В ночь на 21 февраля израильские спецслужбы пресекли крупный комбинированный теракт в самом густонаселенном районе Израиля, который якобы готовили сторонники ХАМАС под прикрытием переговоров. Попутно вскрылись и неприятные детали недавней передачи тел погибших заложников израильской стороне, поставившие под сомнение палестинский тезис о «гуманном обращении» с пленниками.

Иван Шилов ИА Регнум

Два, на первый взгляд, не связанные между собой события развязывают руки Израилю.

Тель-Авив получил дополнительный аргумент о нецелесообразности дальнейших переговоров с ХАМАС, а также железное обоснование для расширения контртеррористической операции.

Охота за бомбами

В приморском городе Бат-Яме, что в 15 км от Тель-Авива, в ночь на 21 февраля взлетели на воздух сразу несколько автобусов. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без пострадавших — водитель успел припарковать транспорт и покинуть его за несколько минут до взрыва.

Позднее заминированные автобусы были также обнаружены в Холоне, еще одном городе-спутнике Тель-Авива.

После этого израильские спецслужбы на несколько часов фактически парализовали транспортное сообщение в стране — в авральном режиме были досмотрены поезда и автобусы. Директиву усилить безопасность на транспорте также выпустил израильский минтранс.

В общей сложности спецслужбы отчитались о «как минимум пяти» потенциально опасных объектах. Все они были изъяты в пределах агломерации Гуш-Дан, включающей Тель-Авивский округ и Центральный округ на побережье Средиземного моря.

Этот район считается самым густонаселенным в Израиле, в нем проживает почти треть населения страны (3,2 млн человек).

Месть из Туль-Карема

Палестинский след в деле о попытке массового подрыва автобусов обнаружился почти сразу. Первым о нем сообщил израильский журналист-расследователь Нир Двори. По его данным, на одном из невзорвавшихся устройств, изъятых правоохранителями, была обнаружена надпись «Месть из Туль-Карема».

Туль-Карем (также Тулькарм) — город на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), в исторической области Самария. Двори предположил, что акция как-то связана с палестинским сопротивлением, поскольку модель уцелевших кустарных взрывных устройств была полностью идентична тем, что ранее изготавливали сторонники ХАМАС в Газе и на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ).

Позднее полиция не только подтвердила версию журналиста, но и подкрепила ее дополнительными вводными. Изъятые в ходе рейда взрывные устройства были снабжены записками на иврите и арабском языке, что также являлось характерной чертой работы ХАМАС.

Установили и предполагаемую картину теракта: бомбы должны были синхронно взорваться утром в час пик в самом густонаселенном районе Израиля. Исполнители смогли незаметно доставить и установить устройства, однако их подвел случай: из-за нарушения запитки одной из бомб, заложенных в Бат-Яме, она сработала на несколько часов раньше.

Последние точки над «i» расставили уже сами палестинцы. Бойцы подразделения «Туль-Карем» (входит в состав ХАМАС), действующие на территории ЗБРИ, опубликовали заявление, в котором назвали неудачную атаку «местью за своих шахидов».

Таким образом, движение, по всей видимости, ответило на продолжающуюся контртеррористическую операцию израильтян на Западном берегу.

Закручивание гаек

Была ли «Месть из Туль-Карема» согласована с центральными органами ХАМАС — неизвестно. С учетом высокого уровня автономии палестинских групп на Западном берегу акция устрашения вполне могла быть реализована в инициативном порядке. С расчетом на то, что напуганные серией взрывов мирные жители Израиля начнут давить на военных с требованием бросить все силы на обеспечение безопасности «материкового» Израиля.

Однако на деле ситуация сложилась противоположная.

В ответ на активизацию подрывной работы ХАМАС командование израильской армии приняло решение усилить наступательные действия на территории Иудеи и Самарии, перебросив на оперативное направление как минимум три дополнительных батальона.

Аналогичное количество сил было переброшено и в районы агломерации Гуш-Дан, «для проведения дополнительных мероприятий».

Кроме того, израильские силовики полностью заблокировали выезды из некоторых районов ЗБРИ, где, согласно разведданным, могут укрываться сторонники подразделения «Туль-Карем», причастные к подготовке теракта.

Несмотря на то, что Израиль официально не объявлял о начале новой контртеррористической кампании на Западном берегу и позиционирует новые мероприятия как часть операции «Железная стена», охота за исполнителями комбинированного теракта фактически уже выведена в отдельное оперативное направление.

Хотя израильские войска впервые атаковали Туль-Карем еще в конце января 2025 года, их действия носили более сдержанный характер по сравнению с операциями в районе Дженина. Теперь же, судя по всему, Тель-Авив готовится к более решительным действиям.

Двойная игра

Нынешний инцидент в округе Гуш-Дан бьет по переговорным позициям ХАМАС.

Официальный Тель-Авив убежден, что руководство движения ведет двойную игру, пытаясь выиграть время для перегруппировки сил: публично выступает за мирное урегулирование по Газе, но поощряет подрывную работу своих сторонников. Аргументация о двойной игре ХАМАС подкрепляется и другими доводами.

Так, официальные лица Израиля раскритиковали недавний «гуманный жест» ХАМАС по передаче Тель-Авиву тел четырех заложников, скончавшихся в палестинском плену.

В рамках «Церемонии черных гробов» (как окрестили мероприятие сами палестинцы), состоявшейся днем ранее, израильской стороне были переданы останки Одеда Лифшица, а также Шири Бибас и двух ее малолетних сыновей, Ариэля и Кфира. Все они были похищены в кибуце Нир-Оз 7 октября 2023 года и, по заявлениям ХАМАС, «погибли от израильских бомбежек Газы».

Однако Национальный центр судебной медицины, куда были переданы для идентификации тела заложников, сделал неожиданное заявление: вместо тела Шири Бибас ХАМАС отдал «тело неизвестной», чей генетический материал ранее не фигурировал в обменных базах.

Кроме того, израильские судмедэксперты настаивают, что опознанные заложники (включая сыновей Бибас) скончались «в результате пыток и жестокого убийства» в плену. Причем произошло это в ноябре 2023 года, когда израильские налеты на Газу еще не носили столь мощного характера.

Отдельные израильские «ястребы» уже связали неудачный теракт в Бат-Яме и «Церемонию черных гробов». Последняя якобы выступала отвлекающим маневром, чтобы усыпить бдительность Тель-Авива и максимизировать медийный эффект от атаки. В адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху посыпались обращения с требованием «отреагировать соразмерно» на оба инцидента.

Скорее всего, Израиль попытается выжать максимум из сложившейся ситуации — загнать ХАМАС в «переговорную ловушку», вынудить его выйти из сделки и снять с себя ответственность за возобновление боевых действий в анклаве.

Кроме того, активизация ячеек ХАМАС на Западном берегу разбивает любые аргументы палестинской администрации о недопустимости столь активной концентрации израильских сил в Иудее и Самарии. Возражения Рамаллы Тель-Авив может нивелировать заявлением о неспособности палестинских служб безопасности бороться с террористическим подпольем.

Синхронность неудавшихся терактов и информационной кампании вокруг останков заложников ставит под угрозу хрупкое перемирие между сторонами ближневосточного конфликта.