм, который ей что-то объясняет о происходящем. И сотрудница спецслужб, как маленькая девочка, глотает слезы и отказывается от дальнейшей самоубийственной борьбы.
Она, агент ФБР из отдела работы с похищениями, не нужна здесь, потому что в этой истории никто никого спасать не собирается. Ее саму пригласили для легализации некоторых операций и, по сути, использовали для «государственных» целей, в том числе иногда и как приманку.
Интересно, что актрису пригласили в проект после того, как Дени Вильнёв увидел ее в роли королевы Виктории — образца консервативных ценностей XIX века и «нравственного мерила эпохи».
Что же касается реальности и экстрадиции 29 человек, то по крайней мере по одному из них уже можно понять примерную выгоду американского правительства.
Рафаэля Каро Кинтеро во время нового заседания суда планируют заковать в наручники агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике «Кики» Камарены, замученного и убитого им в 1985 году. Ход очень кинематографичный, однако кое-что намекает и на другие аспекты этой истории.
Потенциальные чистки в ФБР и ЦРУ, затеянные Трампом, нуждаются хотя бы в нескольких поводах. Экстрадиция убийцы агента Камарены вновь возродила диалоги о том, что картель в данном случае был лишь исполнителем, а главным интересантом убийства было ЦРУ. Камарена кое-что узнал — что-то о мире наркотрафика и властях США. Что-то, после чего не живут долго.
И показания Рафаэля Каро Кинтеро могут быть крайне неудобными для целого ряда представителей американских силовых ведомств. Которые, если уж рассуждать откровенно, в 1985 году жили по тем же законам, что показаны в фильме «Сикарио». И теперь для пользы дела вполне могут за это поплатиться, как поплатился и Камарена.
Причина бед не устранена
Когда фильм Вильнёва вышел на большие экраны, тогдашний мэр Сьюдад-Хуареса раскритиковал то, каким жутким в нем показали этот приграничный мексиканский городок. А также пригласил всех в гости, чтобы доказать — все давно изменилось.
С 2015 года, конечно, изменилось многое. Но перед прошлогодним визитом экс-президента США Джо Байдена на границу предварительно направили американских военнослужащих, которые провели зачистку. Ну так, от греха подальше.
Кроме того, международные организации во весь голос трубят о росте количества потребляемых психоактивных препаратов из-за высокого спроса среди населения планеты, которое в череде войн и катаклизмов последних лет готово принять многое в попытках эскапизма.
То есть спрос на наркотики — главная причина бед в «Сикарио» — никуда не ушел. А значит, никуда не ушли и вряд ли уйдут в ближайшем будущем те, кто контролирует насыщение американских граждан наркотической отравой.
В связи с этим говорить по разные стороны границы сейчас можно что угодно — угрожать, вводить тарифы, заявлять об отправке войск. Фронтир как серая зона, где официальные ограничения всегда были весьма условны, продолжит жить по своим законам.