Пока в боях в Донбассе установилось относительное затишье, в движение пришёл ряд других участков фронта. В частности, источники по обе стороны конфликта рассказывают об ожесточённых боях в Харьковской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Фронт здесь можно условно разделить на два отдельных участка. Первый находится на стыке границ Харьковской области и ЛНР, между реками Оскол, Жеребец и Северский Донец. Второй — севернее, в районе города Купянска.

Ситуация в «междуречье» развивается крайне негативно для ВСУ. Базирующиеся здесь формирования противника прижаты к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Раньше все мосты через реку разрушила российская авиация, поэтому снабжение группировки осуществляется через понтонные переправы — они тоже становятся целями ударов.

Зона контроля противника была рассечена на две части после того, как в конце 2024 года российские войска освободили населённый пункт Кругляковка. В результате успешного наступления было нарушено сообщение между силами противника в Купянске и Ковшаровке и соединениями ВСУ южнее, в районе Боровой.

Для российских войск этот успех может приобрести стратегическое значение. Украинские источники пишут о попытках российских войск навести понтонные переправы в этом районе, чтобы форсировать реку и выйти на южные окраины Купянска — стратегически важного узла обороны ВСУ.

При этом противник осознаёт масштаб угрозы и стремится не допустить форсирования реки, сообщают фронтовые источники ИА Регнум.

«По купянскому направлению прилетает от их бомбардировщиков, значит они понимают, что дела развиваются неважно, поэтому готовы рисковать самолётами», — отметил собеседник издания.

Тем временем севернее города ситуация для противника складывается ещё сложнее.

Плацдарм на правом берегу

Город Купянск разделён рекой Оскол на две неравные части. На левом берегу (в Заосколье) расположены городская промзона, частный сектор и немногочисленные жилые районы. Большая часть города, включая городскую застройку и административные здания, находится на правом берегу.

Лобовой штурм с востока чреват большими потерями, поскольку ВСУ могут использовать высотные правобережные здания для корректировки огня. Также они имеют возможность разместить артиллерию в городских кварталах и постоянно маневрировать, ведя огонь по левому берегу.

Кроме того, противник серьёзно укрепил корпуса местных предприятий — Сахарного завода и молочного комбината, штурм которых также мог бы привести к большим потерям ВС РФ. Даже несмотря на то, что российская авиация разрушила все мосты в Купянске, противник смог наладить сообщение между войсками, расположенными в разных частях города.

Поэтому командование российских войск приняло решение форсировать реку Оскол не в городе, а севернее — там позиции противника были существенно слабее. Так к концу февраля возник плацдарм на правом берегу реки в районе населённого пункта Двуречная. По сообщениям с мест, к 27 февраля российские войска достигли окраин посёлка Голубовка севернее Купянска и, предположительно, смогли выбить противника из этого населённого пункта.

Также штурмовым соединениям российской армии удалось продвинуться на расстояние до километра от Двуречной по направлению на село Кутьковка, тем самым ещё больше расширив плацдарм на правом берегу Оскола. Украинские источники сообщают о боевых действиях в районе посёлка Тополи — самой северной точке украинской обороны на харьковско-купянском направлении.

Складывающаяся ситуация создаёт предпосылки для возможного окружения Купянска с севера, отмечает в комментарии для ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. Но для решения этой амбициозной задачи могут потребоваться дополнительные усилия.

«Противник, очевидно, не готовил город к обороне с северного направления. Если охват Купянска действительно удастся, ВСУ придётся оставить город. Но не будем забывать, что темпы наступления здесь пока невелики, в том числе из-за сопротивления противника. К тому же Купянск — большой город, с наскока его не взять», — добавляет эксперт.

ВСУ ждут штурма

По состоянию на начало 2022 года на территории Купянского района проживали более ста тысяч человек, из них около тридцати тысяч — в самом Купянске. К началу 2024 года, по данным местных властей, в городе остались всего 1,6 тысячи мирных жителей, проживающих по обе стороны реки Оскол.

По оценке украинской администрации района, самая напряжённая ситуация складывается в районе посёлка Кондрашовка севернее Купянска.

«В направлении Кондрашовки сейчас — наиболее угрожающая ситуация, бои идут уже по правобережной части, противнику удалось продвинуться и закрепиться здесь», — заявил украинским СМИ представитель администрации Андрей Беседин.

По словам чиновника, российские войска планируют окружить город, который имеет стратегическое значение для украинской обороны.

При этом источники с мест сообщают, что противник пока не планирует вести городские бои в Купянске. В городе не создаются дополнительные укрепрайоны, предположительно потому, что командование ВСУ может попытаться затормозить наступление российских войск севернее города.

Для этой цели могут задействовать дополнительные резервы из числа вновь сформированных частей ВСУ, проходящих подготовку в Европе.

«Сейчас Киев может рассчитывать на дополнительные поставки и исходя из этого планировать операции как в Донбассе, так и в районе Купянска. При этом ВСУ могут попытаться по возможности затянуть боевые действия, не дав российским войскам возможности развить быстрый успех. Вопрос в том, кто перехватит инициативу и максимально быстро этим воспользуется», — говорит эксперт Михайловский.

Накануне ряд европейских стран подтвердил готовность поддерживать ВСУ в случае, если США свернут программы военной помощи Киеву. На днях власти Канады сообщили о передаче ВСУ очередной партии бронетранспортёров LAV-3, которые начнут поступать на полигоны НАТО в Германии. Предполагается, что бронетехнику будут осваивать украинские экипажи, которые затем отправятся на ней в бой.

О новых пакетах помощи также сообщили Франция, Великобритания, Германия и другие страны Европы. Поэтому «голодный паёк» в ближайшее время ВСУ не грозит.