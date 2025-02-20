Несмотря на провал экстренного заседания, прошедшего 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон вновь собрал коллег по ЕС и НАТО в Париже всего через два дня.

Иван Шилов ИА Регнум

Из-за избирательного принципа отбора участников первой встречи звучало много возмущённых голосов. Напомним, в понедельник в Елисейском дворец собрались лидеры Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Польши, Дании, а также глава Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На вчерашние консультации приглашения получили представители Бельгии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Чехии, Греции, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Канады.

Присутствие одних только стран Балтии позволяет сказать, что во второй заход собрались еще более антироссийски и проукраински настроенные собеседники. Подтверждение тому инициатива президента Литвы Гитанаса Науседы — установить ориентировочную дату приёма Украины в ЕС, например, на 1 января 2030 года.

Ни на одну из двух встреч не звали самых миролюбивых политиков: премьер-министров Венгрии и Словакии.

Роберт Фицо отмечает, что, кроме них, весь остальной ЕС выступает за войну. «Европа пытается занять позицию миротворца и сует ногу в дверь, которую хотя бы сейчас хотят закрыть представители США и России, чтобы было спокойно на переговорах. Кто должен поверить в искренность европейских стран и в то, что они хотят сидеть за столом переговоров и искренне вести переговоры о мире? Ведь это слово в Европейском союзе было почти запрещено», — заявил он.

До конца недели Макрон собирается пообщаться с лидерами всех 27 государств — членов Евросоюза. Но почему бы не ускорить процесс и не провести саммит ЕС со всеми сразу?

Этим уже озадачился Кошта: он, по сведениям западных СМИ, собирает у каждой страны предложения о дальнейшей поддержке Украины, в том числе и гарантиях безопасности. И если их позиции совпадут, то состоится специальный саммит по этой теме. А он, как подчёркивает крупнейшее немецкое информагентство DPA, будет иметь смысл только при наличии прочной основы для дискуссии и достижения результата. Однако с этим сейчас проблемы.

Если же провести саммит ЕС без предварительной разведки, позиции стран могут стать неприятным сюрпризом уже на голосовании, и тогда имиджу Евросоюза будет нанесён большой урон. Европейские чиновники так впрягались за Украину, оставшуюся без поддержки США после прихода Дональда Трампа, а в итоге сами не смогли договориться об отправке войск.

Вторая встреча в Париже также завершилась безрезультатно — об отправке вооруженных сил на Украину решения ещё не принято, объявил Науседа. На сегодняшний день нет никакой коалиции стран, планирующих направить войска на Украину, констатировал и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он призвал граничащие с Россией западные страны ни в коем случае не участвовать в потенциальной миротворческой миссии.

Украинские власти в качестве гарантии безопасности запрашивают ввод 200 000 человек. С учётом же ротации, по словам бывшего командующего Силами быстрого реагирования НАТО генерала Джорджо Баттисти, потребуется 600 000 военных.

Европа же может отправить не более 60 000, то есть всего 10% от необходимого, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Преждевременной отправку европейских миротворцев на Украину считает и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Правда, объясняет она это якобы наличием «русской ловушки».

Зато она предлагает приложить все усилия для того, чтобы Киев оказался в таком положении, в котором сможет сказать «нет» невыгодной сделке: чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров. На дипломатические инструменты Каллас уже не рассчитывает, поскольку после переговоров с США в Саудовской Аравии, по её словам, победительницей выглядит Россия.

И, как сообщили агентство Bloomberg и издание Politico, ЕС сейчас разрабатывает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью примерно €6 млрд (€3,5 млрд — на 1,5 млн артиллерийских снарядов, €2 млрд — на оснащение и обучение двух бригад ВСУ, €500 млн — на системы ПВО).

Обсуждать этот план собираются на встрече глав МИД стран ЕС 24 февраля — в годовщину начала СВО и аккурат на следующий день после досрочных парламентских выборов в ФРГ.

Кстати, именно от Германии ожидается самый большой вклад в проект: расходы решили распределить между странами в зависимости от их экономических показателей.

Владимир Зеленский, несколько часов назад жаловавшийся на отсутствие ракет, был бы просто счастлив получить военную помощь от Брюсселя, однако у европейцев самих не всё так гладко с вооружениями. Целая череда признаний в этом появилась как раз на фоне парижских саммитов.

Европа испытывает большие проблемы с оборонной промышленностью и нуждается в консолидации, до сих пор ни один европейский совместный комплексный проект не увенчался успехом, заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в интервью Financial Times.

Той же газете чиновники НАТО на условиях анонимности рассказали, что армии государств — членов ЕС столкнулись с критической нехваткой снарядов большой дальности, серьёзными проблемами в военной логистике, а ещё не могут обеспечить единую систему противовоздушной обороны, в ней сейчас есть дыры.

Италия, например, и вовсе осталась без средств ПВО. Взамен переданных Украине по настоянию Вашингтона ЗРК Stinger Рим пытался заказать их у американского производителя, но на продажу этих комплексов прошлая администрация Белого дома наложила запрет, поскольку другим союзникам они нужнее.

И вообще Европа в оборонной сфере сильно зависит от США. Как сказала бывший помощник генерального секретаря НАТО Камилла Гранд, без них европейцы неспособны не то чтобы на какие-то сложные операции, но даже простые задачи им без американцев не под силу.

А раз нет возможности упаковать со склада оружие и отправить ВСУ прямиком на фронт, предлагается скинуться деньгами после прекращения финансирования Украины Соединёнными Штатами.

«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (около €500 млн. — Прим. ред.) в год. Об этом не может быть и речи», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Видится так, что в своём желании оказать помощь Киеву уже без Вашингтона европейцы весьма ограничены как в средствах, так и в политической воле. Две саммита позади, и оба безрезультатны.

Но разница между ними всё же есть.

Помимо состава участников встреч, разительно отличался и формат общения. Если в понедельник в Париж лично приехали все приглашённые, то в среду физически присутствовали лишь и. о. президента Румынии Илие Боложан и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, остальные участвовали в режиме видеоконференции.

Кроме того, первый саммит получил значительно большую медиаподдержку, и организаторы чётко обозначили его тему — вопросы безопасности в Европе и последние действия американской администрации на украинском треке. Второй же просто назвали неформальной встречей в формате видеоконференции.

И, наконец, любопытно, что на первой встрече вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером среди активных лоббистов отправки войск на Украину был организатор саммита, Макрон, а теперь он категорически от этой идеи отказывается.

Между саммитами прошло всего два дня. Из-за чего же позиция президента Франции так разительно изменилась?

А случилось если не эпохальное, то очень важное событие — первые за несколько лет переговоры высокопоставленных чиновников РФ и США в Саудовской Аравии, на которых российская сторона заявила о неприемлемости любых европейских войск на Украине, и американские визави с этим согласились.

«Я никогда не объявлял о том, что Франция отправит сухопутные войска. Франция сейчас не готовится к отправке войск. Мы думаем о гарантиях безопасности [для Украины]. Как мы можем защитить Украину в долгосрочной перспективе от новой агрессии? Есть целый спектр вариантов», — заявил Макрон в интервью La Dépêche du Midi 18 февраля, в день переговоров РФ и США. И тут же выразил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Такие переобувания в воздухе, конечно, не остались незамеченными.

«Макрон в своём интервью заявляет, что Россия представляет для нас «экзистенциальную угрозу». Таким образом он отделяет нас от наметившегося в мире курса, от мира, диалога и процветания! И после этого он пригласил политические партии обсудить это с ним на встрече. Он явно хочет войны, — написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, предположив, что действия президента обусловлены стремлением продлить свои полномочия ещё на один срок, пользуясь сложной обстановкой в мире. — Как Зеленский, который уже год как не является избранным президентом».

Полномочия Макрона истекают в 2027 году, и участвовать в следующих выборах он не сможет. Конституция Франции ограничивает право одного человека быть избранным более чем на два пятилетних срока подряд, действующий глава государства эту норму неоднократно критиковал.

Однако до выборов ещё далеко, но Макрон пытается самоутвердиться на международной арене прямо сейчас.

После прямолинейных заявлений представителей команды Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Европа за столом переговоров по Украине присутствовать не будет, европейцы начали действовать в оппозиции к Америке: если она сворачивает помощь Украине, то мы, наоборот, её укрепим, если она требует завершить боевые действия, то мы, наоборот, нарастим военную помощь.

И в свете этого многие начали задаваться вопросом: «а есть ли в Европе лидер?». Вот Макрон на этот статус и замахнулся.

По завершении мероприятия он написал на своей странице в соцсети: «Позиция Франции и её партнёров ясна и едина. Мы желаем мира на Украине, который был бы прочным и прочным. Франция возьмёт на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе. Я гарант. Мы поддерживаем Украину». Он подчеркнул, что Европа разделяет стремление Трампа положить конец этой войне.

Однако, по сведениям западных чиновников, пообщавшихся с агентством Bloomberg, в ходе предстоящего визита в Штаты Стармер будет просить американского президента о поддержке ВВС США для сил, которые Франция и Великобритания хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования конфликта. Этот план может потребовать развёртывания до 30 000 солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры страны.

Будет ли он реализован, теперь зависит от ответа Трампа. И снова слова европейцев расходятся с действиями: так они за войну или за мир на Украине? Увы, даже сами они точно сказать не могут.