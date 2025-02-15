Спустя 18 лет на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучала речь в духе исторического выступления президента РФ Владимира Путина, которое называют поворотным моментом в отношениях России и Запада.

AP/TASS Вице-президент США Джей Ди Вэнс

По заявлению некоторых чиновников корреспонденту Financial Times, даже настроение в зале было точно таким же, как при речи Путина в 2007 году.

Парадоксально, но произнёс новую «мюнхенскую речь» (как называют заявление российского лидера в 2007 году с критикой однополярного мира во главе с Соединёнными Штатами, вмешательства в дела других стран и расширения НАТО на восток) вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Угроза, которая беспокоит меня больше всего применительно к Европе, это не Россия, не Китай, она не исходит откуда-либо извне. Меня беспокоит внутренняя угроза — отход Европы от некоторых фундаментальных ценностей, которые она разделяет с Соединёнными Штатами», — заявил Вэнс.

Европа отходит от демократии, пример тому — аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии, где победил Кэлин Джорджеску, выступающий за налаживание отношений с РФ и расценивающий события на Украине как защиту Россией собственных граждан.

Если власти страны сделали это, считая, что на исход голосования повлияла Россия, то демократия не очень-то и сильна, раз иностранная держава может разрушить её несколькими сотнями тысяч долларов, потраченными на рекламу в социальных сетях, отметил Вэнс.

То же самое может произойти и в Германии, если на досрочных парламентских выборах, назначенных на 23 февраля, всё пойдёт не по плану, точнее — если победу одержит «Альтернатива для Германии» (АдГ), находящаяся сейчас на втором месте с рейтингом около 20%.

Вэнс раскритиковал отказ ведущих партий сотрудничать с АдГ, а также решение организаторов Мюнхенской конференции не приглашать представителей этой правой партии и левоконсервативного «Альянса Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц, представляющий СДПГ, отвергнет эти обвинения, утверждая, что, исходя из опыта времён национал-социализма, партии должны отмежеваться от радикальных правых сил.

Слова Вэнса в корне отличаются от позиций европейских политиков, и те были откровенно шокированы, услышав такое.

«Если вы бежите в страхе перед собственными избирателями, Америка ничего не сможет для вас сделать. Как, впрочем, и вы не сможете ничего сделать для американского народа, который избрал меня и президента Трампа.

Вам необходим демократический мандат, чтобы в ближайшие годы сделать что-либо существенное. Демократический мандат нельзя получить, подвергая цензуре или заключая в тюрьму своих оппонентов, будь то лидер оппозиции, смиренный христианин, молящийся у себя дома, или журналист, пытающийся сообщить новости», — заявил вице-президент США.

Свобода слова тоже уходит в Европе небытие, констатировал американский политик.

«Я смотрю на Брюссель, где еврокомиссары предупредили граждан о намерении закрывать социальные сети во время гражданских беспорядков, как только обнаружат то, что они сочтут «ненавистным контентом». Или на эту страну (Германию. — Прим. ред.), где полиция проводит рейды против граждан, подозреваемых в размещении антифеминистских комментариев в сети в рамках «борьбы с женоненавистничеством» в интернете», — сказал Вэнс.

Досталось и Великобритании, где суд признал 51-летнего физиотерапевта и ветерана армии Адама Смита-Коннора виновным в нарушении закона, запрещающего противникам абортов проводить какие-либо акции, способные повлиять на решение пациенток. Ветерана осудили за то, что он, молча, ни с кем не разговаривая, стоял в 50 метрах от клиники, где делают аборты, и молился в течение трёх минут о нерождённом сыне.

А в Шотландии правительство предупредило население, что даже частная молитва в собственном доме, если он расположен в пределах 200-метровой зоны от подобных медучреждений, будет считаться преступлением, и попросило доносить о таких случаях.

Из всего множества стоящих перед Европой вызовов самым актуальным Вэнс назвал массовую миграцию, ведь количество мигрантов, прибывших в ЕС из стран, не входящих в союз, удвоилось всего за год — с 2021 по 2022 год, а затем продолжило расти. Максимальный показатель сейчас и в Соединённых Штатах.

«Эта ситуация не возникла в вакууме, это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту и во всём мире за последние 10 лет, — заявил вице-президент США, напомнив, что перед открытием конференции выходец из Афганистана въехал в толпу людей в Мюнхене.

«Мы уже слишком часто слышали подобные истории в Европе, и, к сожалению, слишком часто в США. Искатель убежища, зачастую молодой человек лет 25, уже известный полиции, направляет машину в толпу и рушит жизни людей. Сколько ещё таких трагедий должно произойти, прежде чем мы изменим курс?»

Сейчас всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и Вашингтон разделяет такой подход, подчеркнул Вэнс. Фактически он выступил в поддержку правых сил на континенте, против которых выступают системные политические партии Европы.

«Джей Ди Вэнс говорит Европе суровую правду. Стремительная массовая иммиграция мужчин призывного возраста ухудшила ситуацию с безопасностью и прямым образом привела к регулярным террористическим атакам со стороны мигрантов, которые ненавидят нашу цивилизацию. Это должно закончиться», — написал лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кёртен.

Вице-президент США вообще сказал европейцам в лицо слишком много правды, чего они явно не ожидали. Зал во время его выступления был заполнен до предела, но мало реагировал на произнесённые тезисы аплодисментами. Не дождался их Вэнс и по окончании речи. Конечно, кому понравится слушать отповедь, когда персонально в тебя тычут пальцем?

«Джей Ди Вэнс, вице-президент Трампа, только что стёр ЕС в порошок в своей речи в Мюнхене! Вся тирания гнилого Европейского союза была изобличена!» — написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В отличие от правых, политики, стоящие у власти, не просто не разделяли восторга — они готовы начать противодействовать второму лицу американского государства.

К этому, в частности, призвал федеральный президент ФРГ, бывший глава МИД республики Франк-Вальтер Штайнмайер: «Мы больше не должны позволять потоку обвинений парализовать нас. Мы не должны замирать от страха или, как говорят по-английски, давайте не будем оленями в свете фар».

Не факт, что речь Вэнса приведет к таким же изменениям, как речь Путина в 2007-м, но после первого выступления вице-президента США на крупном международном мероприятии отношения Америки и Европы, партнёров по разные стороны Атлантики уже не будут прежними.