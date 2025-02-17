Минувшая конференция по безопасности в Мюнхене оказалась столь насыщена событиями, что европейским политикам, если бы они заранее знали, что их ждет, следовало заранее сбегать в аптеку. Дабы в ходе речи Джея Ди Вэнса лихорадочно закидываться таблетками, при этом утирая со лба холодный пот.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь американского вице-президента, и это уже не скрыть, оставила глубокую незаживающую рану в сердце оскорбленных до глубины души европейских политиков. Да и в целом фактически обрушила десятилетиями выстраиваемую архитектуру трансатлантической безопасности — младшие европейские партнеры с правом совещательного голоса и руководящая и направляющая сила в Вашингтоне.

«После резкой речи вице-президента США Дж. Д. Вэнса следует опасаться, «что наш общий фундамент ценностей уже не такой общий», — заявил уходящий со своего поста председатель конференции Кристоф Хойсген в воскресенье на ее закрытии. После чего пустил скупую мужскую слезу.

Правда, до конца не ясно, от чего Хойсген расстроился сильнее: от обидных до унижения слов Вэнса или от утраты хлебного места председателя мирового форума, регулярно собиравшего тех, кого президент Путин однажды метко назвал «жирными котами» мировой политики.

«В этом году Мюнхенская конференция была в некотором смысле европейским кошмаром, — сказал Хойсген по итогам мероприятия. — Она показала, что Америка при Дональде Трампе живет на другой планете. Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных высказываниях, потому что боятся своего президента».

Как бы то ни было, дым от полыхающих страстей после Мюнхена-2025 будет клубиться над Европой еще много месяцев, если не лет. Примерно столько же, сколько клубился дым от судьбоносного выступления российского президента на том же мероприятии в 2007 году, в ходе которого Владимир Путин во многом предсказал большинство событий, навсегда изменивших лицо европейского континента.

Главное, что наконец начало доходить до европейцев — это то, что Дональд Трамп не будет считаться с их мнением. Европейцы постепенно избавляются от иллюзий. Трамп, и это совершенно очевидно, считает ЕС не субъектом, а объектом мировой политики, который практически ничего не решает и от которого практически ничего не зависит.

Поэтому если европейцы хотят защитить свои интересы — например, на Украине, им придется самостоятельно вмешаться в конфликт без оглядки на помощь «Большого Брата».

Способна ли на это нынешняя Европа — вопрос более чем уместный.

Бряцание саблей Кира Стармера, собравшегося отправлять на Украину британские войска, равно как и старая угроза Фридриха Мерца отправить Киеву ракеты Taurus пока что выглядят довольно патетически ввиду своей сомнительной реализуемости.

Порыв президента Франции Эммануэля Макрона поговорить на высшем уровне о том, как европейцы хотят организовать дальнейшую поддержку Украины — история из той же оперы. Можно уже сейчас сказать, что все европейские саммиты по украинскому вопросу без участия американцев окончатся принятием пафосных политических деклараций о «поддержке столько, сколько потребуется» без каких-либо практических результатов.

Уже начались разговоры о втором за три года поворотном моменте: разделение американской и европейской безопасности станет концом геополитического порядка, установленного после Второй мировой войны. Европа, изнеженная за десятилетия нахождения под зонтиком американской военной мощи, вряд ли сможет обеспечить собственную безопасность.

Из 186 000 солдат бундесвера способны нажать на курок в лучшем случае 12 000. Ничуть не лучше ситуация во Франции. Что же касается Великобритании, то там темпы реформирования армии через внедрение на всех уровнях пресловутой «повестки» приняли такой масштаб, что привели к фактической утрате боеспособности вооруженных сил.

Об этом в один голос говорят все кадровые офицеры, за последние годы уволившиеся из рядов армии и флота Его Величества, не желая больше, по их собственным словам, «служить в дурдоме».

Вице-президент Вэнс со цены в Мюнхене задал вопрос: существует ли еще трансатлантическое партнерство ценностей? Ведь очевидно, что администрация Трампа продвигает радикально иной проект, чем либеральные и конституционные демократии Европы — плоть от плоти творение администрации Обамы-Байдена с woke-повесткой, десятками гендеров и позитивной дискриминацией большинства в ущерб здравому смыслу.

Именно поэтому и вице-президент Вэнс, и советник Трампа Илон Маск сделали несколько очевидных реверансов в сторону «Альтернативы для Германии» (АдГ) — политической силы, в основном базирующейся на платформе тех же ценностей, что отражены в программе нового американского президента.

Европейские политики наивно полагают, что Трамп не заключит «плохую сделку» с Путиным, потому что хочет выглядеть победителем и поэтому зависит от европейцев. Однако представление Трампа о том, что значит выглядеть победителем, похоже, значительно отличается от европейского.

Он подчеркивает, что именно администрация Байдена начала войну на Украине. Поэтому образ миротворца, предотвратившего дальнейшее смертоубийство, отлично зайдет его электоральной базе, гораздо более озабоченной внутриамериканскими проблемами, нежели войной за геополитическое влияние в далекой стране, о которой они мало что знают.

Уже очевидно, что европейцы попытаются резко усилить поддержку Украины, таким образом укрепив переговорную позицию Владимира Зеленского в преддверии начинающихся завтра переговоров в Эр-Рияде. Но и в Вашингтоне, и в Кремле прекрасно понимают, что за надуванием щек Брюсселя не стоит никакого реального военно-экономического решения.

Ожидается, что новое правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем будет играть ведущую роль в поддержке Украины. Однако удастся ли ему это сделать, зависит от того, получит ли блок ХДС/ХСС на парламентских выборах стабильное большинство, и удастся ли ему быстро завершить коалиционные переговоры с возможными союзниками.

Хорошо, если голосов избирателей хватит на создание двухпартийной коалиции с СДПГ. В противном случае, партиям, категорически отказывающимся от взаимодействия с АдГ, придется приглашать в коалицию «зеленых», от которых уже явно всех подташнивает.

Даже при самых благоприятных сценариях следующему федеральному канцлеру придется столкнуться с огромными трудностями. До саммита НАТО в Гааге в середине июня остается в лучшем случае шесть-восемь недель, чтобы прояснить, как ФРГ с дефицитом бюджета и своей ролью главного спонсора киевского режима без помощи американцев намерена финансировать расходы на оборону сверх 3% ВВП.

Одним словом, речь Вэнса на Мюнхенской конференции запустила в Германии такие процессы, эффект от которых будет ощущаться на протяжении многих лет. И скорее всего, этот эффект будет негативным, поскольку Европа, если судить по действиям ее ведущих политиков, действительно настроена на конфронтацию с Трампом.