Наплыв гастарбайтеров, прибывающих из Средней Азии в Литву, вызывает все большее беспокойство у литовских политиков. Они опасаются, что уже в недалёком будущем наличие этого, как они выражаются, «чужеродного элемента» может принести стране большие проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поэтому новое правительство Литвы принялось энергично наводить порядок в данной сфере, стремясь ограничить поток мигрантов установкой законодательного фильтра. Однако это заведомо проигранный бой, где в рамках хотя бы символического сопротивления неизбежному единственный приём — стандартный: «в любой непонятной ситуации запрещай образование на русском языке».

Что в очередной раз потешит самолюбие литовских политиков, но не решит их главную проблему.

Масштаб проблемы

На днях литовский портал Delfi сообщил, что количество мигрантов из Средней Азии и Закавказья (Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Азербайджана) в республике достигло примерно 28 тысяч. Большинство из них прибыли в Литву в течение прошлого или позапрошлого года.

Такое количество является достаточно большим для маленькой страны, численность населения которой снизилась с 3,7 млн в 1991 году до 2,8 млн в 2024-м. Но в условиях многолетнего демографического кризиса государство очень нуждается в рабочих руках.

В прошлом году сейм большинством голосов установил, что ежегодно Литва не может принимать более чем 40 тысяч человек гастарбайтеров из-за пределов ЕС. Затем власти обязали всех иностранных рабочих получить временный вид на жительство в стране. А с 1 июля 2024 года мигранты, которые приезжают сюда из других стран Евросоюза в рамках безвизового режима или по национальным или шенгенским визам, больше не могут работать без наличия ВНЖ.

Чиновники предупредили, что работа без действующего разрешения на временное проживание является незаконной, а нарушивший законодательство работодатель подлежит административной ответственности.

27 июля в департаменте миграции сообщили, что работодатели, которые хотят трудоустроить иностранцев в Литве, должны будут оплатить государственную пошлину за посреднические письма о выдаче или замене разрешения на временное проживание или визы. С 1 августа 2024 года размер такого сбора составил 50 евро за каждый заполненный электронный бланк письма. Пошлина также взимается за заявление о смене работодателя.

Исключение составляют иностранцы, спортсмены, артисты, журналисты, участники правительственных или волонтерских программ — в этом случае государственная пошлина не взимается.

Рынок труда

Раньше литовский бизнес вербовал рабочих на Украине и в Белоруссии. Но сейчас геополитическая обстановка сменилась — Белоруссия официально объявлена врагом. Украина после первоначального выплеска беженцев наглухо закрыла свои границы, и поступления трудового ресурса оттуда ждать больше не приходится. Пришлось литовскому бизнесу обратить свой взгляд на совсем новые для себя государства.

Даже критики трудовой миграции не отрицают, что в стране есть определенные профессии, которые не получается насытить за счет привлечения одних только литовцев.

В государстве не хватает, например, медсестер, ибо большая часть младшего медперсонала давно перебралась в страны Западной Европы, где платят куда больше. Также Литва нуждается в высококвалифицированных работниках промышленного сектора. Правда, мигранты из постсоветских мусульманских республик высокой квалификацией не отличаются.

Представитель «Движения либералов» Андрюс Багдонас считает, что если мигранты готовы брать на себя ту работу, от которой отказываются литовцы — например, трудиться водителями большегрузных машин, — то их вполне можно нанимать. Однако, по его словам, мигранты сплошь и рядом выполняют не ту работу, ради которой их нанимали.

Например, человек сообщает о себе, что едет трудиться дальнобойщиком, а на самом деле работает в Вильнюсе таксистом. Таких мигрантов Багдонас предлагает депортировать.

И определенные шаги в этом направлении уже делаются.

Парламентарий Лауринас Шедвидис сообщил прессе, что в мае вступят в силу более жесткие правила контроля над мигрантами — госорганы будут отслеживать, чтобы они не увольнялись с работы, ради которой приехали в страну, и не начинали в стране какого-либо другого промысла.

Но «нецелевое использование» иностранной рабочей силы — только одна из проблем, с которой сталкивается Литва.

Националисты против либералов

Можно сказать, что по вопросу трудовой миграции в системе литовской власти «устаревшие» по меркам ЕС этно-националисты вступили в противоборство с «передовыми» либералами.

Наплыв гастарбайтеров-среднеазиатов — отчасти заслуга прежнего министра экономики страны Аушрине Армонайте.

Армонайте, возглавившая минэкономики в 2020 году, — типичный «соросёнок». Ещё в юности она возглавила «Либеральную молодежь Литвы», а позже встала во главе либеральной Партии свободы. Армонайте всегда ратовала за привлечение в Литву мигрантов, а заняв пост министра, заявляла, что обеспечить экономический подъём можно только путем привлечения рабочих рук из-за границы.

В структуре литовской власти у Армонайте, однако, оказалось очень много противников, отстаивающих идеал моноэтничного национального государства.

После парламентских выборов октября 2024 года прежнее правительство (в том числе и Армонайте) отправилось в отставку, и теперь проблема недостатка рабочих рук легла на плечи новой правящей коалиции, сформированной Социал-демократической партией Литвы.

Новое правительство утвердило квоту для иностранных рабочих на 2025 год, ограничив их количество 24 830 человек. В нынешней коалиции полагают, что их предшественники не установили достаточно мощного фильтра для приезжих.

«Сейчас нет никаких особых ограничений для приезжих из Средней Азии», — говорит заместитель министра социальной защиты и труда Аушра Путк. В свою очередь глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис отмечает, что иммигранты из мусульманских стран «склонны к радикализму, они приезжают с определенным антисемитским, антизападным настроем».

Руководителя департамента миграции Эвелину Гудзинскайте тревожит, что некоторые из гастарбайтеров привозят в Литву и членов своих семей. Впрочем, по словам Гудзинскайте, немалую часть приезжих из Казахстана и Азербайджана составляют студенты, оформившиеся на учебу в литовских вузах.

Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене дала понять, что в принципе выступает за дальнейшее сокращение числа мигрантов. По ее словам, это необходимо, поскольку госслужбы не в силах проверить въезжающих на предмет всевозможных угроз. Кроме того, как отмечает министр, «дешевая рабочая сила тормозит повышение стандарта и рост зарплат».

Виноват русский язык

Бурная дискуссия кипит и в литовском сейме — как ещё сильнее ограничить наплыв в страну среднеазиатов?

Депутат Шедвидис подчеркивает, что мигранты из Средней Азии представляют потенциальную угрозу для Литвы — тем, что они являются носителями совсем иного менталитета. «Пока их было немного, угрозы нашим жителям и культуре в целом не имелось. Но сейчас, когда видишь привезенную ими с собой в Литву культуру как вождения, так и общения, особенно с женщинами — меня это не радует», — сказал Багдонас.

В любом случае Шедвидис предлагает не привозить работников только из каких-то определенных регионов — чтобы не формировались мигрантские гетто, жители которых объединены единым языком и обычаями.

Депутат Витаутас Синица (член правой партии «Национальное объединение») считает, что в Литву надо вообще впускать как можно меньше мигрантов, неважно из каких стран.

По его словам, среднеазиаты привыкли обманывать, жульничать и уклоняться от выплаты налогов — поскольку приехали из стран, где коррупция является нормой.

Поэтому, он уверен, что Литва неспособна интегрировать приезжих: те не заинтересованы в изучении литовского языка, поскольку им достаточно русского. Начать же борьбу с мигрантами нужно, как считает Синица, с того, чтобы полностью запретить в Литве школы с русским языком обучения — по образцу того, как это ранее сделали Латвия и Эстония.

«Школы с русским языком обучения — это один из постсоветских факторов, привлекающих к миграции в Литву. Здесь легко, намного легче, чем где-либо еще, влиться в общество, не меняя привычек, не интегрируясь. Просто приезжаю, могу много где устроиться, особенно в Вильнюсе. Могу договориться со всеми по-русски, отдать детей в русский детский сад, школу. Не должно быть такой возможности!» — подчеркивает националист.

Он призывает обязать работодателей, ввозящих гастарбайтеров, оплачивать им курсы литовского языка, а, может быть, еще и литовской истории.

О необходимости языковых курсов говорит и депутат Шедвидис, только деньги на это должно выделять государство.

С необходимостью языкового контроля согласилась и замминистра Путк, сообщившая, что с 2026 года иностранцы, устроившиеся на работу в местной сфере обслуживания, должны будут пользоваться на работе только литовским языком.

Непосильная ноша

В целом можно сказать, что Литва берет на себя очень трудную, почти неисполнимую задачу.

Ведь это маленькая страна с незначительной региональной культурой и с языком, который знают в лучшем случае 3,5 млн человек, разбросанных по всему миру. Мощность литовской культуры и языка явно слишком незначительные, чтобы «переработать» пришельцев, эффективно их ассимилировав и превратив в литовцев.

Особенно, если речь идет о мигрантах, культура которых радикально отличается от культуры местных жителей.

Таких проблем для литовского государства не создавали русские или белорусы. Но их привлекать не позволяют политические резоны иного рода. Тот же депутат-националист Синица признаёт, что гораздо приятнее иметь дело с работниками из Белоруссии. «Но с белорусами есть иной риск — геополитический», — делится страхами парламентарий.

С задачей ассимиляции способна справиться лишь культура мирового масштаба и язык, на котором говорят как минимум десятки миллионов человек. Да и то, если число ассимилируемых не превышает критической точки, а усилия государства и общества направлены на растворение мигрантов, а не на сохранение их культурных особенностей.

В данном случае Литва столкнулась с той же проблемой, что и другие страны Балтии, которым приходится выбирать между сохранением своего языка и культуры и необходимостью завоза рабочих рук, чтобы было кому зарабатывать на пенсии местным старикам.

И если прибалты не смогут каким-то чудом обеспечить себе в ближайшие годы демографического взрыва, им чем дальше, тем больше, придется жертвовать своим национально-культурным своеобразием.