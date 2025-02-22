Нынешняя размолвка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может закончиться фатально для последнего.

ИА Регнум

Как сообщает The New York Post со ссылкой на источники в Белом доме, среди ближайшего окружения президента США осталось крайне мало сторонников Зеленского. «Лучшим вариантом для него и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — заявил один из собеседников издания.

Он указал, что заметное ухудшение между США и Украиной лишь кажется внезапным, но на деле «в этом нет ничего нового». «Еще несколько месяцев назад я слышал, что пришло время для выборов и нового руководства», — добавил источник. И указал, что публичный раскол в отношениях назрел давно, а «антизеленские» настроения в Белом доме распространены очень широко.

Примечательно, что одно из первых критических высказываний Трампа прозвучало всего лишь через четыре дня после инаугурации. Тогда в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити Трамп заявил, что Зеленский не должен был допустить боевых действий в стране и заключить сделку.

«Зеленский сражается с гораздо более крупной организацией, намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку, <…> А Зеленский решил: «Я хочу воевать», — отметил Трамп.

Не преминул он напомнить и о выделенных Украине средствах: «Они были храбрыми, но мы дали им миллиарды долларов».

Однако к совсем жёсткой критике в адрес Зеленского он всё же не прибегал. Напротив, Трамп вспомнил о редкоземельных металлах, которыми Украина может расплатиться за американскую помощь. А Зеленский тем временем словно распалял его аппетит. 7 февраля он опубликовал отрывок из своего интервью журналистам агентства Reuters.

«У надёжной безопасности всегда много элементов, и каждый имеет значение. Украина владеет одними из наибольших в Европе запасами стратегических ресурсов, и защита Украины означает также защиту этих ресурсов. Уран, титановые и марганцевые руды, редкоземельные металлы, природных газ и десятки других ресурсов, от которых сегодня зависит геополитика», — отмечал он.

Склонившись над картой с залежами полезных ископаемых, Зеленский живописал выгоды от сотрудничества США и Украины, призывая американцев «зарабатывать вместе».

Но затем отношения стремительно начали портиться. И, как утверждает издание Axios в вышедшей 21 февраля статье, за минувшие 9 дней произошли пять инцидентов, которые разозлили как Трампа, так и вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и советника президента США по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца. Об этом изданию сообщили аж шесть должностных лиц в администрации Трампа.

Первый инцидент произошёл 12 февраля, когда глава минфина США Скотт Бессент встретился с Зеленским в Киеве. Позднее Трамп рассказывал, что Бессента приняли грубо, встречу с ним Зеленский отложил, так как банально проспал. Ряд западных СМИ сообщили, что министр привёз проект соглашения с США о недрах, который украинцы сразу одобрить отказались.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности с Зеленским встретились Вэнс и Рубио. Как сообщали украинские источники, после встречи и глава киевского режима, и руководитель его администрации Андрей Ермак «вышли красными и нервными». На самой же встрече Зеленский удивил американцев, заявив, что у него нет полномочий подписывать документ без одобрения парламента. Это был второй звоночек.

А уже на следующий день — 15 февраля — прозвучал третий, когда Зеленский публично отклонил американское предложение, заявив, что оно «не в интересах суверенной Украины», что расходилось с его предыдущими заявлениями.

Масла в разгорающийся огонь подлила и его позиция по поводу переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии. Ещё до этой встречи многие обратили внимание на то, что он в те же дни совершит визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Тогда ряд экспертов предположил, что представители украинской власти будут «на подхвате», чтобы в случае чего присоединиться к американским и российским переговорщикам.

Но Зеленский поступил по-своему. Сначала он недвусмысленно дал понять, что украинцев на переговорах не будет, а затем раскритиковал встречу за то, что судьба Украины обсуждалась без участия её представителей. Это было четвёртым уже даже не звоночком, а настоящим колоколом.

Трамп терпеть не стал. На пресс-конференции в Мар-а-Лаго он указал на крайне низкий рейтинг Зеленского — 4% — и обвинил именно его в начале конфликта с Россией.

В ответ украинские власти опубликовали результаты опросов сразу от нескольких социологических служб, свидетельствующие о якобы высоком рейтинге Зеленского. Да и сам он молчать не стал, заявив, что Трамп живёт в «пространстве дезинформации». Это и стало вишенкой на торте.

Президент США отреагировал немедленно, назвав Зеленского «диктатором без выборов» в своей соцсети Truth Social. Соцсеть на Украине заблокировали, а областные и городские советы начали принимать обращения в поддержку властей, подчёркивая, что «только украинцы могут определять, когда проводить выборы». Более того, у здания посольства США в Киеве прошла акция протеста.

Всё это лишь раззадорило американский истеблишмент. Как заявил Вэнс, Зеленский должен был озвучить свои жалобы частно, и уж тем более не обвинять Трампа в подверженности внешнему влиянию.

«Он нападает на единственную причину, по которой существует, публично, прямо сейчас. И это позорно. И это не то, что тронет президента Соединенных Штатов. На самом деле это будет иметь противоположный эффект», — подчеркнул вице-президент США.

Как заявили Axios три источника в администрации, комментарий Вэнса — это незавуалированная угроза уйти из Украины. «Зеленский — актёр, который совершил распространенную ошибку театральных деятелей: он начал думать, что он тот персонаж, которого играет по телевизору», — отметил представитель Белого дома, участвовавший в переговорах.

Другой же указал, что, если бы не американская помощь, Зеленский «был бы на шесть футов ниже уровня земли» (понятно, что имеется в виду), и признал, что американцы «создали монстра», которому европейцы дают «ужасные советы».

Впрочем, американцы продолжают переговоры и дожимают главу киевского режима до сделки по ресурсам, а также до отказа от претензий на новые регионы России и Крым. «Это дерьмовый сэндвич. Но Украине придется его съесть, потому что [Трамп] ясно дал понять, что это больше не наша проблема», — подытожил один из источников Axios в Белом доме.

А вечером 21 февраля американский президент в очередной раз поднял ставки. Он заявил, что, собственно, и сам-то Зеленский не слишком нужен на переговорах: «Честно говоря, я не думаю, что его присутствие важно для переговоров. Я уточняю: Зеленский говорит, что его не звали на переговоры, но это и не было приоритетом, потому что он пока что очень плохо проявил себя в роли переговорщика. У Украины нет карт, с которыми можно играть».

Если это и не чёрная метка, то что-то очень на неё похожее. Зеленскому для своего же блага стоит вернуться к реальности, а не вести себя так, будто он снимается в очередном сезоне популярного сериала «Слуга народа».

Уже сейчас украинские депутаты сообщают, что США перестали продавать оружие Украине, а волонтёры — в частности «мать дронов» Мария Берлинская — и вовсе призывают военных готовится к отключению спутниковой связи Starlink, которой владеет глава Департамента эффективности правительства, американский бизнесмен Илон Маск. Сам Маск уже припомнил Зеленскому не только узурпацию власти и коррупцию, но и убийство американского журналиста Гонсало Лиры.

В общем, украинскому руководству сейчас не позавидуешь. Новая администрация США — это не предшественники, которые пускай подчас и осаждали Зеленского, но в целом всё же его терпели. Трамп пока демонстрирует непримиримый настрой.