Вчера, 23 февраля, в Бейруте состоялись торжественные похороны генсека ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Насралла был убит израильтянами в сентябре 2024 года, однако предать земле его смогли лишь спустя почти полгода, и это мероприятие превратилось в важнейшее политическое событие.

Иван Шилов ИА Регнум

Тело Насраллы долгое время не удавалось извлечь из уничтоженного авиаударом подземного бункера, а после погребению мешала политическая нестабильность в Ливане — «Хезболла» предпочла дождаться формирования нового правительства, дабы не перетягивать на себя внимание и не провоцировать прежних оппонентов.

Помимо Насраллы, последние почести воздали также его двоюродному брату — Хашиму Сафи ад-Дину — который был избран новым генсеком, но пережил предшественника лишь на пару недель.

В траурном шествии, красноречиво названном «Мы привержены Завету», приняли участие более миллиона человек, а сама церемония стала самой масштабной в истории Ливана за последние 20 лет. Кроме того, по ней можно довольно однозначно судить о том, как изменилась поддержка «Хезболлы» за последние полгода.

Ближний круг

Ливанские службы, отвечавшие за безопасность на траурном мероприятии, в итоге отчитались о присутствии на церемонии представителей как минимум 12 стран. Согласно подсчетам наблюдателей, самая большая группа гостей прибыла из Ирака (почти 140 тыс. человек). Также в тройку лидеров вошли Иран (106 тыс. человек) и Йемен (27 тыс. человек). Фактически присутствовала вся проиранская «Ось сопротивления».

Примечательно и то, что в церемонии приняли участие не только мусульмане, но и представители христианского сообщества — включая представителей маронитских общин Ливана.

Global Look Press Похороны генсека ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Бейрут. 23 февраля 2025 года

С точки зрения представленности на официальном уровне наибольшую вовлеченность ожидаемо продемонстрировал Иран.

Официальный Тегеран направил в Бейрут группу высокоранговых политиков под руководством спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и главы МИД Аббаса Арагчи. Оба чиновника в свое время довольно тесно взаимодействовали с Насраллой и обеспечивали оперативную коммуникацию «Хезболлы» и иранских властей.

При этом ливанский истеблишмент отнесся к похоронам Насраллы весьма формально. Президент страны Жозеф Аун в траурной церемонии участия не принял, хотя в знак уважения к партийному прошлому Насраллы и ад-Дина отрядил на мероприятие довольно большую делегацию от президентской администрации и аппарата правительства.

Недавно назначенный премьер-министр Наваф Салам также уклонился от участия в церемонии под предлогом служебной командировки.

Как результат, из видных ливанских политиков на прощании с лидерами «Хезболлы» присутствовал лишь спикер парламента Набих Берри — его приезд истолковали как готовность оставаться связующим звеном между «Хезболлой» и другими политическими силами Ливана, а также как отсутствие намерения «выталкивать» сторонников «Хезболлы» из законотворческой работы.

Столь слабую (в сравнении с Ираном) представленность ливанских официальных лиц можно объяснить опасениями официального Бейрута чрезмерно разозлить Израиль.

Несмотря на то, что отношения между Ливаном и еврейским государством и без того находятся в низшей точке, Бейруту важно добиться полного вывода израильского контингента со своих территорий.

В этом контексте явное сочувствие «Хезболле» может быть воспринято Тель-Авивом как признак скрытых договоренностей между новыми ливанскими властями и Ираном и использовано для сохранения военного присутствия в Южном Ливане.

По схожей причине на мероприятии почти полностью отсутствовали представители арабских государств, имеющих тесные связи с израильской стороной.

Ответный ход

Израильская сторона по-своему использовала ажиотаж вокруг похорон прежних лидеров «Хезболлы».

В день траурной церемонии на ресурсах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) появились кадры авиаудара по кварталу Дахья, где располагался подземный штаб руководства «Хезболлы» — позднее их активно публиковали израильские ЛОМы, сопровождая ироническими подписями и комментариями.

Не оставляли израильтяне сторонников «Хезболлы» и во время самой церемонии прощания — истребители ЦАХАЛ как минимум несколько раз проходили на опасно малых высотах над Бейрутом, имитируя подготовку к ракетно-бомбовому удару.

Позднее в прессе появились и сведения о «неизбирательных ударах» израильской авиации в разных частях страны (преимущественно на юге) — однако большинство из них впоследствии были опровергнуты израильской стороной. «Четкие разрывы снарядов», о которых писали журналисты в тот день, на деле оказались результатом саперной работы по уничтожению старых арсеналов движения.

Global Look Press Похороны генсека ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Бейрут. 23 февраля 2025 года

Правда, несколько бомбардировок ЦАХАЛ все же пришлось признать — израильские военные самолеты нанесли удары по окрестностям городов Зерария, Зибкин, Калила, Джаннета, Дейр-Канун-эн-Нахр и Маруб. Все населенные пункты находятся на территории Южного Ливана и, по утверждениям Тель-Авива, «входят в военную зону» ливанской «Хезболлы».

Официальный Бейрут ответил на это «демонстрацией серьезной озабоченности».

Продолжатели дела

Пожалуй, самым главным элементом мероприятия можно считать «торжественную клятву» нынешнего лидера «Хезболлы» Наима Кассема. Он не только пообещал «продолжить дело» Насраллы, но и разрушить планы США «продать Газу» Израилю с молчаливого одобрения арабских партнеров.

Несмотря на то, что клятва прозвучала по видеосвязи, и лично Кассем на церемонии не присутствовал (из соображений безопасности), свою задачу она выполнила в полном объеме.

Спустя полгода «радиомолчания» ливанская «Хезболла» фактически объявила о планах полноценно включиться в борьбу с Израилем и предоставить Ирану поддержку при возможном проведении операции «Правдивое обещание — 3».

Конечно, позиции движения оказались сильно подорваны и быстрого включения в борьбу ждать не следует. Однако куда важнее было показать Израилю, что ЦАХАЛ по-прежнему не может считать «северное направление» полностью зачищенным.

И «Хезболла» в данном случае использовала для передачи послания ту же тактику, что и ранее палестинский ХАМАС, недвусмысленно вписав демонстрацию потенциала своих сторонников, как военных, так и гражданских, в контуры публичного мероприятия.