Российские войска продолжают наступать в зоне проведения СВО. Ровно год назад, 17 февраля, ВС РФ завершили операцию по освобождению Авдеевки — крупнейшего узла обороны ВСУ. Тогда российские войска прорвали линию фронта противника севернее Донецка и продолжили наступать на запад, к Покровску.

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодня именно покровское направление остаётся наиболее напряжённым участком фронта. При этом успешное наступление на авдеевском, а позднее на покровском направлении позволило расшатать оборону противника в других районах.

Следствием успехов в районе Покровска стало освобождение города Курахово, расположенного в 30 километрах западнее Донецка. Вооружённые силы России продолжают наступать на этом направлении. Накануне стало известно об освобождении посёлка Дачное, бои за который продолжались несколько недель.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики», — отмечается в сводке Минобороны.

Также поступает информация об освобождении населённого пункта Андреевка. Сейчас боевые действия на Кураховском участке фронта продолжаются в районе населённых пунктов Улаклы и Константинополь.

Наступление российской армии продолжатся и южнее, в районе населённого пункта Великая Новосёлка. Севернее города штурмовые подразделения российской армии форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись в направлении села Новоочеретоватое. По последним данным, в ходе наступления была освобождена восточная часть населённого пункта, ВСУ продолжают оказывать сопротивление.

Информацию о продвижении российских войск подтверждают и украинские источники.

«Противник продвинулся севернее населённых пунктов Времевка, Великая Новосёлка, западнее посёлка Новый Комар и на юго-восточной окраине населённого пункта Новоочеретоватое на участке фронта протяжённостью до 5 и на глубину до 2 километров», — сообщает аналитический портал DeepState.

Однако, даже несмотря на относительное затишье, самым напряжённым участком фронта остаётся покровское направление.

Пехота в окопах и бегающие операторы дронов

За последние недели командование ВСУ попыталось стабилизировать линию фронта в районе Покровска (Красноармейска), стремясь не допустить потери стратегически важного города.

Сюда были переброшены как кадровые части украинской армии, так и вновь сформированные бригады из числа мобилизованных. Несмотря на проблемы с комплектованием, низкий боевой дух и некомпетентность командиров среднего звена, свежие силы противника смогли замедлить темпы наступления российских войск.

По сообщениям с мест, противник заполнил пехотой оборонительные линии на подступах к городу, создав если не сплошную линию фронта, то по крайней мере её подобие.

«На подступах к Покровску они ещё прошлым летом-осенью нарыли окопов и траншей в три ряда. Одна беда — оказалось, что их некем заполнить. Мы занимали эти линии одну за другой, вклиниваясь в оборону на участках, где у них вообще никого не было. Сейчас с этим сложнее, потому что в окопах и правда появились силы, пусть это и наловленные по стране мобилизанты», — сообщает источник ИА Регнум на покровском направлении.

Помимо пехоты, противник перебросил под Покровск дополнительные соединения операторов дронов, частично за счёт ослабления других участков фронта.

Командование ВСУ делает ставку на удары беспилотников по маршрутам снабжения российских войск. Тактика массированного применения беспилотников по логистике в военно-аналитических кругах стала известна как «Линия дронов».

При этом противник активно использует БПЛА, управление которыми осуществляется при помощи оптоволоконного кабеля. Беспилотники этой модели не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы и представляют собой серьёзную угрозу.

Активно используются и «классические дроны». По информации источников ИА Регнум, пункты управления и ретрансляторные станции противник размещает в промзоне Покровска и Мирнограда, а также в жилой застройке на городских окраинах.

Операторы дронов постоянно перемещаются по городу, меняя место дислокации.

Также сообщается о создании пункта управления беспилотниками в районе населённого пункта Удачное восточнее Покровска, откуда противник пытается атаковать подразделения российской армии, стремящиеся окружить город. Противник прячется в терриконах, чтобы избегать ответных ударов.

За счёт использования резервов противник не только смог стабилизировать линию фронта, но даже попытался перейти в контрнаступление в районе населённых пунктов Котлино и Песчаное. Несмотря на победные реляции официального Киева, российским войскам удалось отбить все попытки противника вернуть утраченные позиции.

Однако ситуация в районе Покровска остаётся напряжённой.

«Что касается угрозы с воздуха, то любой дрон, даже на оптоволокне, — это цель. В штурмовых частях, на позициях есть охотничьи ружья и другие средства борьбы с дронами, используются они эффективно. Есть уже свои профильные охотники. Проблема дронов есть, но на любое действие найдётся ответ», — сообщает собеседник ИА Регнум.

По информации с мест, командование ВСУ поставило задачу выбить российские войска из района Удачное — Котлино — Песчаное и тем самым снять угрозу глубокого прорыва российских войск в тылы группировки в Покровске и последующего окружения города.

В свою очередь украинские источники сообщают, что затишье на фронте в ближайшее время может быть нарушено новым наступлением российской армии.

Бои в приграничье

Активизация ВСУ на покровском направлении ожидаемо сказалась на других участках фронта. Часть резервов, брошенных на сдерживание российского наступление в Донбассе, раньше предназначалась к отправке на фронт в Курской области.

В итоге силы противника на этом направлении своевременно не получили подкреплений и были выбиты с позиций в районе Свердликово. Позднее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении этого населённого пункта.

Примечательно, что в Курской области противник сталкивается с теми же проблемами, что и российские войска в районе Покровска: украинские источники жалуются на массированное применение ВС РФ оптоволоконных FPV-дронов. Как правило, добычей беспилотников становится артиллерия и комплексы ПВО ВСУ.

В числе последних «жертв» дронов — украинская РСЗО «Ураган», используемая для обстрелов населённых пунктов вблизи линии фронта, самоходное орудие PzH 2000 немецкого производства и зенитный комплекс «Стрела-10». Активно работает и российская артиллерия, ведущая контрбатарейную борьбу по позициям противника в Сумской области.

Очевидно сейчас Киев стремится мобилизовать все имеющиеся силы, чтобы стабилизировать линию фронта на максимально выгодных для себя условиях. Но резервов ВСУ всё равно не хватает, поэтому приходится отступать и терять позиции.