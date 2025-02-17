Состоявшаяся Мюнхенская конференция по безопасности стала поворотным моментом в отношениях США с Европой.

Иван Шилов ИА REGNUM

Истеблишмент Старого света готовился к конфликту с администрацией Дональда Трампа, памятуя печальный опыт торговых войн на первом сроке избранного президента США. Но европейские элитарии оказались шокированы тем, как резко американцы перешли в наступление на Евросоюз.

Теперь в европейских столицах спешно пытаются вспомнить о субъектности и суверенитете, хотя делать это сейчас уже поздновато.

В Мюнхене европейцы ожидали от команды Трампа хотя бы какой-то конкретики в рамках своего плана по украинскому конфликту. Вместо этого представители Белого дома воспользовались моментом, чтобы устроить настоящую выволочку либеральным элитам Евросоюза.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сначала успел знатно оттоптаться на европейской политике в сфере регулирования высоких технологий, когда выступал на ИИ-форуме в Париже. В США республиканцы, наоборот, стараются всё дерегулировать. Европейцы же, сильно отстающие в технологической гонке, пытаются в отместку лишь строить препоны американским IT-корпорациям.

А затем уже Вэнс воспользовался площадкой в Мюнхене, чтобы высказать все претензии и в политической сфере. Он уличил европейцев в отказе от демократических ценностей с отменой результатов «неправильных» выборов, ограничении свободы слова и посягательстве на свободу веры.

Досталось им и за бесконтрольный завоз мигрантов, что стало очевидным и непосредственно во время саммита: произошел теракт, в ходе которого афганский мигрант врезался в толпу людей прямо в центре Мюнхена.

Теперь же Вэнс анонсировал появление в городе «нового шерифа», который будет выступать арбитром в европейских внутренних процессах. Администрация Трампа потребует от элит Евросоюза кооперации с правыми евроскептиками, близкими по идеологии к республиканцам в США.

Недавно у евроскептиков из партийного блока «Патриоты за Европу» прошёл большой съезд в Мадриде. Там же присутствовали и эмиссары Трампа из консервативного аналитического центра Heritage Foundation. А в Мюнхене Вэнс провёл отдельную встречу и с лидерами «Альтернативы для Германии» в преддверии предстоящих выборов в бундестаг.

Электоральные модели предсказывают АдГ неплохой результат — партия может получить чуть больше 20% голосов и занять второе место. В правящую коалицию они, скорее всего, не попадут, хотя команда Трампа может оказать давление на Берлин и заставить вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца учитывать мнение АдГ.

Впрочем, тот явно не настроен на кооперацию с США. Так что это, скорее всего, выльется в большое противостояние между Вашингтоном и Берлином.

Ещё в 2025 году пройдут выборы в Чехии и Норвегии. Причём в обоих случаях у несистемных правых есть шансы на успех. В Чехии на первом месте в рейтингах находится партия Андрея Бабиша, бизнесмена и отставного премьер-министра страны. Нынешние власти, полностью дискредитировавшие себя повесткой безудержного противостояния с Россией, скорее всего, проиграют. Бабиш же напоминает Виктора Орбана и Роберта Фицо — он прагматик и выступает против продолжения войны.

В соседней Австрии не так давно на выборах уже заняли первое место правые из Партии свободы. Правда, правительство до сих пор не сформировано — им не хотят отдавать пост канцлера. Но и без них образовать правительство тоже не выходит. Возможен сценарий новых выборов, на которых австрийские евроскептики получат ещё более высокий результат. На выборах в 2024 году они взяли 28%, а сейчас их рейтинги добираются до 40%.

В таком случае лидер правых Герберт Кикль почти наверняка станет австрийским канцлером. На пространстве всей бывшей Австро-Венгрии тогда воцарятся евроскептики и борцы с Брюсселем.

В Норвегии тоже на первое место в рейтингах вырывается правая Партия прогресса. Она имеет тесные связи с командой Трампа и даже выдвигала того кандидатом на Нобелевскую премию мира в 2018 году. Тему Украины норвежские правые стараются особо не комментировать. Хотя они призывали закрыть границы и депортировать украинских беженцев, которые уже явно вызывают усталость в скандинавских странах.

В целом по итогам 2025 года позиции евроскептиков наверняка усилятся. Команда Трампа видит в них идеологических союзников и будущих договороспособных партнёров в сравнении с нынешним либеральным истеблишментом Евросоюза.

Пока же евроскептиков можно использовать как рычаг давления на Брюссель, ведь они расшатывают европейский проект изнутри и ослабляют переговорную позицию Евросоюза в отношении США. Те же страны, где правые смогут прийти к власти, получат дополнительные бонусы в рамках отношений со Штатами.

Нынешняя европейская элита начинает в отместку угрожать США тарифами, об этом уже было заявлено доживающей последние дни правящей коалицией в Германии. Впрочем, здесь европейцам придётся нелегко, ведь у них имеется колоссальный профицит торгового баланса с США — 150 миллиардов евро в год. Иными словами, европейцам позарез нужен доступ на американский рынок.

Одна только Германия экспортирует по три миллиона машин ежегодно на американский рынок. При этом немецкий автопром теряет позиции во всём мире под напором китайских производителей электрокаров. Можно только представить последствия для автогигантов в Германии в случае развязывания полномасштабной торговой войны с США. Это резко ускорит нынешний процесс стремительной деиндустриализации Германии.

Поэтому тарифная война будет в первую очередь бить именно по экономике Евросоюза, которая и так переживает не лучшие времена: рост в 2025 году не превысит 1%.

Отдельный вопрос — это военная стратегия Евросоюза. Вновь пошли разговоры о необходимости резко нарастить оборонные траты и опять задуматься о создании единой европейской армии.

На уровне бюрократии НАТО даже анонсировано повышение военных расходов до уровня в 3% или выше. Правда, даже после трёх лет войны с Россией некоторые страны Европы не могут поднять свои оборонные траты хотя бы до 2%. И почти везде бушует острый бюджетный кризис, который сильно ограничивает амбиции европейских ястребов в военной сфере.

Это отлично понимают и в Вашингтоне. Поэтому команда Трампа разослала всем европейским элитариям списки вопросов о том, что они готовы предложить в контексте украинского кризиса. Собранные ответы наверняка будут носить лаконичный характер — практически ничего.

Боеспособных дивизий в Европе осталось крайне мало, арсеналы за три года конфликта истощены, европейский ВПК так и не смог толком разогнаться.

Были обещания нарастить выпуск тех же снарядов до двух миллионов в год, но воз и ныне там — их производство в Европе не превышает и полумиллиона в год, что не позволяет даже пополнить свои запасы.

Фактически в Вашингтоне хотят вскрыть блеф европейских ястребов, которые любят надувать щёки и призывать бесконечно воевать. Но только не своими силами и не за свой счёт.

Одновременно проигнорированы и призывы европейцев обеспечить им место за столом будущих переговоров с Россией. Хотя именно Евросоюз заставят расплачиваться за все последствия украинского кризиса, право голоса у него вряд ли будет.

Либеральные элиты Евросоюза привыкли всегда находиться в русле политики США, поэтому они и оказались сейчас в такой сложной ситуации. Наверняка вскоре будут наблюдаться импульсивные попытки ставить палки в колёса Трампу и вести противостояние с США. Впрочем, в нынешних условиях слабости европейского проекта сделать это будет крайне сложно.

В будущем — если в разных странах придут к власти национально ориентированные силы — действительно может появиться шанс на возвращение автономии Европы. Но это проявится лишь в отдалённой перспективе.

Пока же команда Трампа может вполне успешно и с большим удовольствием устраивать публичное унижение нынешней европейской элиты.