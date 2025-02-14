В ночь на 14 февраля в преддверии начала Мюнхенской конференции по безопасности в объект «Укрытие» над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной станции попал ударный дрон с фугасной боевой частью. Первым об этом сообщил, конечно же, Владимир Зеленский, весьма четко сформулировавший смысл произошедшего:

Иван Шилов ИА Регнум

«Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру»,— заявил он.

Поэтому весь день пятницы украинские эксперты взахлеб обсуждают, «зачем это России сейчас», радуясь тому, как взволнованы все участники встречи в Мюнхене. А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига даже провел срочную встречу с генеральным директором МАГАТЭ, заодно напомнив об украинских претензиях на Запорожскую АЭС. Таким образом, нет никаких сомнений, что на высокие договаривающиеся стороны оказывается психологическое давление.

А что фактически случилось на ЧАЭС, каковы возможные последствия и кому выгодна атака дрона — объясняет ИА Регнум.

Конфайнмент

Четвертый блок ЧАЭС, на котором в 1986 году произошел взрыв с последующим радиационным загрязнением огромных территорий, в том же году был изолирован с помощью объекта «Укрытие». С мая по ноябрь было залито 400 тысяч кубометров бетонной смеси и установлено 7 тыс. тонн металлоконструкций.

В 1996–2007 гг. саркофаг был дополнительно усилен, однако оставался негерметичным, и сразу же по окончании работ началось сооружение нового безопасного конфайнмента. Деньги на него выделили 28 стран-доноров, включая США, Францию, Канаду и Германию, а работу выполнял французский подрядчик, компания NOVARKA. Гигантская арка высотой в 100 метров была надвинута на старое укрытие в 2016 г., а сдана в эксплуатацию еще через три года.

Zuma\TASS

Толщина конструкции — 10 метров, она состоит из 19 подструктур, основной из них является защитное сооружение со специальной двойной обшивкой. Также в проекте предусмотрены особые фундаменты, западная и восточная торцевые стены, нестандартные мостовые краны, многофункциональная система вентиляции, технологический комплекс с участками дезактивации, фрагментации и упаковки радиоактивных материалов и т.д.

Кроме того, на территории станции находится централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), построенное американской компанией Holtec International. И с точки зрения эффективности ударов любого рода именно ЦХОЯТ представляет большую опасность, чем арка.

Радиационная угроза

Конструкция конфайнмента выдерживает температуру в диапазоне от минус 43 до плюс 45 градусов, смерч со скоростью ветра в 254–332 км/ч, землетрясение силой 6 баллов. Внешняя оболочка арки рассчитана на противодействие ударным нагрузкам, она водо — и воздухонепроницаема.

Взрыв фугаса, безусловно, не входит в перечень этих угроз, однако никакого существенного ущерба он не нанес. В обшивке конструкции образовалась дыра, возник небольшой пожар, оперативно потушенный, критических повреждений, что видно на выложенных в публичный доступ снимках с места происшествия, нет.

«Сейчас радиационный фон как на территории объекта, так и в зоне отчуждения в пределах нормы»,— сообщают в ГСЧС Украины, но иначе и быть не могло. Поскольку, как уже сказано, арка является третьим слоем защиты, а сам разрушенный реактор и находящееся в нем ядерное топливо залиты тоннами бетона.

Cover Images/Global Look Press

Внутренняя часть купола не пострадала, что уже подтвердила МАГАТЭ, тем более что установлен он на литую бетонную основу технологических помещений. Но даже в неповрежденном виде конфайнмент не является стопроцентной гарантией безопасности. Обеспечить ее может только строительство гермооболочки, полностью изолирующей разрушенную взрывом станцию от окружающей среды.

В целом же, в 2016 году, когда новое защитное сооружение было возведено поверх старого саркофага, уровни радиации вокруг Чернобыльской АЭС снизились в 3–4 раза и теперь составляют 1,2 микрозиверта в час. В соседнем городе Припять уровень радиации в некоторых местах может достигать 0,9 мкЗв/час, но обычно не превышает уровень естественного радиационного фона в 0,3 мкЗв/час.

На большей части территории чернобыльской зоны отчуждения радиационный фон соответствует природному, за исключением нескольких «пятен», местонахождение которых известно.

Кому выгодно

Основной посыл киевского режима, судя по заявлению Зеленского, состоит в том, что «Путин не хочет мира». ЧАЭС же здесь служит символом объединения международных усилий, которым противостоит злокозненный Кремль. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал партнеров ввести санкции против России в ядерной отрасли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга отверг возможную причастность российских военных к произошедшему. «Не может быть и речи, чтобы наносились какие-то удары по объектам атомной инфраструктуры. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Скорее всего, речь идет об очередной провокации и подтасовке», — заявил он.

Алексей Коновалов/ТАСС Вид на разрушенную ракетным ударом ВСУ Каховскую ГЭС.

Таким образом, когда украинские и иностранные СМИ используют формулировку «российский дрон», это можно понимать как «техника российского производства». А вот кто нанес удар и с какой целью — это второй вопрос, и ответ на него совершенно очевиден, поскольку событие органично укладывается в многократно опробованную схему. Начиная еще с событий на Майдане в 2014 году, как только намечается движение к мирному урегулированию, — немедленно случается какая-то страшная трагедия.

В ходе уличных протестов в Киеве это были «зверские избиения» и похищения активистов, а затем и знаменитый расстрел протестующих неизвестными снайперами. В 2014-м — сбитый малазийский «Боинг», в 2015-м — гибель людей под Волновахой, в 2022-м — инсценировка «массового убийства в Буче», а год спустя — уничтожение дамбы Каховской ГЭС с затоплением огромных территорий и ракетный удар по рынку в Константиновке, в 2024-м — удар по корпусу детской больницы «Охматдет» и т.д.

Теперь, в самом начале процесса переговоров по прекращению войны на Украине, брошен козырь ядерной угрозы.

И это действительно террористический акт, который на самом деле «в очередной раз демонстрирует жестокость и безразличие к человеческим жизням». Поскольку для киевского режима любые способы продолжить войну и сохранить свою власть приемлемы и допустимы — невзирая на любые последствия.