Не прошло и пары месяцев со дня свержения Башара Асада, как на юге страны пошли вверх антиправительственные настроения. На сей раз в центре внимания оказались друзы из Военного совета Эс-Сувейды, провозгласившие автономию одноименной провинции.

Иван Шилов ИА Регнум Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент переходного периода Ахмед аш-Шараа и Шломи Биндер (слева направо)

Позиции Военного совета пока довольно шаткие, и полноценно оппонировать Дамаску он не сможет. Однако суматоху вокруг друзов уже пытаются обратить в свою пользу другие участники кризиса — и любой просчет властей может стать фатальным.

Так что становление «Новой Сирии» продолжается — однако явно не в том виде, которого желало бы Переходное правительство.

Власть — Совету

Несмотря на то, что Военный совет Эс-Сувейды был учрежден еще в декабре 2024 года, шумиха вокруг него поднялась только пару дней назад — после заявлений о переходе провинции на «политическое самообеспечение».

Поводом для провозглашения автономии (в условиях сирийского конфликта означающую де-факто полное неподчинение центральным властям) стала, по заявлению самих друзских деятелей, неспособность центральных властей обеспечить безопасность религиозных и национальных меньшинств в Сирии.

Популярность новой структуры, при беглом взгляде, растет весьма стремительно: за несколько дней к Военному совету присоединились десятки мелких группировок и бывших проправительственных отрядов друзов. Правда, при более детальном анализе заметно, что присоединение носит весьма формальный характер — о массовом переходе крупных сил на сторону автономии речи пока не идет.

Hamad Almakt — Jinipix/Global Look Press Друзская община c друзскими флагами

В отличие от «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых США, друзские ополченцы не могут похвастаться наличием бронетехники или серьезных вооружений — основу арсенала формируемых милиций, судя по кадрам с мест, составляет стрелковое оружие. Впрочем, и вступать в боестолкновения с новой сирийской армией друзы пока не планируют, а формирование подразделений объясняют «соображениями самообороны».

Примечательно, что отдельные командиры СДС уже объявили о скором формировании союза с друзами, дабы «совместно противостоять» Дамаску. Хотя буквально неделю назад на трехсторонней встрече лидеры курдов договорились о постепенной интеграции своих подразделений в ряды новой сирийской армии.

Интерес Израиля

На новости о появлении на Юге Сирии «альтернативной силы» позитивно отреагировал Израиль.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху почти сразу пообещал друзам «защиту от поползновений боевиков», попутно легитимизировав и бессрочное сохранение присутствия ЦАХАЛ в провинциях Эль-Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда. Близко подпускать к друзам сторонников аш-Шараа израильтяне явно не планируют.

Примечательно, что еще в декабре 2024 года в Южную Сирию прибыл глава военной разведки Израиля (АМАН) Шломи Биндер. Начальник АМАНа не только занимался расследованием случаев вовлечения друзов в шпионаж против Израиля («дело Сафади»), но и работал над формированием израильской прокси-сети для возможного противодействия Ирану и его союзникам. Судя по всему, Биндеру удалось «подобрать ключи» к некоторым друзским фигурам — или, по крайней мере, создать видимость их разворота в сторону Тель-Авива.

Конечно, пока разворот носит весьма условный характер — контроля со стороны Военного совета явно недостаточно, чтобы обеспечить силовое прикрытие интересов Израиля в Сирии на долгосрочную перспективу.

С другой стороны, такой задачи не ставится: делегировать часть полномочий новым друзским формированиям ЦАХАЛ явно не планирует. Тем более, что за три месяца присутствия израильтянами заложено как минимум девять военных объектов, которые планируется сделать постоянными базами.

Официальному Тель-Авиву важно держать под контролем сирийско-ливанскую границу, дабы в режиме реального времени вскрывать караванные тропы «Хезболлы». И защита друзов в этом контексте выглядит не только удобным, но и благородным мотивом.

Разделяй и удерживай

Новые сирийские власти всеми силами стремятся избежать сецессии.

Спустя несколько часов после провокационных заявлений премьера Нетаньяху и появления новостей о создании Военного совета Эс-Сувейды президент переходного периода Ахмед аш-Шараа срочно собрал у себя лидеров друзов из провинций Эль-Кунейтра и Даръа.

DIA Images/ABACA/ТАСС Ахмед аш-Шараа

Официальный Дамаск рассчитывает, что, в отличие от Эс-Сувейды, где традиционно (еще со времен династии Асадов) были сильны антиправительственные настроения, другие провинции предпочтут не лезть на рожон. Тем более, что для купирования кризиса пока используются исключительно дипломатические методы.

Расчет сирийских властей вполне обоснован — позиции Военного совета Эс-Сувейды в провинции пока достаточно шаткие, и ополченцы полноценно контролируют едва ли половину новоиспеченной автономии (преимущественно ее южную часть). Их контакты с официальным Тель-Авивом — во всяком случае, публичные — не налажены.

Нет у друзов-оппозиционеров и утвердившегося лидера, хотя на это звание претендует бывший армейский офицер Тарик Аш-Шуфи.

Не находит их деятельность понимания и у собственных религиозных авторитетов.

Так, лидер общины друзов в Эс-Сувейде, шейх Хикмет аль-Хиджри не поддержал создание Военного совета. Напротив, он назвал выступивших против Дамаска сепаратистами и «прислугой» Тель-Авива, отметив, что они не имеют никаких полномочий для представления интересов всех друзов.

В такт заявлениям аль-Хиджри по Югу Сирии прокатились массовые антиизраильские протесты, в которых принимают участие в том числе друзы Эс-Сувейды. Демонстранты выступают за территориальную целостность и суверенитет страны, а также критикуют израильское военное присутствие — по сути, возникшее без согласия официального Дамаска.

Впрочем, побывавшие на аудиенции у аш-Шараа друзские старейшины пока стараются держать относительный нейтралитет. Явного несогласия с позицией Дамаска они не выказывают. Но и слишком уж яро критиковать взбунтовавшуюся общину не спешат, на случай, если отдельные «горячие головы» в сирийском правительстве попытаются силой принудить друзскую автономию к послушанию.

Среди сторонников президента аш-Шараа немало тех, кто выступает за жесткие меры в отношении меньшинств — преимущественно это бывшие полевые командиры Хайят Тахрир аль-Шам (ХТШ)*, привыкшие решать вопросы радикально. Пока аш-Шараа удается сдерживать их порывы, но ценой частичной потери поддержки.

Впрочем, на противоположной чаше весов «ставка» иного уровня — лояльность всего друзского сообщества Сирии. Быстрый (но кровавый) вариант купирования кризиса в Эс-Сувейде рискует оттолкнуть от нового правительства население Юга Сирии.

И Военный совет, за неимением альтернатив, в одночасье превратится из политической фикции в «точку притяжения» недовольных Дамаском.

* организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена в РФ