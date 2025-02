Половина поляков считает, что наплыв беженцев с Украины отрицательно влияет на деятельность польского государства и приводит к росту преступности.

Иван Шилов ИА Регнум

Вопрос приема мигрантов в Польше много лет подряд является не только одной из главных тем внутренней политики, но и важным вопросом набирающей ход предвыборной кампании.

Так, кандидат в президенты Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость» (ПиС), регулярно заявляет, что если поляки его поддержат, он в одностороннем порядке расторгнет так называемый «Миграционный пакт ЕС». Согласно этому документу все страны, входящие в Евросоюз, обязаны принимать мигрантов по установленным Брюсселем квотам.

«В Польше должен преобладать один принцип: если кто-то приходит к нам домой и переступает порог нашего дома, он уважает ценности, которые мы исповедуем, он уважает то, кем мы являемся. Это проявление нашего милосердия, нашей открытости и готовности к сотрудничеству», — заявил Навроцкий на встрече с избирателями 8 февраля.

«Я не согласен с тем, что происходит вокруг миграционной политики Евросоюза. Как президент Польши я не намерен терпеть того, что наши западные соседи, немцы, хотят уладить свои дела, свои ошибки в миграционной политике, поставив под угрозу безопасность наших женщин и детей», — сказал он.

Аналогичную позицию высказывает ещё один оппозиционер, кандидат на пост президента от националистической партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, который заявляет, что в случае своей победы он ужесточит контроль на границах и отклонит «Миграционный пакт».

«Поляки никогда не согласятся на массовую миграцию из Азии или Ближнего Востока в Польшу. Мы не позволим нашим женам, детям и дочерям делать то, что они позволили делать в Великобритании. В Польше этого никогда не произойдет. Массовых миграций здесь никогда не будет, мы этого не допустим», — говорит он.

В свою очередь власти постоянно заявляют, что Польша не примет количество мигрантов, установленное правилами ЕС.

Премьер-министр Дональд Туск 4 февраля сказал, что Польша не будет реализовывать какие-либо миграционные соглашения или положения таких проектов, которые могли бы привести к принудительному приему Польшей мигрантов, выявленных в других европейских странах.

«Это окончательно, нет смысла делать из этого политику», — добавил глава польского правительства. А через три дня Туск заявил, что обратился к руководителям МВД и минюста с просьбой разработать быстрый план немедленной реакции на организованную преступность иностранцев.

19 февраля были обнародованы результаты опроса общественного мнения, который по заказу радиостанции RMFFM провела социологическая компания Opinia24. Полякам поставили один вопрос: «Вы лично за или против того, чтобы Польша принимала мигрантов?».

Результаты оказались ошеломляющими даже для консервативной Польши: три четверти респондентов (75%) выбрали отрицательный ответ.

При этом 51% категорически против принятия мигрантов, а 24% выбрали вариант «скорее против». Лишь 5% опрошенных высказались категорически за принятие мигрантов, 15% — высказались «скорее за». 5% респондентов не смогли дать четкого ответа на поставленный вопрос и выбрали вариант «не знаю / не имею мнения».

Против принятия мигрантов выступает подавляющая доля населения во всех группах: 78% мужчин и 73% женщин, 82% жителей сёл/городков и 61% жителей больших городов, от 72 до 77 процентов в разных возрастных группах и от 84 до 62 процентов среди людей с разным уровнем образования.

Хотя формально опрос касался потенциальных мигрантов из Африки и Азии, однако они для обычных поляков являются скорее персонажами из СМИ и социальных сетей. Если в Варшаве или Кракове ещё можно увидеть бангладешца или непальца (и то в нерабочее время, поскольку все они прибыли по приглашению конкретных работодателей, которые за них отвечают), то в сёлах или городках до 50 тысяч населения мигранты представлены, как правило, только украинцами.

Стоит отметить, что точное число иностранцев, находящихся на территории Польши, неизвестно: государственные органы страны такой информации не предоставляют. По оценке Warsaw Enterprise Institute, их от 3,5 до 4 миллионов, и от 70 до 80 процентов из них составляют граждане Украины.

Более точные данные есть по числу работающих в Польше иностранцев — по информации Службы социального обеспечения страны, таких около 1,1 млн, и среди них украинцев — более 700 тысяч (67%). Таким образом, значительная часть украинцев, большинство из которых получили статус «временной защиты» (де-факто беженца), не работают.

При этом выходцы с Украины покупают в Польше недвижимость, иногда весьма недешёвую, ездят на новых машинах, регулярно ходят в рестораны и ночные клубы, где ещё и ведут себя вызывающе. Откуда же у них деньги?

Один из ответов даёт статистика преступности среди иностранцев на польской земле.

Итак, в 2024 году польская полиция по подозрению в совершении преступления задержала 16 437 иностранцев.

Больше всего преступлений совершили граждане Украины, которых полиция задерживала 9753 раза. Да, чаще всего они нарушали закон, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (2943 случая), но зафиксировано также немало краж (930) и мошенничества (461 случай).

Однако это лишь вершина айсберга, считает Яцек Лукасик, руководитель профсоюза «Полицейская Солидарность».

«Новым направлением стала организованная преступность среди украинцев. Многие из этих людей открыли здесь легально работающие компании или индивидуальные предприятия. Эти люди сталкиваются с явлением «дани» преступникам, и поскольку они привыкли к нему у себя на Украине, они продолжают её платить. Такая ситуация способствует развитию преступных группировок, которые будут конкурировать в Польше за сферу своего влияния», — заявил он в комментарии порталу WirtualnaPolska.

«Причём дань собирают даже со скромных женщин, которые предлагают такие услуги, как уборка квартиры. Они не только часто помогают своим семьям на Украине выжить, отправляя туда деньги, но также вынуждены отдавать часть заработка своему опекуну», — отметил полицейский. Естественно, большинство таких преступлений не попадают в поле зрения польских правоохранителей.

Коллега Лукасика, бывший офицер Центрального следственного бюро Польши Марчин Микша, отмечает, что в настоящий момент украинские преступные группировки совершают меньше краж и грабежей в отношении поляков, чем грузинские, но ситуация может измениться.

«Думаю, фестиваль стрельбы вот-вот начнется. Я думаю, что будут конфликты между украинскими и грузинскими группами. Борьба за влияние, борьба за наркосектор. Обе эти группы кровавые», — заявил он в комментарии телеканалу PolsatNews.

Есть и ещё один аспект в опасениях поляков относительно украинцев. Президент Польши Анджей Дуда в начале февраля в интервью британскому изданию The Financial Times выразил обеспокоенность, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу c Украины в Польшу, что может затронуть также другие страны.

«Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — заявил Дуда. По его словам, это было вызвано выводом советских войск из Афганистана. «Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой», — сказал он, добавив, что у многих украинских военных «будут проблемы с психикой».

Кроме того, по словам президента Польши, многие будут страдать от посттравматического стрессового расстройства, и, вернувшись в свои родные города и сёла, они «найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив».

Дуда также подчеркнул, что Украине необходимо будет оказать помощь в восстановлении экономики и «поддержании порядка и безопасности внутри страны» — с явным намёком на то, что Киев сам не должен выпускать своих уволенных вояк за границу.

Стоит отметить, что согласно фундаментальному социологическому исследованию, проведённому в октябре 2024 года под руководством краковского профессора Петра Длугоша, 40% поляков больше всего боятся возможности перенесения боевых действий с Украины в Польшу. В 2023 году такой ответ занимал лишь шестое место в рейтинге польских страхов.

Неудивительно, что лишь 33% опрошенных поддержали нынешнюю политику приёма мигрантов с Украины, тогда как 44% выступили против неё (затруднились с ответом 23%). При этом половина опрошенных считают, что украинцы отрицательно влияют на деятельность польского государства (в предыдущем году таких было 30%).

По мнению поляков, беженцы с Украины предъявляют слишком высокие требования, способствуют росту цен, эксплуатируют Польшу, несправедливо получая пособия, и представляют угрозу для поляков на рынке труда.

Респондентам также было предложено оценить влияние украинских беженцев на различные аспекты функционирования польского государства.

По мнению поляков, влияют они в основном отрицательно. В частности, на рост цен товаров и услуг (так ответили 52% опрошенных), рост преступности (50%), снижение доступности жилья (50%), функционирование системы здравоохранения (48%). Единственная сфера, где влияние украинцев поляки считают положительным — заполнение пробелов на рынке труда (47%).

Но, судя по всему, стереотипным образом в Польше ныне становится не «украинская уборщица» или «украинский строитель», а «украинский бандит». А это название весьма архетипическое и имеет исторические корни — именно так называли боевиков ОУН*-УПА*. Боевиков, уничтожавших мирное польское население в ныне украинских Волыни и Галичине, да и на землях современной Польши, которые летом минувшего года тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «украинскими землями».

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ