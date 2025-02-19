Трудно представить ту бурю, которая сейчас кружится в голове Владимира Зеленского после «очередного удара по Украине» в виде максимально обидных и очень опасных для авторитета украинской власти заявлений Дональда Трампа. Ведь на пресс-конференции во флоридской резиденции Мар-а-Лаго 18 февраля американский президент, как сообщают ведущие украинские издания, «выступил с рядом заявлений, максимально близких к тезисам российской пропаганды».

Иван Шилов ИА REGNUM

Во-первых, сообщил, что реальный рейтинг Зеленского — «мне действительно неприятно это говорить» — составляет 4%. Отвечая на вопрос репортера о том, могут ли США поддержать идею выборов еще до заключения финального мирного соглашения, Трамп заявил:

«Мы имеем ситуацию, когда на Украине не было выборов — имеем военное положение […]. Поэтому да, я бы сказал, что — вы знаете, они [украинцы] хотят места за столом переговоров. Но ведь можно сказать, что разве народ Украины не должен высказать свое слово — ведь давно не было выборов. Здесь дело не в России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран».

Вторая суперважная вещь — это то, что Зеленский ворует деньги и не знает, где половина из $350 млрд, якобы выделенных США. Поэтому глава Белого дома требует пояснить, куда делись американские денежки, или вернуть их.

Наконец, третье из еще неполного перечня обидных обвинений было понято украинской стороной как обвинение в желании Украины вести войну, в то время как Россия, наоборот, хочет ее прекратить. Вследствие чего она даже не разрушила Киев, хотя могла это сделать «очень быстро», превратив его в Газу. «У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров», — с ноткой разочарования заявил президент США, обозначив тем самым, что свои шансы сделать что-то самостоятельно Украиной, увы, упущены.

Теперь главная интрига — чем Зеленский ответит обидчику в своем ежедневном видеообращении, и, зная парня, можно предположить, что это могут быть очень, очень тяжелые слова. Так что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев именно в этот день весьма неслучайно.

А пока он собирается с духом, за него уже вступились многочисленные патриоты, сошедшиеся в одном: «объединиться вокруг своего президента», потому как не всяким врагам и идиотам указывать благородным украинцам, что делать. Пересказывать эмоциональные реплики многочисленных ноунеймов нет особого смысла, поскольку все они более-менее одинаковые. Главный смысл: если во время войны кто-то критикует или призывает сменить ваше правительство — это либо враг, либо пособник врага. Или идиот, что порой хуже, чем пособник.

В общем, надо демонстрировать стойкость.

Представители лагеря условной оппозиции благоразумно помалкивают или отделываются политкорректными суждениями, как нардеп от порошенковской «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, заявивший, что «Украина не может просто так это слушать» и должна проявить принципиальность в отстаивании своей позиции.

В то же самое время новые активисты из тех, кто ходит уже под республиканцами, осторожно продвигают «правильную» повесточку.

Председатель правления общественной организации «СПРОТИВ» («Сопротивление». — Прим. ред.) Мария Барабаш, своевременно отметившаяся поддержкой Трампа и продвигающая себя как уполномоченное хозяевами лицо, уверена, что про «сговор Трампа с Россией» визжит левацкая пропаганда.

«Но она молчит о главной причине: Зеленский не выполнил собственных обязательств перед новой администрацией США. Именно он оставил в должности Ермака и Маркарову — двух топ-коррупционеров и агентов глобалистов, из-за которых Украина не смогла стать равноправным участником переговорного процесса. Теперь полное отсутствие воли к борьбе с коррупцией Зеленского признал весь мир, не пригласив его даже за стол переговоров. Но вина за это лежит на всех нас — украинцах», — пишет Барабаш.

И далее громит свободолюбивый народ за то, что он терпит чиновников, которые крадут деньги, уничтожают свободу слова, разрушают верховенство права, тормозят реформы и «делают всё для продолжения войны в интересах Сороса и глобалистов». Офис Зеленского узурпирует власть в стране, обороноспособность подорвана, украинцы, действуйте же, наконец.

Хотя очевидно, что возможности для каких-либо действий чрезвычайно ограничены.

Другой пример практического подхода со стороны НКО, все еще остающихся важным элементом всей системы государственного управления несмотря на прекратившееся финансирование USAID, — это расклад по организации выборов, «которых не будет».

Глава правления «Гражданской сети «Опора», эксперт по вопросам избирательного законодательства Ольга Айвазовская излучает оптимизм: «Если мы мобилизуемся, то выиграем эту битву, как и раньше неоднократно». Основной смысл её обширного послания — нельзя прогибаться под путинскую Россию и выполнять все хотелки трамповской Америки. Мы не такие!

Поэтому, конечно, сделаем что от нас требуют, только незламно и потужно. А у «Опоры», оказывается, уже есть дорожная карта организации первых послевоенных выборов.

«А вот последовательность действий должна быть следующей: режим прекращения огня — подготовка к выборам около 12 месяцев — мир и проведение выборов одновременно. То есть подготовка должна идти полным ходом, но сами выборы — во время мира», — считает Айвазовская, по форме поддерживающая риторику власти, а по сути — продвигающая то, что нужно американцам.

Как в общем-то делают и те, кто с пеной у рта доказывает своим читателям и слушателям, что «никто так еще не поднимал рейтинг Зеленского на Украине, как вчера это сделал Трамп», и на выборах он получит 120%. Ведь стойкость совершенно логично предполагает, что если не прогибаться — то ни в чём.

Прямо как известный телеэксперт по всем вопросам, 62-летний глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, не подлежащий мобилизации, а потому обильно пересыпающий свои комментарии эмодзи:

«В Украине есть самый успешный президент — Владимир Зеленский, который имеет всенародную поддержку. Украина, однако, не сдается! Наш народ един, и мы стоим за Президента Зеленского. Даже если нам придется вести эту войну самим, мы уверенно знаем, что наша сила — в нашем единстве».

Официальная социология, само собой, демонстрирует это единство: согласно свежим январским данным КМИС, 52% украинцев доверяют Зеленскому, а не доверяют — 39%.

Однако чисто технологически выпад Трампа в отношении первого лица разрушает его власть — как и условное «единство», обеспеченное только и исключительно ресурсом силовых структур. Публичное непризнание авторитета Зеленского и фактическое указание на его нелегитимность — сигнал всем внутренним силам, ориентированным на США, что с этой властью вести дела больше не стоит.

Следующим логичным шагом стало бы неофициальное (или полуофициальное) указание на того, с кем вести дела можно.

«В принципе, они могут продавить этот вопрос. Допустим, перетянуть на себя человек 40–50 в Верховной раде, фракцию «За майбутнє» и часть фракции «Слуга Народа», просто поснимав санкции с Игоря Коломойского. Явный будет сигнал к Коломойскому и Боголюбову: ребята, мы вас простим, а вы нам там поможете. Возможно, будут какие-то еще люди. Это может быть. И если американцы вмешаются напрямую, то даже эсбэушники, которые плотно контролируют сферу влияния, начнут отваливаться. Потому что зеленские приходят и уходят, а американцы — это вечное», — поясняет ИА Регнум доктор политических наук Александр Семченко.

Да и многим памятно время, когда политологи и социологи гадали, кто же является большим фаворитом на выборах президента 2019 года — Порошенко, Тимошенко или Бойко, а в офис штаба «зелёных» стояла очередь «осведомленных людей», пришедших договариваться о будущем.

Второе, что ломает из своей флоридской резиденции «бульдозер американской политики», — это украинский пропагандистский нарратив. Недаром натренированное ухо украинской патриотической общественности выделило «обвинения» даже на фоне согласия на ввод миротворческих сил.

Все повествование последних десяти лет строится только и исключительно на «агрессивных намерениях России», причем наследующих линию поведения «на протяжении столетий». Щедро оплаченное грантовыми средствами, оно показывало стремящуюся поломать оковы колониализма Украину, стремящуюся к свету. А это стремление душит на лету грубая рука, тянущаяся из Кремля, стремясь подавить и уничтожить украинскую свободу.

И если что было на Украине плохого — от коррупции до уничтожения конституции, — то это либо делалось руками российских агентов, либо было спровоцировано действиями России.

Очевидно, что тема исчерпала себя настолько, что не годится даже как формальная отговорка: масштабы воровства и разрухи достигли таких высот, что спихивать всё на соседа уже невозможно — Украина сама исключила любые связи с ним.

А человек (и политическая сила), который подпишет мирный договор с Россией, должен в будущем этот договор выполнять. Зеленский и все, кто причастен к текущему режиму, очевидно делать этого не будут — нарратив и сама система власти исключают такое поведение.

Следовательно, вся работа по урегулированию пойдет коту под хвост. Что и доводит всем хорошо понимающая конъюнктуру антикоррупционерка Барабаш: покайтесь во многих грехах и начните жить по-другому.

Предлагаемый алгоритм — остановка военных действий, затем — выборы, следом — подготовка и подписание соглашения. А тот, кто его подхватит внутри Украины, — тот и войдет в состав новой администрации. Как бы сейчас просроченный президент ни надеялся на помощь своих британских и французских друзей, быстрые миллиарды на войну и еднисть, в которую не верят даже те, кто о ней ежеминутно кричит.