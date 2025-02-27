Начатая Вашингтоном борьба за полезные ископаемые Украины выходит в стадию final deal, и выглядеть она будет, вероятно, как Рамочное соглашение о создании совместного инвестиционного Фонда, ориентированного на генерацию прибыли. Его могут подписать уже 28 февраля в Вашингтоне, во время вероятного, но пока не подтвержденного визита украинского «очильныка» в Белый дом.

Иван Шилов ИА Регнум

И она может стать первым камнем политической лавины, которая в корне изменит политический ландшафт на Украине.

Робкая попытка Европы вытащить своего «союзника» из-под асфальтового катка может считаться незачтенной. Как мы помним, во время визита в Киев 24 февраля мощной евроделегации комиссар Европы по промышленной стратегии Стефан Сежурне предложил более щадящий вариант.

«21 один из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках беспроигрышного партнерства»,— заявил чиновник, и это выглядит как соглашение о поставке редкоземельных металлов, а не ресурсы в обмен на помощь. Мол, Брюссель никогда не попросит Киев подписать сделку, которая не была бы взаимовыгодной. Глава Европейского совета Антониу Кошта также эту позицию со своей стороны подтвердил.

Но, несмотря на всю первоначальную привлекательность, реальным предложение Европы не выглядело.

Требования Трампа о долге и выплате половины триллиона долларов никуда не денутся — Белый дом планирует получить $500 миллиардов компенсации за поддержку Вашингтоном Киева в отражении вторжения Москвы. Обеспечить их должны доходы с минералов, нефти, газа и портов, поскольку таких денег на Украине нет ни сейчас, ни в перспективе.

Европа же, при всем желании, не сможет выделить столь значительную сумму, даже в обмен на все украинские ископаемые. Которые, кстати, еще нужно доразведать и добыть. Ведь это еще и инвестиции, и время, которых также нет.

Так что реальные смыслы прозвучавшего предложения — создание или укрепление уже наметившейся антитрамповской коалиции в Европе как примера для Украины. Такое себе «мы не сдаемся — и вы не сдавайтесь». И еще один — поддержание в украинцах веры в ценность полезных ископаемых страны, за которую уже начаты торги.

Тем не менее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 февраля в эфире телемарафона «Единые новости» подтвердил, что дело на мази. «Мы не рассматриваем подписание любых соглашений без гарантий безопасности. И конечно же, в течение двух недель, интенсивно прорабатывая между правительствами США и Украины соглашение о нашем экономическом сотрудничестве, мы фактически выработали окончательный вариант», — сказал он, туманно намекнув на некие положения сделки, «привязанные к гарантиям безопасности».

Как заявил Шмыгаль, по состоянию на сегодняшний день документ называется весьма интригующе: «Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины». В теории Украина и США будут на равных управлять им и наполнять его. Как подчеркнула вице-премьер Украины Юлия Свириденко, такой формат не предусматривает передачи украинских недр в собственность США, а якобы привлекает американские инвестиции для новых проектов без долговых ограничений.

«После определенного периода времени, когда Фонд накопит достаточно доходов от своей деятельности, происходят выплаты членам Фонда», — объяснила чиновница. И это точно не украинские дети, которым в начале своей президентской каденции Зеленский обещал долю с доходов от добычи полезных ископаемых.

6 декабря 2021 года он даже внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий выдачу специальных документов всем детям, рожденным на территории страны. На специально созданных счетах для каждого ребенка должны были аккумулироваться средства, полученные от рентных платежей за эксплуатацию природных ресурсов.

Теперь же подход иной, и лучше всего его выразил экс-премьер Британии Борис Джонсон: «Да, это соглашение — это вымогательство. Но вспомните наш ленд-лиз. Нас просто обобрали, забрали наши военные базы, и мы до 2006 года расплачивались за эту помощь». Зато есть долговременное партнерство с Соединенными Штатами.

Несмотря на всю очевидную проигрышность сделки, Зеленскому она просто необходима как пропуск в Белый дом или вообще право говорить с Трампом.

Американский президент ранее уже заявлял, что бывший любимец публики «может вообще не приезжать» на переговоры. Особенно после того, как, по данным американского издания Axios, за девять дней февраля произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и советника Майка Уолтца. И не оставили в окружении президента США тех, кто выступает в поддержку текущего украинского руководства.

Потеряв «рукопожатость» в Штатах, Зеленский должен был маневрировать с максимальной скоростью, чтобы не допустить обсуждения украинского вопроса на двусторонних переговорах Трампа и Путина и отказа от принципа «ни слова об Украине без Украины», который и так уже был весь в трещинах. Сделка по минералам реально стала уступкой политике Вашингтона и пропуском в Овальный кабинет, без чего он становился бы не нужен ни США, ни Европе, ни Украине.

Этим могут объясняться все метания последнего времени — с одной стороны, просроченный президент должен сохранить лицо перед украинцами, с другой — не быть исключенным из переговорного процесса и мировой политики, откуда его активно пытаются вытолкнуть.

Трампу, предложившему эту сделку, такой договор крайне полезен по целому ряду вопросов: он не только получает рычаг давления на Зеленского, указывая его место в текущем политическом раскладе, но и обеспечивает себе победу на внутриполитическом поле. При этом он преподносит американскому избирателю добычу в $500 миллиардов, что лишь немногим меньше, чем $600 миллиардов, полученные от богатейшей Саудовской Аравии в январе и представленные как первая большая победа нового хозяина Белого дома.

Как отмечает украинский аналитик, экономист Александр Кущ, США хотят зафиксировать сумму, которую они потратили и еще потратят на поддержку Украины:

«В эту сумму войдет ВСЁ: и суммы прямой бюджетной поддержки, и стоимость поставленного оружия и боеприпасов, включая и те поставки, срок пригодности которых истекал и поставки которых Украине были своеобразной «бесплатной утилизацией».

Инвестиционный фонд будет накапливаться до достижения указанной суммы. Активы фонда — это инвестиции и контроль над объектами инфраструктуры: энергетики, транспорта, портов. Пассивы — взносы сторон. Со стороны США — оценочная стоимость предоставленной помощи. Со стороны Украины — доходы от предоставления разрешений на использование природных ресурсов (рента и прибыли государственных сырьевых компаний).

Причем за выдачу таких разрешений отвечает также фонд.

Таким образом, несмотря на робкие попытки Европы вытащить Украину из этого капкана, США все-таки получают «право «первой ночи», как феодал в Средневековье: они смогут запретить освоение некоторых ресурсов, их продажу третьей стороне и будут иметь право первоочередного приобретения таких ресурсов.

Анна Рыжкова ИА Регнум Разведанные месторождения полезных ископаемых на Украине

При этом будет обойдено ограничение 13-й статьи Конституции, закрепляющее права украинского народа на недра.

«Все заявления о юридической ничтожности такого соглашения, звучащие на Украине, очень условны, включительно с упоминанием статьи 13 Конституции Украины, где говорится о том, что собственником украинских природных ресурсов является народ. Ведь в соглашении речь не идет о продаже: природные ресурсы остаются в условной виртуальной собственности украинского народа так же, как они раньше на бумаге были «народным достоянием», а по факту профит от их использования был, по сути, рентным доходом нескольких олигархических ФПГ», — считает Кущ.

Украинским олигархам, во многом определявшим политику страны, да и чиновникам, которые кормятся с продажи лицензий, такая схема грозит аннулированием их коррупционного бизнеса. При реальном контроле американского смотрителя заплатить за лицензию в десять раз меньше, «занеся чемодан» чиновнику для решения вопроса, уже не получится.

А значит, придется платить за право разработки недр полную сумму, что существенно снижает доходы и рентабельность. Договориться с американцами вряд ли получится, схемы типа Burisma времен Хантера Байдена перестают работать.

Олигархам это не понравится, и точкой приложения этого недовольства, очевидно, станут сам Зеленский и его ближайшая команда.

Вся добывающая отрасль Украины в цифрах 2023 года, согласно данным Госстата, — это 262 млрд грн валового продукта, или $7 млрд в год. Для бюджета, а значит и сферы социального обеспечения, ситуация тоже не блестящая. За время войны сырьевой сектор украинской экономики вырос с 8% до 14% ВВП.

«Уход» серьезной части этих средств за границу будет ощущаться обществом весьма болезненно — в виде невыплат пенсий, сокращения социальных гарантий и прочих неприятностей. Это не прибавит Зеленскому в рейтинге и одобрении электората — как и «сдача национальных интересов», в которой его теперь легко обвинить и качать тему бесконечно долго.

Международные поступления, поддерживающие бюджет Украины, в обозримом будущем будут только снижаться.

США, до недавнего главный донор, не обещают никакой конкретики в вопросе финансирования Украины — вне зависимости от сферы, куда эти деньги могут пойти. Напуганная Европа выделять миллиарды вроде и обещает, но вынуждена направить часть средств как на поддержку собственных вооруженных сил, с потенциальным созданием отдельной от НАТО европейской армии, так и решение других проблем, которых в экономиках стан уже поднакопилось.

Италия, Португалия, Испания и Венгрия уже сейчас выступили против выделения Евросоюзом пакета военной помощи Украине в 20 млрд евро. Два основных евролокомотива, Франция с Германией, также затягивают с ответом, сообщает Politico.

Отдельной проблемой в этом контексте стало прекращение работы механизмов финансирования USAID, которые не только ударило по социальной сфере, но и лишило финансирования «независимые» медиа, поддерживающие политику Зеленского.

Компенсировать все это у Европы без участия США в ближайшей перспективе ни сил, ни физической возможности не будет.

Предсказуемый результат — растущее пока еще тихое недовольство политикой режима, допустившего серию серьезных просчетов. Потеряв рейтинги у населения, лишаясь поддержки олигархата и имея пока еще робкую, но уже обозначившую себя внутреннюю оппозицию, Зеленский вынужден опираться только на военных и время, надеясь на изменение положения и ситуативные маневры.

Но поле для них сокращается вместе с уменьшением суммы на банковских счетах.

Нетрудно представить, что у Трампа о положении дел прекрасно знают и сознательно подталкивают Зеленского к выборам, к которым он очевидно не готов. С накоплением негативных факторов в социальной, экономической или военной сферах кризис будет только усугубляться. Естественно, Европа некоторое время будет поддерживать своего «союзника» как сдерживающий и Вашингтон, и Москву фактор. Но ее влияние на процессы со временем будет только снижаться.

И того, кто категорически не хочет уходить сам, подвинет сама жизнь.

Просто пока это не очень заметно.