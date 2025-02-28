В последние годы регулярно раздаются горестные сетования российских релокантов, поселившихся в странах Прибалтики и Скандинавии. Они рассчитывали обрести здесь радушный прием, но получили нечто совершенно противоположное.

EPA/TOMS KALNINS/TASS

Хозяева встретили «беглецов от режима» откровенно недоброжелательно, окружили их подозрениями и время от времени «ставят на лыжи». Периодически релокантов выгоняют из этих стран, а их крики «за что?!» повисают в воздухе без ответа.

Скрытые угрозы теоретической математики

Дарья Руднева приехала в Швецию еще до СВО и без всякой политической подоплёки. В 2021 году она из Москвы по университетскому обмену попала на физико-математическую кафедру Стокгольмского университета. Но в 2022 г. обозначила свою позицию предельно ясно: она основала организацию, занимавшуюся сбором денег для ВСУ.

Девушка вела антироссийские программы на «Шведском радио», пикетировала российские дипломатические представительства и устраивала митинги.

Судя по всему, у Дарьи в целом довольно склочный характер — имеются сведения, что она умудрилась поссориться со своими единомышленниками-релокантами и те выставили её из их общей организации.

Тем не менее Руднева считалась «идейной», она пользовалась репутацией непримиримой сторонницы борьбы с российским государством. Поэтому свежая новость у многих знавших её вызвала шок.

Шведское миграционное агентство приняло решение выслать россиянку из королевства — с последующим запретом въезда в Шенгенскую зону на ближайшие 20 лет.

Шведская Полиция безопасности (Säpo) вдруг выяснила, что исследования, которыми Руднева занималась в Стокгольмском университете, могут быть полезны России и использованы российской армией и спецслужбами.

Стало известно, что на Рудневу донесли в Полицию безопасности её коллеги по университету. По их мнению, она добивалась «навязчивых контактов» — и это сочли подозрительным.

X/emmabutte35 Дарья Руднева на антироссийском митинге

«Всё это очень несправедливо. Мои исследования посвящены теоретической математике, и у них нет какого-либо военного применения. Я шокирована глупостью Полиции безопасности», — жалуется Руднева в интервью «Шведскому радио».

Её недоумение понятно: обвинения выглядят малоубедительно.

Миграционное агентство и Полиция безопасности сначала комментировать ситуацию с Рудневой отказались. Впрочем, позже представитель Säpo Фредрик Халльстрём заявил «Шведскому радио»:

«Мы выносим решение исходя из обстоятельства дела, на основании разных источников информации. Мы никогда не приходим к выводу, основываясь только на одном чьём-либо доносе».

Революционерка в багажнике

Насколько известно, Рудневу пока ещё не выпроводили из Швеции. Стало быть, у неё пока еще есть шанс «зацепиться» за страну, как это произошло несколько лет назад с её «коллегой» Елизаветой Александровой-Зориной.

Эта особа несколько дней назад была признана в России иностранным агентом. На протяжении десяти с лишним лет она не устает во всеуслышание рассказывать о том, как ненавидит российское государство.

При этом еще относительно недавно Александрова-Зорина публиковалась в самых читаемых российских изданиях, в России выходили её книги. Что любопытно, Александрова-Зорина называла себя «левой», хотя по складу мыслей она — заурядный либерал прозападного толка.

Её нынешний муж Дмитрий Плакс (уроженец Белоруссии) и сын являются гражданами Швеции. С 2016 года она жила то в Стокгольме, то в Москве. На постоянное проживание в Швецию Александрова-Зорина перебралась в 2021-м. Она подала прошение о том, что является «жертвой режима».

Однако в ноябре 2022-го шведская миграционная служба приняла решение, что в России ей ничего не угрожает и её следует отправить обратно на родину.

«Я зла, но не удивлена. Благодаря своей журналистской работе я хорошо знаю, как работает Шведское миграционное агентство. Знаю, что иногда они принимают глупые решения. В своих статьях в шведских СМИ я называла вторжение России на Украину войной. За подобное людей в России сажают в тюрьму. Ещё не известно, что сделают со мной, когда я там окажусь», — рассказала Александрова-Зорина изданию Dagens Nyheter.

Решение о её высылке было совершенно справедливым.

putnik Елизавета Александрова-Зорина

«Елизавета Александрова-Зорина обманула Миграционную службу Швеции, сказав, что приехала без документов в багажнике машины, хотя беспрепятственно и комфортно выехала из Питера с визой», — отмечали люди, знакомые с этой историей.

Более того, те представители русской диаспоры в Швеции, которые лично с ней общались, отмечали, что Елизавета производит неприятное впечатление. Она старалась втираться в доверие и пыталась выведать побольше информации об окружающих её людях.

Как бы то ни было, она выбрала верную тактику. Подняв шум накануне своей высылки, Александрова-Зорина сумела привлечь к себе внимание. В СМИ начались толки на тему того, что «шведское государство отправляет жертву режима на расправу». И Миграционная служба пересмотрела свое решение.

Шведская семья

Но не известно, повезло ли так другому беглому россиянину, оказавшемуся в аналогичной ситуации. 40-летний Владимир и его друг прибыли в Швецию в мае 2017 года и объявили о своей принадлежности к международному экстремистскому движения ЛГБТ.

«Всё стало совсем плохо. В России политики говорят, что все лица нетрадиционной ориентации должны покинуть РФ и отправиться в Гейропу. Что мы, наконец, и сделали», — рассказал Владимир шведам.

Их отвезли в транзитный лагерь Миграционного агентства в Гётеборге, а позже поместили в специальный приют для беженцев нетрадиционной ориентации в городе Бурос, где пара прожила полтора года.

«Это было ужасное место. Четырнадцать маленьких комнат, где жили очень разные люди. Там никто не смотрел за порядком. Было шумно, многие курили и принимали наркотики. Нередко приходилось вызывать полицию», — сетовал Владимир.

Наконец он устроился дворником и вступил в шведскую ассоциацию секс-меньшинств, где завёл много новых друзей. Вскоре после этого он бросил своего прежнего «партнера», с которым бежал в Швецию, и переехал к новому «другу» — у которого, кстати, оказалась дочь. «Я ей как отец. Мы с ней ходим в бассейн, в библиотеку и читаем книги, я её укладываю спать по вечерам», — хвалился Владимир.

Но идиллии вдруг пришел конец: Миграционное агентство постановило, что Владимир должен покинуть свою шведскую семью и вернуться в Россию.

Тогда он заявил, что претендует на вид на жительство — из-за своих «семейных отношений» с гражданином Швеции. Но по шведским законам подобный ВНЖ предоставляется до въезда в страну — что означало, что Владимир должен ехать в Москву и там подать заявление через шведское посольство.

«Как только я приеду в Россию, меня сразу мобилизуют на войну. Я нервничаю и очень напряжён. Я не сплю по ночам. Я надеюсь, что всё же смогу остаться в Швеции, и не хочу возвращаться в Россию», — в панике рассказывал Владимир. Конец этой истории скрыт мраком неизвестности.

«Не видят разницы»

В феврале 2025 года власти Латвии аннулировали вид на жительство гражданки России Марии Чащиловой, известной по сотрудничеству с организацией-иноагентом ОВД-инфо.

Чащилова в релокантской среде была увешана регалиями знатной «правозащитницы»: эта, как принято выражаться в её среде, «юристка» помогала даже знаменитым «чеченским геям». Сообщение о том, что её выдворяют из Латвии, многих поразило.

Подруга Марии Чащиловой рассказала, что 19 февраля та получила письмо из латвийской миграционной службы. «Юристка» взмолилась, чтобы её выдворили хотя бы не в Россию, так как на родине она успела публично наговорить столько всякого, что опасается стать фигурантом уголовного дела.

соцсети Мария Чащилова

Месяцем ранее некоторые релокантские СМИ опубликовали «расследование» деятельности Марии Чащиловой.

Автор-разоблачитель утверждает, что та использовала поддельный диплом РАНХиГС, редактировала записи в трудовой книжке, а также придумала легенду о работе в полиции и о своем адвокатском статусе. Делались прозрачные намеки на то, что Чащилова работает на российские спецслужбы — и якобы это по их заданию она внедрилась в среду прозападной оппозиции.

На эту историю обратил внимание латвийский журналист-политэмигрант Юрий Алексеев, бежавший от преследований в Белоруссию. Алексеев полагает, что Мария Чащилова пала жертвой внутривидовой борьбы.

«Злые языки говорят, деньги не поделили. Чащилова жила на широкую ногу, что в свете прикрытой Трампом кормушки всех правозащитных демократических организаций — USAID — некрасиво», — иронизирует Юрий Алексеев.

В настоящее время Мария Чащилова находится в спецприемнике латвийской пограничной службы, куда её доставили силовики. Сообщается, что от неё требуют назвать государство, в которое её вышлют. Однако Чащилова еще пытается цепляться за Латвию и воззвала о помощи к Европейскому суду по правам человека.

По этому поводу Алексеев отмечает: «Латыши-эстонцы-литовцы не видят разницы между свежепонаехавшими русскими, которые «против Путина», и русскими «ватниками», которые живут там давно. И те, и другие для них — «оккупанты».

В последнее время всё более явственной стала тенденция к тому, что «хороших» и «плохих» русских в Прибалтике перестали различать.

Приезжих из России обвиняют в том, что они не очистились от «имперских предрассудков».

Так, латышский режиссер Виестурс Кайришс (кстати, дебютировавший в латвийской национальной опере в 1999 году с постановкой «Евгения Онегина» Петра Чайковского) в интервью еженедельнику SestDiena заявил: «Я встречал многих «хороших русских», которые не стремятся учить латышский. Их отношение к имперскости России не изменилось».

С подобным отношением «хорошие русские» столкнулись не только в Латвии, но и в Литве, и в Эстонии.

Влиятельный литовский публицист Римвидас Валатка уличает россиян, переехавших в страны Прибалтики, в том, что они отказываются понимать, что предоставленная им возможность жить там — это «не право, а привилегия».