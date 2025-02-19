Организация встречи российской и американской делегации в Эр-Рияде является безусловной победой фактического лидера королевства, наследного принца Мухаммада бин Салмана. Он продемонстрировал, что королевство под его руководством способно успешно продвигать «мягкую силу» и быть ключевым посредником в разрешении крупнейших геополитических кризисов.

Иван Шилов ИА Регнум

Встреча делегаций РФ и США в Саудовской Аравии (КСА) — это заявка на то, чтобы саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа также состоялся в королевстве. Если его итоги приведут к приостановке боевых действий на Украине, можно будет говорить о том, что мир действительно изменился в сторону многополярности, и теперь ближневосточные исламские государства становятся главными посредниками в урегулировании кризисов в Европе.

Ещё совсем недавно всё было наоборот и очень сложно было представить такой ход событий.

Показательно, что Владимир Зеленский во время переговоров российской и американских делегаций в Эр-Рияде все время находился поблизости, в ОАЭ, рассчитывая также прибыть саудовскую столицу на следующий день после окончания встречи.

Однако местные власти, по всей видимости, дали ему понять, что его появление в королевстве нежелательно. Уж очень МБС, как называют бин Салмана, хочет довести процесс урегулирования до конца. А появление Зеленского в такой момент может испортить саудовцам всю игру, особенно в контексте заявлений Трампа о необходимости выборов на Украине и пропавших там же деньгах.

Таким образом, в Эр-Рияде не считают Зеленского наделённым какой-либо субъектностью, но видят в нем фактор, способный сорвать им сделку.

Долгая дорога в Эр-Рияд

Саудовская Аравия с самого начала украинского кризиса пыталась играть роль медиатора и теперь, очевидно, что эти усилия начали окупаться.

Еще с лета 2022 года в экспертную среду просачивались сообщения о якобы контактах между представителями России и Украины при саудовском посредничестве на территории КСА.

Затем саудовский наследный принц сыграл ключевую роль в обмене военнопленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года. Тогда при посредничестве Мухаммада бин Салмана Россия освободила 10 иностранных наемников, захваченных на Украине, в том числе пятерых британцев и двоих американцев. Этот шаг стал возможным благодаря тесным связям, которые сложились между принцем Мухаммадом и президентом России.

Саудовская Аравия вместе со своим соседом, Объединёнными Арабскими Эмиратами также успешно выступила посредником и в других обменах пленными между Украиной и Россией. Наконец, принц сыграл «важную роль», как об этом сказал представитель Трампа, в освобождении из-под стражи в России американского гражданина Марка Фогеля.

И еще в феврале–марте 2023 года министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан совершал челночные визиты на Украину и в Россию в поисках путей разрешения конфликта.

«Наша главная цель — найти способ положить конец конфликту. И я думаю, все согласны с тем, что единственный способ, которым этот конфликт в конечном итоге закончится, — это переговоры», — сказал тогда принц Фейсал. И поиски решения не прошли даром.

В августе 2023 года Саудовская Аравия года стала страной-организатором консультаций по поиску путей урегулирования украинского кризиса. В консультациях тогда приняли участие представители 30 государств, представляющих прежде всего глобальный Юг.

Официальные лица страны рассматривали эти переговоры не как поддержку Украины и демонстрацию согласия с позицией США, но как свидетельство своего глобального влияния. Также переговоры расценивались как подтверждение стремления саудовцев диверсифицировать дипломатических партнеров и стать ведущим медиатором и переговорщиком по теме украинского урегулирования. Это, безусловно, требовало от Эр-Рияда и сохранения высокого уровня отношений с Москвой.

КСА также сыграло и позитивную, с точки зрения России, роль на т. н. «мирном саммите», который прошел в Швейцарии в июне 2024 года. Саудовская Аравия старалась максимально учитывать позицию Российской Федерации, которая давно уже стала важным партнером королевства. Москву и Эр-Рияд связывает много общих узлов — от координации усилий в рамках ОПЕК+ и ценовой политики в сфере углеводородов до вопросов региональной безопасности на Ближнем Востоке.

Саудовской Аравии для поддержания своего политического веса было необходимо оставаться равноудаленным посредником и медиатором в разрешении украинского кризиса и не быть связанной с прямой поддержкой одной из сторон конфликта.

И надо отметить, что Эр-Рияду это удалось, несмотря на попытки Зеленского, который посещал КСА в качестве приглашенного лица на саммите ЛАГ в мае 2023 года и с рабочим визитом в феврале 2024 года, переубедить Мухаммада бин Салмана.

Визиты Зеленского в Саудовскую Аравию следует рассматривать лишь в качестве определенной компенсации за иные действия КСА на международной арене, чтобы сохранить нужный фон отношений с Западом.

Так, его участие в саммите ЛАГ должно было сгладить негативную реакцию США и их союзников на присутствие там же и тогдашнего сирийского президента Башара Асада.

А посещение главой киевского режима Эр-Рияда в начале прошлого года должно было несколько уравновесить в глазах Запада грандиозное по уровню приема турне российского президента Владимира Путина в декабре 2023 года в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Тогда президентский лайнер в качестве почетного эскорта сопровождали российские истребители Су-35.

Хитрый план Трампа

Теперь же, после запуска российско-американских консультаций перед королевством открываются и новые перспективы по участию в разрешении иных конфликтов. А набранные очки за организацию переговоров во вторник дают бин Салману возможность выступить с более сильных позиций на палестинском и иранском треках.

С другой стороны, Саудовская Аравия как место для российско-американских переговоров выбрано не случайно и американцами. Трамп, вероятно, хочет сыграть на амбициях Дома Саудов, как бы подтверждая результативность прежних усилий Эр-Рияда по поиску разрешения украинского кризиса.

Следующим шагом будет уже привлечение вошедшего во вкус королевства к более активному участию в урегулировании кризиса в Газе в том русле, в котором это нужно США. А далее, по замыслу американцев, должно наступить примирение Израиля и Саудовской Аравии и выстраивание нового ближневосточного антииранского альянса во главе с ними.

Также американские эксперты отмечают, что и план Трампа по Газе обращен в первую очередь к Саудовской Аравии, чтобы заставить королевство платить за ее реконструкцию и решить все вопросы с присутствием ХАМАС в анклаве. Это выглядит примерно так: «если вам не нравится мой план по выселению палестинцев и захвату Газы, предложите что-то лучшее или не мешайте».

Подобная стратегия уже была опробована администрацией Трампа летом 2020 года. После провала «сделки века» во времена его первого президентства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично заявил о своём намерении аннексировать значительную часть Западного берега.

Это могло быть обычным блефом. Но лидер ОАЭ Мухаммед бин Заид потребовал от Нетаньяху отказаться от своих планов в качестве условия признания Израиля, хотя до этого был не готов идти на этот шаг. Нетаньяху согласился. После этого ОАЭ получили возможность утверждать, что спасли палестинцев от угрозы аннексии Западного берега.

Теперь же Трамп в ответ на отказ от собственного плана будет подталкивать Саудовскую Аравию не только вложиться в реконструкцию Газы, но и к признанию Израиля без требования создания палестинского государства. В таком случае шаг Эр-Рияда навстречу Тель-Авиву будет выглядеть как необходимая жертва для того, чтобы спасти палестинцев от выселения и «плана Трампа», и позволит сохранить лицо.

Саудовская Аравия продолжает свою игру

Однако удастся ли такой трюк новой администрации Белого дома — большой вопрос. Саудовская Аравия значительно окрепла и научилась вести свою игру с американцами до конца, что и продемонстрировала во времена президентства Джо Байдена, отказываясь от любых уступок Вашингтону.

Поэтому есть и иная точка зрения на роль Эр-Рияда в российско-американских переговорах: сама Саудовская Аравия заставила как Россию, так и США признать свою роль и, по сути, стала безальтернативной площадкой для диалога, в то время как отношения США и КСА по-прежнему далеки от идеальных.

Возможным намёком на сохраняющуюся напряжённость между двумя странами могут служить непривычно короткие пресс-релизы обеих сторон о переговорах представителей США и КСА, которые проводились параллельно российско-американским.

Госдепартамент даже не упомянул посредническую роль Саудовской Аравии в переговорах с Россией, а Саудовская Аравия опубликовала лишь короткое видео разговора наследного принца и госсекретаря Марко Рубио.

Как пишет издание Middle East Eye, администрация Трампа недовольна Саудовской Аравией по нескольким причинам.

Королевство проигнорировало призыв Трампа увеличить добычу нефти в прошлом месяце. Если этот призыв «был пустым сотрясанием воздуха», то решение Саудовской Аравии продолжать препятствовать нанесению США ударов по хуситам в Йемене с саудовских авиабаз и через воздушное пространство КСА является особенно болезненной точкой в отношениях: в январе Трамп повторно признал хуситов иностранной террористической организацией из-за их нападений на торговые суда.

В США заявили, что Рубио и наследный принц обсудили «безопасность в Красном море и свободу судоходства», но Саудовская Аравия вновь отказалась поддержать американские планы войны с хуситами и намерена продолжать с ними мирные переговоры.

С другой стороны, Израиль все более активно лоббирует в администрации Трампа поддержку ударов по ядерным объектам Ирана. Однако этот вопрос также встречает противодействие со стороны Эр-Рияда.

Вместо силового давления на Иран Саудовская Аравия уже предложила свои услуги посредника по реанимации «ядерной сделки» и восстановления связей между Тегераном и Вашингтоном. Если бин Салману удастся провести эту операцию, он еще больше повысит международную значимость королевства.

Конечно, КСА обеспокоено тем, что Иран приближается к созданию ядерного оружия после того, как его прокси перестали быть сдерживающим фактором для США и Израиля. Но Саудовская Аравия считает, что удары по его ядерной инфраструктуре в итоге могут не решить проблему, а лишь ее усугубить и привести к большой региональной войне. Тем более, что военные операции не гарантируют полного уничтожения всех иранских ядерных мощностей.

Поэтому Эр-Рияд рассчитывает использовать свои тесные связи с Трампом, чтобы предоставить Тегерану и Белому дому дипломатический путь решения проблемы. Это подчеркивает желание Эр-Рияда укрепить улучшившиеся отношения со своим бывшим противником, Ираном и обеспечить себе место за столом переговоров для заключения потенциальной новой сделки.

Хотя Трамп уже и заявлял, что может начать диалог, позиция Ирана неоднозначна. На прошлой неделе верховный лидер аятолла Али Хаменеи сказал, что переговоры с Соединёнными Штатами «неразумны». Тем не менее, представляется, что Саудовская Аравия может постараться переубедить иранское руководство.

Позиция Трампа также может этому способствовать. Американский президент продолжает намекать, что он по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Ираном и открыт для дипломатии, направленной на решение всех сложных вопросов, связанных с его ядерной программой.

Пока о какой-либо чёткой стратегии Америки в отношении Ирана говорить рано, но, очевидно, Трамп будет искать пути тесной координации со всеми ключевыми партнёрами на Ближнем Востоке, а не только с Израилем, для решения накопившихся проблем.

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Безусловно, Саудовская Аравия будет пытаться использовать свои тесные отношения с администрацией Трампа, но лишь для того, чтобы укрепить собственное влияние на Ближнем Востоке и в мире в целом. Эр-Рияд готов идти на определенные уступки Вашингтону, но ожидает не менее значимых ответных шагов со стороны США.

Сами американцы научили саудовцев полагаться на собственные силы и подтолкнули к выстраиванию новых региональных альянсов и сетей без участия США. И теперь им будет очень сложно обратно «приручить» КСА, заставив играть в чужую игру.

Королевство будет продолжать идти курсом на закрепление своего положения в качестве ведущей региональной державы и обретение статуса нового полюса многополярного мира, поддерживая высокий уровень отношения с Россией и Китаем.