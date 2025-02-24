Провал голосования в Верховной раде за постановление «О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации» на глазах у европейских гостей должен был отозваться в их головах ударом колокола. В третью годовщину начала СВО страны — партнеры Украины, среди которых государства ЕС, Великобритания, Канада, приняли участие в форуме «Поддерживай Украину» в Киеве, где объявили о новых инициативах и пакетах помощи.

Иван Шилов ИА Регнум

Постановление, которое «от имени народа» объясняет, что выборы в нынешних условиях провести невозможно и законно избранный Владимир Зеленский должен выполнять полномочия до инаугурации нового президента, должно было набрать минимальные 226 голосов «за». А набрало 218 — иностранным гостям предъявили демонстративное «нет», хотя никто не голосовал против — просто 54 народных депутата Украины не нажали кнопки.

Причем президентская фракция «Слуга народа», некогда составлявшая монобольшинство, дала только 146 голосов за такой важный документ — 38 нардепов не голосовали, а 46 вообще не явились в сессионный зал.

К примеру, там отсутствовал известный «диванный ястреб» Никита Потураев, всего три дня назад пафосно рассуждавший в соцсетях о выборе «между войной и бесчестьем» и невозможности заключения мира с Россией. Или бывший протеже олигарха Коломойского, борец за историческую правду Максим Бужанский, не преминувший при этом в своем Telegram-канале поиздеваться над публичными личностями, которые 24 февраля 2022 года «были за границей или с самого утра удрали из Киева, куда глаза глядят».

А ведь европейские и канадские гости привезли денег, чтобы Украина могла повоевать еще немного и поддержать того, без кого эта война невозможна — Зеленского, своего непосредственного руководителя. И парламент должен был акцентировать необходимость «соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения».

«В тексте говорилось лишь о том, что Зеленский должен выполнять полномочия до инаугурации нового президента — стандартная норма Конституции. Но зачем напоминать об этом сейчас? Это явный сигнал: ты — временный, и никто тебе бессрочного мандата не даст. И всё это — на глазах у Европы, которая приехала услышать о стабильности и поддержке власти. В ответ — демонстрация трещин в верхушке. Европа ждет гарантий, а видит парламент, который фактически ставит президента на таймер обратного отсчета. Это не технический сбой. Это показательная пощёчина. Зеленскому напомнили: ты не монарх, а временщик, которому уже считают дни. Верховная Рада посылает сигнал Западу — договариваться надо будет с теми, кто останется у руля, когда настанет «день Х»,— вещает из СИЗО бывший коллега «слуг», а ныне самопровозглашенный кандидат в президенты Украины Александр Дубинский.

Тем не менее главное сделано.

Британия передаст в этом году 5,6 миллиарда долларов военной помощи. Финляндия — 4,5 млн евро на восстановление, инфраструктуру, госуслуги и евроинтеграцию. Канада в лице премьера Джастина Трюдо, явно фрондирующего перед Трампом с его заявками на «51-й штат», пообещал 25 БМП LAV III, четыре тренажера для F-16, боеприпасы и 5 млрд долларов замороженных активов России.

Норвегия выделит 3,5 миллиарда евро в этом году, в том числе миллиард на гуманитарную поддержку и 300 миллионов на энергетику. Испания передаст в этом году миллиард евро и создаст «украинский хаб» в провинции Аликанте для решения потребностей украинской диаспоры. При этом премьер-министр страны Педро Санчес пролил бальзам на душу Зеленского, предложив принять Украину в ЕС как можно скорее, ведь это является «наиболее важной победой для украинского народа».

Швеция со своей стороны передаст системы ПВО Robot 70 и Tridon Mk2 на 113 млн долларов, а Дания добавит около 285 млн на вооружение и боеприпасы. Глава датского правительства, пользуясь случаем, даже высказала мнение, что Украине лучше воевать, чем соглашаться на мирное урегулирование в рамках политики Трампа.

AP/TASS Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) перед пресс-конференцией в рамках саммита по вопросам безопасности. Киев. 24 февраля 2025 года

«Я должна быть честной и сказать, что я не верю Путину. Я не думаю, что он хочет мира в Украине. Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая происходит сейчас», — приводит слова Метте Фредериксен, издание DR, хотя тут следовало бы сразу вспомнить, как в 1940 году войска нацистской Германии вошли в Копенгаген без единого выстрела, поскольку Дания сдалась за сутки, выбрав «опасный мир». Поставили флаги Третьего рейха — и пошли пить кофе.

Еще одним лютым воином показала себя заместитель председателя Еврокомиссии, бывший премьер-министр известной своими победами Эстонии Кая Каллас: «Никто в Европе не хочет продолжения войны. Мира можно добиться только через силу в отношении агрессора».

А чтобы все это не выглядело прощальным подарком, Европейский совет на следующей неделе анонсировал специальное заседание, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и усиление обороны Европы на фоне конфликта с Трампом. Президент Евросовета Антониу Кошта в Киеве уверил в готовности увеличить вливания, поскольку на данный момент деньги выделяются по старым программам. Только все это придется вернуть.

Так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Украине очередного кредитного транша в 3,5 млрд евро, это часть недавно утверждённого кредита в 50 млрд, выплаты по которому украинцы будут производить до 2042 года.

Впрочем, на данном этапе это никого не смущает: все равно Зеленский вряд ли будет отвечать за возврат кредитов. Поэтому он воспринимает происходящее как потужную поддержку, дающую силы в борьбе против «договорняка».

На встрече с представителями Европы он даже упрекнул некие анонимные силы, которые «врут» вместе с Россией. «Даже те, кто, к сожалению, стал сообщником России в войне, кто врет вместе с ней, все они понимают, кого и в чем они поддерживают. Они могут сделать разные шаги, они могут заработать какие-то деньги на своих отношениях с Россией сейчас, но никогда не получат уважение», — заявил он в ходе киевского форума, но не стал уточнять, кого имеет в виду — союзников России или все же США.

Тем более, что накануне глава украинского режима четко и не один раз дал понять, что Трамп «повторяет тезисы российской пропаганды» и делает то, что выгодно Путину. А если так — то очередной дерзкий выпад в адрес американского президента пойдет в общую копилку претензий.

И вся эта демонстративная поддержка все равно не может дать ответа на самый важный вопрос: что станет лучше в положении Украины и ее граждан за те несколько месяцев, которые дают возможность потянуть миллионы от «друзей»? Его даже никто не задает вслух, а ведь территории и людей теряет не Трюдо и не Фредериксен.

Иностранные политики решают за счет своих обществ личные проблемы политического реноме, выборов, бурно растущих правых партий. Стоящие за ними американские демократы не дают закончить войну, чтобы не допустить аудита и потянуть время до промежуточных выборов в конгресс США и лишить Трампа большинства в нижней палате.

Украинцы же продолжают умирать за чужие интересы. Пока демарш в Верховной раде — единственное, что омрачило радостную встречу друзей в Киеве. Однако это сигнал в другую сторону: основа для смены власти уже обозначила себя, понимая, что гибнуть за Зеленского — бессмысленно.