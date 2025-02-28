Если бы не было статистики, украинцы не знали бы, как они хорошо воюют, насколько сильно любят Владимира Зеленского и как прекрасно живут в процветающей Украине. Однако со сменой руководящей и направляющей силы социология, неизменно демонстрирующая высокий процент поддержки просроченного президента, всеобщее единство и готовность «держаться до последнего», дала сбой.

Иван Шилов ИА Регнум

Причем, как это обычно бывает, себялюбивый человек создал проблему собственными руками.

Стартовала она с упрека от президента США, что украинский глава государства избегает выборов, потому что «имеет 4% поддержки». Сначала на это с гневом откликнулись медиа, обвинившие Трампа во вранье и манипуляции.

Вот типичная реакция, опубликованная 19 февраля:

«Украинская правда» оперативно поговорила с большинством ведущих социологических центров Украины, проанализировала свежие соцопросы и может с уверенностью сказать: Зеленский имеет почти 60% доверия и примерно 16-20% президентского рейтинга».

Уже на следующий день после трамповского выпада Киевский международный институт социологии быстро отчитался о росте поддержки Зеленского избирателями. По данным КМИС, выходит, что в декабре 2024 года его поддерживало 52% украинцев, а в феврале 2025 года — уже 57%.

Доверие растёт!

В целом любому постороннему наблюдателю очевидно, что в текущих условиях любая украинская социология не может быть объективной.

«Во-первых, есть проблема достижимости. Теперь, чтобы получить всеукраинскую выборку в размере 3 тысяч респондентов методом личного интервью, украинским исследователям нужно обойти не меньше чем 30 тысяч адресов. И вопрос о добросовестности становится очень важным. Но даже если они обошли их, появляется вторая проблема: люди опасаются разглашения. И в условиях ультрапатриотической истерии, русофобии и массовой шпиономании просто говорят неправду. В этом смысле любой результат о поддержке действующей власти или её политики получает дополнительное искажение»,— отмечает политтехнолог Михаил Павлив.

Таким образом, любые социологические исследования на Украине становятся инструментом манипуляции в куда большей степени, чем это было когда-то. То есть результат объективно зависит от воли заказчика — следовательно, по таким опросам довольно легко определять, с какой стороны дует ветер.

А он подул откуда-то из-за моря: в конце февраля компания Socis, тесно связанная с американским Институтом Гэллапа, авторитетным исследователем общественного мнения, а также с Международным республиканским институтом и Национальным фондом поддержки демократии, выкатила опрос с совсем другими цифрами.

Они показывают, что процент поддержки Зеленского как действующего президента — всего 15,9%, именно столько проголосовало бы за него на выборах президента, если б они состоялись сейчас. А как будущего — 23,7%.

Не будем выяснять, откуда взялись 7,8% оптимистов, которые считают, что президент «исправится» после выборов, примем на веру. Однако Socis показывает, что рейтинг главы государства снижался почти весь прошлый год. Только летом он поднялся на 1%, а в целом же снизился с 21,7% в феврале 2024-го до указанного уровня.

Насколько это неприятная информация для власти, показывает реакция всё тех же медиа, распевавших про солгавшего Трампа. Практически сделали акцент на другом — что президент и Верховная рада сегодня легитимны (за что высказались 61,3%) и что 63,3% украинцев против проведения выборов до окончания военного положения.

Аккуратно обойден и скользкий момент с другими предпочтениями.

Как утверждает Socis (к слову, один из немногих имеющий собственную опросную базу во всех регионах), в первом туре теоретически возможной президентской гонки посол Украины в Великобритании Валерий Залужный набрал бы 41% голосов. Во втором — однозначно обошёл бы Зеленского: 67,5% против 32,5%.

О результатах экс-президента Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), руководителя крупнейшего волонтерского фонда, бывшего комика Сергея Притулы и невнятного «оппозиционера» Дмитрия Разумкова, бывшего спикера «зеленых», и говорить не стоит: во второй тур они не пройдут.

Что касается парламентских выборов — примерно та же картина: условный блок Залужного — 46,6%, блок Зеленского — 21,1%, блок Порошенко — 7,5%, блок Притулы — 7%, блок Разумкова — 6,8%.

Здесь важно то, что даже три аутсайдера гонки совокупно набирают больше, чем партия президента Украины, и могут создавать блок.

Но более интересно другое.

История, как известно, любит повторяться, так что похожие цифры рейтингов уже появлялись на Украине в соцопросах, причем дважды.

«Социологические данные начала 2014 года показывали: в украинском обществе существовало около 25% сторонников Майдана, примерно столько же — сторонников Виктора Януковича. Через пять лет суммарное количество голосов, отданных за партии с постмайданной идеологией, дало около 25%. Такое же количество голосов на президентских выборах (во втором туре) получил Пётр Порошенко. Общество вернулось к статус-кво 2014 года», — пишет украинский политолог Кость Бондаренко.

В 2019 году, к началу президентских выборов, на которые Зеленский пошел, эксплуатируя разочарование людей в майданной идеологии и политике истерической милитаризации, уровень доверия к Порошенко составлял примерно 15%.

Как сейчас у самого Зеленского.

Тогда он получил фантастические и рекордные для украинских выборов 73% голосов. За экс-президента, выбравшего амплуа «циничного Бандеры», проголосовали 24,5% избирателей.

Отказавшись от всех своих обещаний и став еще более Бандерой, чем «сивочолый гетман», полностью перечеркнув украинскую демократию и подогнав любые законы под свои личные хотелки, бывший комик вполне в логике жанра оказался там же, где и его предшественник.

Все это случилось бы гораздо раньше, если бы не война, снова вознесшая «несбежавшего» на политический Олимп. Но случилось бы неизбежно, поскольку именно к такому результату всегда приводит идеология, принятая на Украине как государственная. До известных событий 2014 года её представители стабильно находились в маргинальном углу, но даже физически уничтожив любую оппозицию и введя тотальную цензуру, все равно не смогли получить симпатии общества, желающего совершенно другого.

А возвращаясь к цифрам Socis, стоит задать важный вопрос: почему речь вообще идет о Валерии Залужном как главном кандидате на замену? Ведь есть масса фигур, которые и больше на слуху, и политически активнее бывшего главкома.

Ответ на этот вопрос, возможно, содержится в британском журнале The Economist от 19 февраля 2025 года, где вышла статья с заголовком «Команда Трампа хочет избавиться от Владимира Зеленского». В ней ненавязчиво развивается мысль о смене политической власти на Украине в полезном для Европы векторе.

Британские журналисты говорят об этом как о свершившемся факте: »… Хотя Зеленский остается самым популярным нынешним политиком Украины, он проиграет будущие выборы Валерию Залужному, своему бывшему генералу, которому еще предстоит заняться политикой».

Называется и процент, близкий к результату социологов: 60% против 30%. Совпадение результатов столь высоко, что можно предположить: решение о замене Зеленского на Залужного уже принято. И источником этого решения стал явно не украинский народ, которому сейчас не до выборов.

Акцент на то, что украинцы их не хотят, смещен в неправильную сторону, их мотив иной: если и «власть», и «оппозиция» понимают, что более-менее честный плебисцит будет для них приговором, но граждане не верят, что им дадут этот честный плебисцит в принципе.

Но одно ясно совершенно точно: битву за рейтинги Владимир Зеленский проиграл вчистую. Хотя, похоже, считает, что она ещё не началась.