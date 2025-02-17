В последние несколько дней к монархиям Залива (и особенно к Саудовской Аравии) приковано повышенное внимание.

Иван Шилов ИА Регнум

На их территории готовятся первые за три года консультации по урегулированию украинского конфликта и первая с момента начала СВО встреча лидеров России и США. А в перспективе — первые четырехсторонние переговоры «Москва — Вашингтон — Киев — Брюссель».

Аравийские монархии выступают не как политические статисты, предоставляющие площадку для переговоров, но как активные участники кулуарного взаимодействия. И каждая сторона, решая глобальные проблемы, стремится попутно продвинуть собственные интересы.

Несколько тем для переговоров

Первая встреча российской и американской делегаций должна состояться в Саудовской Аравии 18 февраля. Москва и Вашингтон придают переговорам большое значение, и потому направили в Залив дипломатических тяжеловесов.

Так, российские интересы на первых переговорах в Эр-Рияде будут представлять помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. С американской стороны анонсированы госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Присутствие в делегации Уиткоффа косвенно намекает на то, что украинский трек будет не единственным: как минимум стороны затронут сирийскую и палестинскую проблематику, обсудят ирано-израильское противостояние.

И здесь Саудовская Аравия на правах принимающей стороны имеет возможность еще раз обозначить коллективную позицию арабского мира по Газе. Тем более что администрация Трампа по-прежнему не отказывается от планов насильного переселения жителей анклава.

А значит, саудитам необходимо если и не отговорить Вашингтон от скоропалительных решений, то хотя бы при содействии Москвы выиграть время для разработки «арабского альтернативного плана», который планируется обнародовать в конце февраля.

Параллельное турне Зеленского

На фоне подготовки «Эр-Риядской беседы» довольно быстро появился и анонс скорого визита в королевство украинской делегации. Почти сразу появились и утечки из Белого дома и других американских ведомств, сулящие киевским представителям «отдельную встречу» в Саудовской Аравии.

Однако такая поспешность, судя по всему, не нашла понимания в Белом доме, и Киеву пришлось срочно менять стратегию. Украинская делегация все равно вылетела в Эр-Рияд — но в сильно усеченном составе и «для общения с местным бизнес-сообществом». В то время как президент Украины Владимир Зеленский отправился с внеплановым визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, в медийном плане официальный Киев полностью дистанцировался от темы переговоров в Саудовской Аравии, о которых украинская сторона «ничего не знала». Напротив, на передний план было вынесено гуманитарное и экономическое сотрудничество Украины и ОАЭ, а также посредническая работа Абу-Даби в вопросах возвращения пленных.

Зеленский не думает ограничиваться поездкой только в Абу-Даби. Как сообщает его офис, впереди у него еще как минимум две поездки по Ближнему Востоку — в Турцию и ту же Саудовскую Аравию. Во всех случаях запланированы «контакты гуманитарного характера».

Причем, судя по обещаниям украинской стороны «не пересекаться ни с российскими, ни с американскими представителями», Эр-Рияд станет финальной точкой мини-турне.

Некоторые косвенные признаки указывают и на то, что среди собеседников Зеленского должен был быть и Катар. Тем более что Доха внесла не меньший, в сравнении с ОАЭ, вклад в обмен пленными между Москвой и Киевом.

Более того, в августе 2024 года именно Катар должен был стать площадкой российско-украинских кулуарных переговоров, но проведение встреч сорвала военная авантюра Киева в Курской области.

Теперь же катарские официальные лица куда больше озабочены возложенной на них посреднической ролью в диалоге между США и Ираном, а потому не слишком загорелись идеей включаться в эту часть дипломатического процесса. Тем более что главные роли в урегулировании уже оказались распределены.

Сила посредничества

На первый взгляд, аравийские монархии играют в урегулировании украинского кризиса вспомогательную роль — обеспечивают площадки для встреч и передают политические послания участникам урегулирования, связи между которыми оказались нарушены. Влияния на ход переговоров и их общий тон они практически не оказывают.

Отчасти это действительно так — последнее слово остается за Москвой и Вашингтоном. Однако и державы Залива получают от посреднического участия свои немалые дивиденды.

Наиболее очевидная выгода — демонстрация лояльности республиканской администрации Дональда Трампа. На фоне запланированного Вашингтоном «аудита поддержки союзников» лучший способ показать верность Штатам — поддержать предложенный Трампом «план урегулирования».

Этим отчасти объясняется тот факт, что «большая аравийская тройка» — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, привыкшие видеть друг друга закоренелыми соперниками — в последние месяцы работает по украинской теме в связке. Их повестки урегулирования дополняют друг друга и выстроены с оглядкой на Белый дом.

Кроме того, посредническая работа способствует укреплению контактов стран Залива с Москвой, что дает аравийцам хорошее подспорье при отстаивании собственных интересов на Ближнем Востоке.

Москва уже выступала неформальным ретранслятором идей Эр-Рияда и Абу-Даби в диалоге с Ираном и палестинским ХАМАС, помогала сглаживать углы в рамках межйеменского урегулирования. Теперь монархии Залива ждут, что Кремль ответит им на помощь по украинскому урегулированию соразмерно.

Наконец, играет роль создаваемый имидж. Аравийские монархии выступают не просто как региональные центры силы, но как державы, способные решать глобальные конфликты. А такое позиционирование позитивно влияет на привлекательность страны как политического и экономического партнера.

Страны Залива не скрывают, что намерены в будущем конвертировать «переговорный капитал» для усиления влияния на мусульманские державы Азии и Африки.

И при такой постановке вопроса для аравийских монархий уже не слишком важен итог переговоров. Достаточно того, что именно при их посредничестве эти переговоры начались.