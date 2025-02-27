Румыния, как и соседняя Болгария, превращается в поле битвы трампистов и управляемых из Брюсселя глобалистов. 26 февраля в Бухаресте был задержан лидер так и не завершившейся прошлогодней президентской гонки в Румынии Кэлин Джорджеску.

Иван Шилов ИА Регнум Кэлин Джорджеску

Румынский политик доставлен на допрос в прокуратуру. Среди прочего ему инкриминируется «подстрекательство к действиям против конституционного строя» и «создание фашистской, расистской или ксенофобской организации». В совокупности с обвинениями в даче ложных показаний органам следствия это может грозить ему двадцатью годами лишения свободы.

Джорджеску известен своими право-консервативными взглядами, не раз комплиментарно высказывался о геополитических проектах Дональда Трампа. По примеру новой американской администрации он заявлял о необходимости перехода Румынии к более прагматичной политике в отношении ЕС, Украины и России.

Инцидент с отменой в Румынии президентских выборов 2024 года первые лица администрации Трампа использовали в качестве примера свёртывания демократии в государствах Евросоюза.

Так что ещё по дороге на допрос в прокуратуру Джорджеску записал сообщение американскому журналисту и блогеру Марио Навфалю, который брал интервью у политика неделю назад. Благодаря этому оперативно прокомментировал данную ситуацию Илон Маск:

«Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии».

Экс-сотрудник Госдепартамента США Майк Бенц публично предположил, что снятие с выборов и задержание румынского политика связаны с его готовностью в случае избрания главой государства закрыть работу воздушного и сухопутного моста по поставкам оружия Украине.

А логистическое значение Румынии для поставок военных грузов Украине переоценить невозможно.

Во время блокирования польскими фермерами пунктов пропуска транспорта на границе с Украиной дунайско-карпатская республика и вовсе являлась безальтернативным транспортным коридором на пути из Европы в Киев.

Русский след

Шансов для Брюсселя избежать прихода к власти в Бухаресте «человека Трампа» становилось всё меньше.

23 февраля были обнародованы данные недавнего социологического опроса жителей румынской столицы, согласно которым большинство из них (31%) готовы голосовать на новых президентских выборах за Джорджеску. В поддержку президентских амбиций нынешнего мэра Бухареста Никушора Дана высказались 29%, за выдвиженца правящей проевропейской коалиции Крина Антонеску — 24%.

И это при том, что Бухарест традиционно считается вотчиной либеральных политиков. В ходе голосования три месяца назад Джорджеску показал там лишь «бронзовый» результат. И если с ноября 2024 года популярность правого политика так усилилась в космополитичной столице, то что уж говорить о более патриархальной провинции.

Судя по всему, последние действия против румынского партнёра Трампа являются элементом масштабной и срежиссированной акции.

Ещё утром перед задержанием Джорджеску у его соратников были проведены обыски, изъяты доказательства в подтверждение подозрений прокуратуры. Кстати, по сообщениям из окружения оппозиционера, именно в тот день он собирался подать документы для регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах, назначенных на май 2025 года.

В румынских СМИ оперативно распространилось фото портрета Замида Чалаева — командира полка полиции специального назначения МВД России в Чечне. Фото якобы сделано в рабочем кабинете ближайшего помощника и охранника Джорджеску Хорациу Потры. Последний был задержан службой безопасности Румынии утром 26 февраля.

Демонстрации «русских связей» оппозиционного политика служит и появившаяся информация о том, что якобы прослушка прокурорами телефона Джорджеску показала его тесные контакты с молдавским парламентарием Георгие Мокану. Молдаванин же подозревается в прямых контактах с российскими спецслужбами.

Глава нынешнего правительства Румынии Марчел Чолаку поспешил дистанцироваться от действий прокуратуры. И это не удивительно, поскольку скандал ожидается нешуточный. Сторонники опального политика уже заявили о стремлении собрать в ближайшую субботу на митинг в его поддержку не менее миллиона участников.

Не будет, очевидно, отмалчиваться и администрация Трампа. США наверняка задействуют санкции против обидчиков Джорджеску.

Русофилы атакуют

Кроме Румынии, страсти на Нижнем Дунае закипают и в других местах, о чем свидетельствуют события в соседней Болгарии.

23 февраля в центре Софии состоялось шествие противников введения в республике евро — переход на единую европейскую валюту ожидается там в начале 2026 года.

Несколько десятков протестующих подошли к зданию Представительства Европейских институтов и неожиданно для правоохранителей облили красной краской фасад здания, стали кидать в него яйца, использовать пиротехнику и бить оконные стёкла. Кульминацией акции была попытка поджога дверей европейского офиса.

Примечательно, что все эти действия начались с выкриков через мегафон «Война должна начаться!».

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Но для тихой и мирной Болгарии это стало настолько непривычным действием, что газ поразил и самих стражей порядка. Десять из них обратились за помощью к врачам. В итоге было задержано шестеро протестующих.

Для защиты задержанных оперативно прибыли парламентарии из право-консервативной фракции «Возрождение». В Болгарии её часто называют русофильской. Сама же партия «Возрождение» не скрывает своих связей с «Альтернативой для Германии» (АДГ). На недавних выборах в бундестаг она агитировала германских болгар голосовать именно за эту партию. Немецкая же политическая сила, так же как и румын Джорджеску, активно сотрудничает с трампистами.

Нельзя исключать, что всплеск антиевропейской протестной активности в Болгарии происходит не без координации с политическими структурами в США.

Оппозиция заявляет о своём желании продолжить активные протесты против денежной реформы в целях проведения всенародного референдума о судьбе болгарского лева.

Общественная ситуация в Болгарии сейчас весьма напряжённая, правящая коалиция очень разношёрстная и евроскептические силы вполне могут воспользоваться этим для нанесения удара по структурам ЕС в стране. Тем более что президент Болгарии и самый популярный политик в стране Румен Радев также не в восторге от действий проевропейских партий в парламенте.

Так что впереди у двух нижнедунайских республик весьма бурная политическая весна. Южное «подбрюшье» ЕС на Дунае становится полем битвы между бюрократией в Брюсселе и новой администрацией в Вашингтоне.

Исход этой схватки несомненно повлияет и на будущее соседней Украины.