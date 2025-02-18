Ошарашенные тем, как прошла Мюнхенская конференция и, прежде всего, речью вице-президента США Джея Ди Вэнса, лидеры Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании и Великобритании, а также глава Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующий день после мероприятия в Германии переместились в Париж

Иван Шилов ИА Регнум

На экстренном саммите они обсуждали, как им теперь действовать на фоне смены риторики США по украинской тематике и предстоящего саммита с Россией.

У стран-членов ЕС, не приглашённых на консультации, сам формат мероприятия вызвал недоумение. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не понимает, что высокопоставленные представители ЕС делали на этой встрече, ведь у Евросоюза нет полномочий принимать решения о размещении иностранных войск на территории другого государства.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто акцентировал внимание на составе заседающих: это именно те страны, которые последние три года постоянно вызывают опасность эскалации войны. Как выразился дипломат, это провоенные, фрустрированные европейские лидеры-антитрамписты, которые хотят помешать заключению соглашения о мире на Украине.

А аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично задался вопросом: «Они собираются говорить об Украине без Украины?» Это же Владимир Зеленский в любой непонятной ситуации любит прикрываться тезисом «ничего об Украине без Украины», успокаивая самого себя убеждением, что западные союзники его не обманут.

Ключевой темой на встрече во французской столице стала возможность отправки войск на Украину — один из вариантов гарантий безопасности, которые Европа может предоставить Киеву. Впрочем чёткого понимания, как это может выглядеть, нет.

«Последняя версия европейского планирования предусматривает создание сил «сдерживания» в составе нескольких бригад, возможно, от 25 000 до 30 000 военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну», — сообщила газета The Washington Post.

В случае необходимости на подмогу им прибудут подкрепления из-за пределов Украины. Например, Франция, чей президент и выдвинул в 2024 году инициативу по вводу войск, предложила развернуть европейские военные бригады на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, и сама готова отправить около 10 000 своих военнослужащих. Однако вопрос этот настолько щепетилен и серьёзен, что решить его за один вечер крайне маловероятно.

Вот и в Париже, как рассказал корреспондент французского телеканала BFMTV, участники заседания разделились на два лагеря: британцы и шведы — за отправку военных на Украину, а поляки и немцы — против.

Такой расклад выглядит вполне реалистичным, судя по заявлениям лидеров этих стран.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявлял о готовности направить войска и в ближайшие дни обсудит эту тему с Зеленским. А в ходе визита в Вашингтон он сможет лично выразить Трампу своё мнение о необходимости подкрепить размещение европейских военных американскими гарантиями. Более того, он считает, что сокращение помощи Киеву на фоне наметившегося процесса по урегулированию конфликта станет большой ошибкой.

Не исключила отправки войск на Украину и глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард, но только после урегулирования конфликта для гарантирования устойчивого мира, а также при наличии чёткого мандат для этих сил. И это говорит страна, у которой есть богатые традиции хоть и вооружённого, но всё же нейтралитета — до вступления в НАТО Швеция не должна была участвовать в войнах, хотя и имела армию для самообороны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вообще считает все эти дискуссии преждевременными: пока продолжается вооружённый конфликт, о европейских войсках на Украине не может быть и речи. А возможно, главная причина такого мнения совсем в другом — нежелание предпринимать какие-либо действия на украинском треке раньше США. Как и в случае отправки тяжёлой техники, Шольц ждал, что первым это сделает американский президент Байден.

Источник в немецком правительстве так обозначил позицию Берлина: «Мы не будем участвовать в сценариях, где европейская и американская безопасность расходятся, например, если европейские солдаты будут размещены без полного участия США».

А польских военных на территории Украины не будет, тема закрыта, подчеркнул премьер-министр республики Дональд Туск. Он убеждён, что реальные гарантии безопасности для Украины должны разрабатываться в рамках НАТО при сотрудничестве США и Европы. По мнению же министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, лучшая, чем отправка тысяч солдат, гарантия безопасности — крупные инвестиции американских, польских и европейских фирм на Украине, поскольку это надежнее само по себе.

Встреча в Париже продлилась около 3 часов и завершилась без общего коммюнике, без итоговой пресс-конференции. Вероятно, всё дело в разногласиях между участниками, не сумевших прийти к единой позиции.

Чего уж говорить, если даже внутри одной страны достичь консенсуса не удаётся.

Например, британские депутаты настаивают на проведении голосования по инициативе Стармера в Палате общин. Урсула фон дер Ляйен вышла с мероприятия с дежурной фразой: «Украина заслуживает мира с надёжными гарантиями». Шольц был раздражён всей этой дискуссией и в беседе с журналистами отметил, что дальнейшая поддержка Украины без ущерба для развития самой Европы возможна только в случае выделения отдельного финансирования, а не урезания статей расходов в социальной сфере.

И только Туск сказал правду об итогах экстренно созванного саммита — их нет. «Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — сказал премьер-министр Польши, отметив, что «необходимо отдавать себе отчёт в том, что эти переговоры должны вести между собой Россия и Украина, чтобы они принесли реальный эффект. Известно, что в связи с вовлечённостью президента Трампа позиция США будет ведущей».

Из трёхчасовой дискуссии почти треть пропустила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Когда она прибыла, коллеги уже находились в Елисейском дворце, тем не менее, это не вызвало у хозяина вечера Эммануэля Макрона раздражения.

Более того, «сестра Италии» единственная удостоилась чести прогулки с президентом Франции до автомобиля. Может, лидер Пятой республики вёл себя так, потому что Мелони — одна из немногих европейских политиков, у кого неплохие отношения с Трампом (её даже на инаугурацию приглашали) в расчёте на то, что она при необходимости замолвит словечко в Вашингтоне?

Или же он просто пытался сгладить впечатление, поскольку премьер-министр Италии была недовольна встречей. Она считает неправильной выбранную Макроном формулу саммита. По ее мнению, лучше было бы собраться не в Париже, а в Брюсселе, и позвать представителей не всех стран ЕС, да и вообще европейские саммиты не должны превращаться в антитрамповские посиделки.

Мелони согласна с призывом вице-президента США, что Европе нужно быть более самостоятельной, и настаивает, что последующие форумы должны были направлены на сотрудничество с Трампом для завершения украинского конфликта.

«Трампа, по мнению премьера, не стоит брать в лоб с индивидуальными инициативами и вызывающими позами», — отмечает итальянская газета La Stampa.

Проводив своих коллег, Макрон созвонился с Трампом, а потом набрал и Зеленского.

Вывод из этого незапланированного ужина у Эйфелевой башни таков: единого мнения о целесообразности отправки войск на Украину нет даже между восемью членами Евросоюза, и это без учёта самых ратующих за завершение конфликта и восстановление отношений с РФ Венгрии и Словакии. Они даже ещё до деталей не дошли, в которых, как известно, дьявол и кроется.

Получив отказ в участии в переговорах по судьбе Украины, европейские политики оскорблены до глубины души и хотят действовать наперекор Трампу. Но при этом они осознают, что не потянут Украину самостоятельно, да и риски брать на себя целиком и полностью не желают, предпочитая заручиться гарантиями США. Только вот Штаты в эту историю впрягаться больше не хотят.