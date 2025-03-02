Криминальная хроника Мексики, а вместе с ней и американского приграничья, подчас напоминает остросюжетный фильм — и деятели западной киноиндустрии, не будучи дураками, этим пользуются, препарируя местные сюжеты на все лады.

Иван Шилов ИА Регнум

Получается так себе. Конечно, есть хиты вроде «Королевы Юга», «Эль Чапо» или «Наркос» плюс «Наркос: Мексика», но все они больше сконцентрированы на биографии какой-то легендарной персоны (как правило, криминальной) и с разной степенью навязчивости разъясняют, что торговля наркотиками ни к чему хорошему не приводит.

Иногда у авторов есть замах на рассказ о том, что преступную дорожку просто так не выбирают и в цепочке интересантов наркоторговли гораздо больше людей, чем кажется со стороны. Но не более того.

Есть и исключения в виде «Траффика» Стивена Содерберга, где демонстрируется целая череда вполне человеческих историй, а также связь с большой политикой, социальными проблемами и вечными философскими вопросами.

Именно «Траффик» можно считать одной из первых попыток всерьез поговорить о проблеме наркопреступности, проанализировать борьбу с ней и не скатиться в рамки дешевого боевика.

И благодаря такой попытке пятнадцать лет спустя появился фильм «Сикарио» режиссера Дени Вильнёва и сценариста Тейлора Шеридана — фильм, не поражающий зрителя знанием технических деталей или фактов о картелях, но достаточно достоверно отражающий картину расклада сил и вечного насилия в этой сфере.

Десять лет спустя

Сейчас пересматривать «Сикарио» приходится в новых реалиях: президент США Дональд Трамп открыл «новую эру» в борьбе с картелями. По крайней мере, на словах.

Увеличилось число спецопераций в приграничье. Чаще слышен гул патрульных вертолетов над мексиканским штатом Синалоа, жужжат — подобно мухам над трупом — дроны. Автоматные очереди по-прежнему часто оживляют окрестности южных городов. И массовые захоронения в стенах домов или пустыне пополняются новыми пластиковыми пакетами со зловещим содержимым.

Звучат открытые угрозы: команда Трампа обещает экономические санкции странам-соседям, требуя пресечь потоки наркотических веществ и прекратить «отравлять американцев».

Президент Мексики в ответ громогласно требует перестать продавать картелям американское оружие, а также рекомендует бороться с потреблением среди народа США — того самого, что создавал спрос для картелей в «Сикарио».

Несколько основных картелей и парочка банд объявлены правительством США (и Канадой с Аргентиной) террористическими организациями. В рядах Национальной разведки, ЦРУ и ФБР прогнозируют чистки как тех, кто в свое время испортил жизнь членам команды Трампа, так и тех, кто был замешан в каких-то неприятных махинациях. Для демонстрации, так сказать, оздоровления рядов.

И вроде бы кажется, что мир, демонстрируемый Шериданом и Вильнёвом, более не актуален — то есть тот мир, где американские власти и картели работают совместно, чтобы предотвратить гипотетическое «большее зло». Светлая сторона в лице героини Эмили Блант, честного агента ФБР, в реальности победила.

Однако действительно ли это так?

Не просто «история про картели»

В одном из интервью Тейлор Шеридан признавался, что хотел создать не просто «историю про картели». Целью было показать американский фронтир и все его кошмары, а заодно показать, что «картель» — это лишь имя, за которым стоит неискоренимое и выгодное другим явление.

Как говорил находящийся в американском заключении наркобарон из картеля Синалоа Исмаил Самбада: с моим арестом ничего не изменится. Картель — это многоголовая гидра, которая существует лишь потому, что это выгодно власть имущим.

Отрубают голову одним, а на их место приходят другие. Потоки наркотиков же продолжают достигать потребителей, а деньги за эту деятельность по-прежнему падают в нужные карманы.

Так и сейчас — на словах угрожая Мексике, команда Трампа параллельно проводит регулярные встречи, посвященные совместным операциям американских и мексиканских властей.

На последней госсекретарь Марко Рубио беседовал с членами кабинета безопасности, направленными президентом Клаудией Шейнбаум на предмет улучшения «трансграничной координации».

Они планируют обмениваться развединформацией и вести совместные расследования, позволяя США оперативно задерживать преступников на своей территории, а Мексике — на своей.

Мексика при этом — хоть и обещает внести поправки в конституцию, которые помешают Штатам арестовывать мексиканских граждан на их родной земле, а также проводить тайные расследования, — допустила на свою территорию делегацию военных советников, которые в течение месяца будут обучать отдельные подразделения местной армии.

Попутно буквально «без объявления войны» 27 февраля вопреки прошениям всех адвокатов в США были экстрадированы чуть ли не все прообразы главных героев «Наркос: Мексика».

Среди них один из руководителей давно не существующего картеля Гвадалахары Рафаэль Каро Кинтеро; прославившиеся зверской жестокостью лидеры братья Тревиньо из «Лос Сетас»; среднее звено уже почившего картеля Хуареса; захваченные несколько лет назад члены картелей Гольфо, Северо-Восточного, Ла Фамилия Мичоакана и прочих. Всего, как пишут, 29 человек.

Они оставлены в центры содержания в разных концах США и уже подарили поводы региональным властям рассуждать о возможности применения к ним смертной казни.

Кто-то называет эту экстрадицию самой громкой в современной истории, другие кричат о чувствительном ударе по наркотрафику. И как-то упускают из виду, что переданные лица — всего лишь руководители второго эшелона или давно ушедшие от реальных дел пенсионеры наркомира. Их наследники оставлены на свободе.

Цели и мотивы

Один из главных героев «Сикарио», таинственный Алехандро с трагичным прошлым в исполнении Бенисио дель Торо, работает на американское правительство по большей части с одной целью: получить возможность отомстить тому, кто убил его семью. И, естественно, избежать наказания. Взамен он готов предоставить все свои «навыки и умения», полученные явно не во время работы в прокуратуре.

Как оказалось, в изначальной версии сценария Шеридана история начиналась с проникновенной речи Алехандро о природе насилия. В дальнейшем герой проговаривал свои мотивы героине Блант, а в конце, найдя ненавистного наркобарона, не убивает его детей, а дает своему врагу сделать зловещий выбор (результат которого оказывается неважен).

В дальнейшем режиссер Вильнёв и сам Бенисио дель Торо внесли правки в сценарий, сделав Алехандро таинственным, молчаливым и жестоко расправившимся со всей семьей своего врага в финале. По сути, прошедшим свою точку невозврата и принявшим законы сурового мира наркоторговцев и борцов с ними.

Именно Алехандро нежно, почти милосердно, ломает героиню Блант, вынуждая ее принять новую парадигму и прекратить борьбу. Хотя, может, и не ломает? Сравнивает со своей маленькой дочерью, утопленной наркобароном в кислоте, и разъясняет ей — хоть и под дулом пистолета — правила игры.

По сути, первый человек за фильм, который ей что-то объясняет о происходящем. И сотрудница спецслужб, как маленькая девочка, глотает слезы и отказывается от дальнейшей самоубийственной борьбы.

Она, агент ФБР из отдела работы с похищениями, не нужна здесь, потому что в этой истории никто никого спасать не собирается. Ее саму пригласили для легализации некоторых операций и, по сути, использовали для «государственных» целей, в том числе иногда и как приманку.

Интересно, что актрису пригласили в проект после того, как Дени Вильнёв увидел ее в роли королевы Виктории — образца консервативных ценностей XIX века и «нравственного мерила эпохи».

Что же касается реальности и экстрадиции 29 человек, то по крайней мере по одному из них уже можно понять примерную выгоду американского правительства.

Рафаэля Каро Кинтеро во время нового заседания суда планируют заковать в наручники агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике «Кики» Камарены, замученного и убитого им в 1985 году. Ход очень кинематографичный, однако кое-что намекает и на другие аспекты этой истории.

Потенциальные чистки в ФБР и ЦРУ, затеянные Трампом, нуждаются хотя бы в нескольких поводах. Экстрадиция убийцы агента Камарены вновь возродила диалоги о том, что картель в данном случае был лишь исполнителем, а главным интересантом убийства было ЦРУ. Камарена кое-что узнал — что-то о мире наркотрафика и властях США. Что-то, после чего не живут долго.

И показания Рафаэля Каро Кинтеро могут быть крайне неудобными для целого ряда представителей американских силовых ведомств. Которые, если уж рассуждать откровенно, в 1985 году жили по тем же законам, что показаны в фильме «Сикарио». И теперь для пользы дела вполне могут за это поплатиться, как поплатился и Камарена.

Причина бед не устранена

Когда фильм Вильнёва вышел на большие экраны, тогдашний мэр Сьюдад-Хуареса раскритиковал то, каким жутким в нем показали этот приграничный мексиканский городок. А также пригласил всех в гости, чтобы доказать — все давно изменилось.

С 2015 года, конечно, изменилось многое. Но перед прошлогодним визитом экс-президента США Джо Байдена на границу предварительно направили американских военнослужащих, которые провели зачистку. Ну так, от греха подальше.

Кроме того, международные организации во весь голос трубят о росте количества потребляемых психоактивных препаратов из-за высокого спроса среди населения планеты, которое в череде войн и катаклизмов последних лет готово принять многое в попытках эскапизма.

То есть спрос на наркотики — главная причина бед в «Сикарио» — никуда не ушел. А значит, никуда не ушли и вряд ли уйдут в ближайшем будущем те, кто контролирует насыщение американских граждан наркотической отравой.

В связи с этим говорить по разные стороны границы сейчас можно что угодно — угрожать, вводить тарифы, заявлять об отправке войск. Фронтир как серая зона, где официальные ограничения всегда были весьма условны, продолжит жить по своим законам.