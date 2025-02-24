Боевые действия в зоне проведения СВО продолжаются. Обе стороны активно стремятся перехватить инициативу, захватив более удобные позиции в свете возможных мирных переговоров.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на то, что темпы наступления российских войск в Донбассе замедлились, на других участках фронта ВСУ терпят поражение за поражением. В будущем это может привести к серьёзным изменениям стратегического масштаба.

В ходе наступления на севере Харьковской области российские войска освободили населённый пункт Тополи. Об этом 24 февраля заявили в Министерстве обороны РФ. Накануне в ведомстве также сообщили об освобождении населённого пункта Новолюбовка на севере Луганской Народной Республики.

Успех наступления на этом направлении позволяет сформировать полноценный плацдарм для последующего наступления на стратегически важный город Купянск. На этом участке фронта также активно работает авиация ВКС РФ. Накануне российские самолёты нанесли удар по переправе через реку Оскол. Под удар попал понтонный мост между населёнными пунктами Осиново и станцией Купянск-Узловой.

Раньше эта переправа уже не раз становилась целью для российской авиации и артиллерии, но противник неизменно восстанавливал её силами инженерных подразделений.

Уничтожение мостов через Оскол приобретает стратегическое значение в свете возможного наступления на город. Противник также сохраняет присутствие на левом берегу реки, однако с разрушением мостов группировка может оказаться отрезанной от основных сил в Купянске и на правом берегу.

Украинские источники также бьют тревогу, отмечая, что дальнейший успех российской армии может привести к окружению Купянска и, как следствие, потере стратегически важного города.

Бои на Покровском направлении

На фоне активизации боевых действий в приграничье ситуация на «основном» театре военных действий в восточной части Донбасса за последние несколько недель относительно стабилизировалась.

Штурмовые части российской армии и подразделения ВСУ предпринимают попытки локальных контратак, воздерживаясь от масштабных наступательных операций.

Фронт стабилизировался по линии Зелёное Поле — Водяное Второе — Песчаное —Котлино — Удачное — Андреевка. Противник неоднократно предпринимал попытки изменить статус-кво в свою пользу и отбросить российские войска от ключевой трассы, соединяющей Покровск с Днепропетровской областью, но всякий раз неудачно.

Тем не менее командование ВСУ, похоже, не отказывается от планов большой контрнаступательной операции в этом районе, сообщают фронтовые источники ИА Регнум.

«Противник регулярно ходит в контратаки. Малыми силами, но часто. Можно предположить, что это, скорее, разведка боем, а самое интересное впереди. Есть сообщения, что в Покровск подтягивают резервы, которые умело прячут по городской застройке и промзоне. Не унимаются и их дроны. Короче, наступление более чем вероятно, но мы готовы», — отмечает собеседник издания.

Концентрация сил в районе Покровска ожидаемо привела к тому, что на других участках фронта ВСУ остались без подкреплений и были вынуждены отступить.

Десант в тыл противника

Южнее Покровска Вооружённые силы РФ развивают успехи, достигнутые после освобождения ключевого узла украинской обороны — города Великая Новосёлка. В ходе продолжающегося наступления подразделения группировки «Восток» освободили посёлок Новосёлка (около 15 километров от города).

По информации фронтовых источников, освобождению Новосёлки предшествовал прорыв группы российских войск на бронетехнике в тыл противника, высадившей десант на юго-восточной окраине населённого пункта. В ходе боёв за посёлок часть гарнизона противника была уничтожена, уцелевшие силы ВСУ были вынуждены отступить по направлению на север.

Севернее Великой Новосёлки российские войска расширяют плацдарм на восточном берегу реки Мокрые Ялы. За несколько дней ожесточённых боёв штурмовые подразделения освободили посёлок Новоочереватое.

Наступление сухопутных войск поддерживают ВКС РФ, которые нанесли серию авиаударов по тылам противника севернее Великой Новоселки. Под удар попал пункт управления противника в селе Комар, где находился командный состав 117-й отдельной механизированной бригады противника. Командный пункт использовался для координации действий подразделений бригады и организации обороны на стратегически важном участке фронта, где сходятся границы ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Украинские источники полагают, что следующей целью наступления российской армии в районе Великой Новосёлки станет село Бурлацкое, которое после освобождения Новосёлки и села Комар оказалось в полуокружении.

Успешному наступлению в этом районе способствует сразу несколько факторов, отмечает фронтовой источник ИА Регнум. Под контролем ВСУ уже нет крупных населённых пунктов, вокруг которых можно организовать оборону, причём у противника почти не осталось и резервов для затыкания брешей.

«После освобождения Великой Новосёлки, а до этого — Угледара, им негде навязывать нам городские бои. В голой степи, ещё и зимой — тут раздолье для наших дронов. Созданные в чистом поле позиции часто остаются почти без прикрытия, мы обходим очаги сопротивления и берём противника манёвром», — поясняет собеседник издания.

Боевые действия продолжаются также на участке между Великой Новосёлкой и Угледаром. По сообщениям с мест, российским войскам удалось выбить противника из населённого пункта Улаклы и продвинуться в направлении Константинополя.

Дальнейшее наступление в этом районе угрожает окружением группировке противника в Константинополе и выходом на оперативный простор — к границе Днепропетровской области.

Взаимные удары по тылам

Минувшая неделя также отметилась ростом ударов по коммуникациям и тылам, причём били обе стороны. Командование ВСУ постепенно вводит в бой поставленные странами Запада многоцелевые истребители F-16. Самолёты часто «светятся» в районе Харьковской и Сумской областей, поддерживая силы, действующие на курском направлении.

Как правило, F-16 сопровождают самолёты «советского производства» Су-24 и МиГ-29, которые были адаптированы для применения боеприпасов класса «воздух-земля» натовского образца. Другие источники фиксируют появление F-16, которые отрабатывают сброс авиационных боеприпасов на полигонах в западных районах Украины.

По мере адаптации украинских ВВС, F-16 всё чаще будут участвовать в боевых действиях. Вероятно, к ним также присоединятся самолёты Mirage-2000, поставленные из Франции.

Российские войска на минувшей неделе нанесли серию ударов по тылам противника, используя ракетные комплексы и реактивную артиллерию. Большим успехом стал удар по пункту базирования военной техники бригады «Лють» противника в окрестностях населённого пункта Константиновка. Украинские источники зафиксировали последствия попадания, опубликовав в Сети кадры уничтоженной военной техники.

Удары по Константиновке приобретают стратегический характер в свете возможных боёв за город, которые могут начаться уже совсем скоро.