Встреча российских и американских чиновников в Эр-Рияде привела в уныние не только британский, французский и немецкий политикумы, но и турецких. Как же так? «Три года мы были главными посредниками. Стамбульский меморандум, зерновая сделка, обмен пленных и заключенных. Все шло через нас», — думали в стране на берегу Босфора. А тут какая-то Саудовская Аравия.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Да, именно так. Именно родину ислама Дональд Трамп и Владимир Путина выбрали в качестве страны-посредника. Но надолго ли? Пока что переговоры прошли в Эр-Рияде, и следующий раунд вроде как тоже пройдёт именно там.

В день эр-риядской встречи, 17 февраля, Реджеп Тайип Эрдоган наспех пригласил скучавшего в Эмиратах Владимира Зеленского и через СМИ попытался придать значение этому саммиту. «Важные сигналы», «критическая встреча» — так преподнесли рандеву в Анкаре турецкие СМИ.

Но даже с Зеленским «в рукаве» Эрдоган не чувствовал себя нужным и важным в новой российско-американской игре. За неделю до анкарского саммита Турция решила напомнить о своей посреднической миссии устами министра иностранных дел Хакана Фидана, который заявил, что многие предложения Трампа отзеркаливают идеи Стамбульского меморандума от марта 2022 года.

Лишь 24 февраля Анкара смогла частично вернуть себе уверенность: в этот день туда приехал глава российской дипломатии.

Альтернативная площадка

Сергей Лавров «подробно проинформировал» коллегу Фидана о ходе переговоров с Марко Рубио по тематике украинского урегулирования. Россия показывает коллегам из Турции, что у нее никаких секретов нет, и желание поучаствовать в разрешении трехлетнего конфликта Кремлём приветствуется.

Да, Лавров не говорит о том, что Анкара будет на какой-то стадии страной-посредником, но все же есть большая разница между Европой, к которой уже нет никакого доверия, и Турцией. Информировать Старый свет никого стимула у МИД РФ нет, хотя бы потому как Брюссель, Париж и Берлин, не говоря уже про Лондон, устанавливать контакт с Москвой не спешат и пока что лишь вставляют палки в колеса мирному процессу.

И что еще важно — информирует Анкару не Трамп — партнер по НАТО и друг Эрдогана, а Россия.

Как будто бы вдохновленный приездом важного гостя — чей вес в глазах турок еще более вырос после диалога Лаврова и Ушакова с командой Трампа — Фидан начал фонтанировать идеями о том, какую роль Турция хотела и могла бы сыграть в мирном процессе, при новых реалиях.

«Турция всегда готова взять на себя любую содействующую или ускоряющую роль», — другими словами, Анкара готова на любую роль, которую ей отведут Путин и Трамп.

Говоря о своем месте в урегулировании конфликта на Украине, турки в первую очередь имеют в виду переговорную площадку.

По прикидкам турецкого лидера, именно Стамбул, где прошли наиболее удачные переговоры России и Украины, должен иметь приоритетный статус. При этом администрация Эрдогана понимает, что в основе новых соглашений будут условия, о которых договорятся Путин и Трамп. Не зря Фидан на встрече с Лавровым приветствовал инициативы американского лидера.

Президент США сначала через своих подчиненных, а 25 февраля и лично допустил уступку территорий Киевом. Вот и конкурент Анкары в лице Эр-Рияда не выпячивает тему «целостности» и «оккупации Крыма».

Следовательно, Турции придется отказаться от тезиса о «территориальной целостности Украины», который Эрдоган часто озвучивает, чтобы заслужить статус посредника не только в глазах Путина, но и старшего товарища по НАТО.

Два «миротворческих» сценария

Статус Турции в российско-украинском процессе не ограничивается одной лишь площадкой для переговоров. Тем более, США и Россия пока делают ставку на КСА. А что же еще может сделать Анкара?

Одну из опций, забегая поперед батьки в пекло, озвучил Зеленский. После встречи с Эрдоганом он допустил ввод турецкой армии на Украину в качестве миротворцев для обеспечения «гарантий безопасности».

В этом смысле Турция, если она на это готова, вписывается в западный мейнстрим. Ведь даже Трамп говорит о возможном присутствии натовских войск на Украине, пускай и без американцев. Без США потребность Европы в сильной армии возрастает, а Турция — это вторая армия альянса.

Так что Великобритания и даже не очень любящий турецкого коллегу Макрон вполне бы согласились на совместное с турками участие в «миротворчестве» на Украине.

Другой вопрос — Россию присутствие ни французского, ни немецкого, ни даже турецкого сапога в приграничной стране, мягко говоря, не устраивает. Так что Эрдогану как минимум следует дождаться здесь консенсуса Путина и Трампа.

Рассуждая на тему миротворчества и участия в нем Анкары, турецкий политолог Альпер Джошкун рисует два сценария.

Первый — «принуждение к миру» — подразумевает развертывание турецкого корпуса в составе многонациональной западной коалиции для «отражения потенциального будущего вторжения России». Однако при срыве режима прекращения огня есть риск втягивания в боевые действия напрямую с ВС РФ. Поэтому Джошкун считает сценарий «маловероятным».

Более «вероятным» ему видится присутствие турецких наблюдателей для мониторинга прекращения боев.

«Как страну, которая поддерживала относительно позитивные отношения с обеими сторонами на протяжении всего конфликта, Турцию можно убедить возглавить такую ​​международно-санкционированную инициативу и предоставить необходимые возможности», — говорится в материале.

НАТО с оговорками

Второй сценарий, подразумевающий мониторинговое присутствие, выглядит более выполнимым.

Он исключает риски втягивания в ненужную войну Запада с Россией, и в то же время Анкара демонстрирует свой вклад в европейскую безопасность и повышает рейтинги перед партнерами по НАТО, а возможно, и в мире.

Если вспомнить недавнюю историю, то у Турции с Россией есть достаточно большой опыт миротворчества. В рамках Астанинской платформы и в соответствии с сочинскими соглашениями турецкие военные патрулировали зоны безопасности в Идлибе и на востоке Сирии, где еще недавно шли бои между курдскими ополченцами и сирийской оппозицией, поддерживаемой ВС Турции.

Кроме того, после Второй карабахской войны турецкие и российские военные создали совместный мониторинговый центр в Агдаме для соблюдения режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Так что такой опыт может в теории быть использован и на Украине.

Если с российской стороны есть четкая позиция на предмет натовского присутствия, то Трамп пока что оставил своим союзникам пространство для маневра. В отличие от Британии, Франции и Германии, Турция ведет в этом вопросе себя гибко. Наверно ради того, чтобы не терять нитей связи с Россией и не лишать себя заранее надежд на статус переговорной площадки.

Рассуждая о вступлении Украины в НАТО, в интервью Bloomberg Фидан делает множество оговорок:«Если не будет сформирована крупная международная коалиция, развернутая вдоль линий соприкосновения, то способом обеспечения гарантий безопасности для украинцев может стать членство в НАТО, или у россиян могут быть другие идеи относительно гарантий безопасности».

Турецкий министр намекает, что любое миротворчество Анкары должно согласовываться с Москвой.

Не только Украина

Объективности ради следует сказать, что в переговорах Лаврова с Фиданом (и Эрдоганом — с ним тоже состоялась встреча) не весь мир крутился вокруг Украины.

Министры «сверили часы» по Южному Кавказу, по Палестине и Израилю, а также по Сирии.

По словам Фидана, Россия и Турция разделяют «схожие взгляды по предотвращению сепаратистских движений» в Сирии. Намек на Сирийский Курдистан.

Лавров со своей стороны пожаловался на то, что США на востоке арабской республики создают независимое государство. Если для Анкары курдский вопрос экзистенциальный, то у Москвы есть стимул противодействовать сепаратизму, чтобы заручиться доверием нынешней власти в Дамаске.

Новый правитель Сирии Ахмед Аш Шараа пока не спешит распрощаться с российскими военными базами. И Турция вроде как не торопит его. Наоборот, и Анкара, и Дамаск могли бы быть заинтересованы в сохранении баз в Хмеймиме и Тартусе.

Ведь США, тем более при Трампе, будут поддерживать Израиль и пока еще не торопятся «сливать» курдский проект. Своего ПВО у Сирии нет, а в Израиле недавно потребовали от сирийцев отвести войска из южных провинций.

В случае нападения ЦАХАЛ под любым предлогом Аш Шараа будет нуждаться в поддержке. США не помогут, ЕС — тоже, а одной Турции может не хватить. Присутствие российских штыков сдерживает израильскую авиацию и усиливает союзника Эрдогана. И, соответственно, оказывает дополнительный нажим на их общих врагов в лице Рабочей партии Курдистана и двух ее боевых отростков — YPG и PYD.

Вместе с геополитикой по традиции министры обсудили и двусторонние экономические связи, туризм, проекты АЭС «Аккую», газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Хотя при описании встреч и отношений Турции и России журналисты уже привыкли упоминать эти темы как «дежурное стихотворение», но именно они создают платформу для двустороннего сотрудничества и выступают «предохранителями» в случае возникновения конкуренции и разночтений будь-то на Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем Востоке или в Причерноморье.

А для краткого резюме лучше всего годятся слова Лаврова: «Несмотря на напряженную международную обстановку, российско-турецкий политдиалог сохраняет интенсивность и поступательную динамику на всех уровнях».

И в данном случае это не просто дипломатическая риторика.