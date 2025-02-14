В Латвии разгорелся мощнейший скандал после того, как известнейший в этой стране журналист-расследователь Лато Лапса попал на два дня в следственный изолятор. Он утверждает, что его арест заказан «мафиозной сетью», захватившей власть в государстве.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам журналиста, он располагает подробнейшими данными о многомиллионных кражах из латвийского военного бюджета, в частности из сумм, которые США в свое время выделили Риге на «укрепление боеспособности». Эти данные Лапса уже отправил в новую американскую администрацию.

Разоблачал всех

55-летний Лато Лапса — самый известный в Латвии журналист. Таковым он стал благодаря своей редкой в этой стране специализации — Лапса является профессиональным «разгребателем грязного белья». В своё время он мог бы сделать очень доходную и непыльную карьеру в информационной обслуге властей, тем более что предпосылки были — одно время Лапса работал заместителем главного редактора в официозном издании Diena, а позже возглавлял крупнейшее в стране новостное агентство LETA.

Но журналист выбрал для себя иной путь: он увлекся изучением тайных пружин власти, изнанки латвийского официоза. В 2007 году он написал первую свою скандальную книгу «Кухня судопроизводства». В ней описывалось, как адвокат Андрис Грутупс, являвшийся тогда одним из самых влиятельных людей в стране, выстроил коррупционную структуру, в рамках которой судьи и прочие юристы на службе государства обтяпывают — либо за деньги, либо по знакомству — дела разных состоятельных лиц.

После выхода «Кухни судопроизводства» Лапсу завалили судебными исками, от которых он сумел отбиться, так как смог убедительно доказать, что ничего не приврал. Второй его нашумевшей книгой стала вышедшая в 2009 году «Крах Parex: невежды, глупцы и преступники». Лапса воспользовался свежим на тот момент информационным поводом: в 2008 году власти Латвии решили спасти крупнейший тогда в стране частный банк Parex, которому грозило банкротство.

На спасение национализированного банка правительство потратило примерно1,7 млрд евро, а потом, продав его, выручило в несколько раз меньше. Лато Лапса описал в своей книге, что такие усилия по спасению банка были предприняты только потому, что многие представители правящей элиты держали там свои вклады.

В 2010 году Лато Лапса отправил в печать очередное творение «Вайрина кухня, или Игры власти». Её главной героиней стала экс-президент Вайра Вике-Фрейберга — бывшая гражданка Канады, возглавлявшая Латвию в 1999–2007 гг. В книге были обнародованы траты, понесенные страной на содержание Фрейберги за время её пребывания во главе государства.

Оказалось, что за пять лет президент потратила только на парикмахеров 82 тысячи евро, а всего за полгода 180 тысяч евро — на пирожные. Впрочем, по словам Лапсы, это отнюдь не самое главное. «Президент как верховный главнокомандующий получала деньги из минобороны. По моим данным, речь идёт о шести-семизначных цифрах», — уверял журналист.

Впоследствии Лато Лапса «пёк» свои книги, как пирожки. Кого он только не разоблачал: на острие его пера попали и мэр Венстпилса, латвийский олигарх Айвар Лембергс, и экс-премьер-министр Андрис Шкеле, и бывший министр путей сообщения Айнар Шлесерс, и новый президент Латвии Андрис Берзиньш. Всех их он уличал в коррупции, в сколачивании больших состояний неправедным путем и в злоупотреблении властью.

Первые же серьёзные неприятности настигли Лапсу летом 2021 года, когда он занялся изучением биографии очередного президента Эгила Левитса, которому в конечном счете посвятил целых две книги — «Самозванец» и «Властолюбец».

Лапса выяснил, что Левитс в карьерных целях сфальсифицировал часть своей биографии. В частности, президент рассказывал, что его отец был «диссидентом» и «борцом с советской властью», в то время как на самом деле Левитс-старший являлся коммунистом. В 1940 году, когда республика вошла в состав СССР, он участвовал в национализации частных латвийских предприятий.

Перед выходом книги «Властолюбец» дом Лапсы навестила полиция, которая провела там обыск, а самого журналиста на несколько часов задержала.

Воруют буквально везде

В январе 2025 года Лато Лапса сообщил в соцсети, что в последние годы его жизнь подвергается серьёзной опасности. А 30 января его задержали и поместили в следственный изолятор. Прокуратура туманно объяснила причины: раскрытие материалов уголовного дела, легализация преступных денег, клевета и манипуляции с персональными данными.

Журналисту удалось передать на волю письмо, в котором он назвал полицейских лишь исполнителями чьей-то воли. Лато Лапса считает, что его заказала окопавшаяся в правоохранительных органах «преступная мафиозная сеть», конкретно же, по его мнению, «следы ведут к генеральному прокурору Юрису Стукансу».

По латвийским законам задержание может длиться не более 48 часов, и 1 февраля Лапсу выпустили на свободу. Видимо, у прокуратуры не нашлось аргументов, достаточно весомых для того, чтобы оставить журналиста за решёткой.

А три дня назад Лато Лапса записал видео, в котором излагает свою версию событий. По словам журналиста, некоторое время назад он получил сведения о воровстве, осуществляемом госчиновниками из военного бюджета Латвии. Он утверждает, что, судя по всему, в Латвии разворовывается примерно треть американской военной помощи.

Журналист утверждает, что осенью прошлого года к нему обратились два человека, «которые сейчас остались без погон». Эти люди подробно рассказали Лапсе — «с цифрами, датами, персоналиями» — что на протяжении многих лет с момента, когда в Латвии начала властвовать партия «Единство» (то есть с 2010 года) в стране разрослась «раковая опухоль, мафиозная сеть».

Расследователь напоминает, что лет десять назад о чем-то подобном предупреждала Юта Стрике, высокопоставленная сотрудница государственного Бюро по борьбе с коррупцией. Стрике внезапно умерла в марте 2020 года — как было объявлено, в результате онкологического заболевания.

Лапса утверждает, что правящие круги не довольствуются огромными суммами, выкачанными ими из проекта строительства железной дороги Rail Baltica и полученными в процессе «санации» убыточной национальной авиакомпании АirBaltic. Также им мало доходов с контролируемых властями строительных картелей и тому подобных схем.

«Все эти годы Латвия имела огромный, единый крупнейший источник возможных «черных», «серых» и тому подобных доходов, называемый военным бюджетом, оборонным бюджетом и военной помощью от нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов. Из того, что мне рассказали эти люди, стало ясно, что данные первоначального аудита, показавшие, что около 40% американской помощи Украине могло быть украдено, не были уникальным достижением Украины. По словам этих людей, подкрепленным конкретными цифрами, в Латвии на протяжении многих лет могло быть разворовано до 30–35% военной помощи США и соответствующего оборонного бюджета», — утверждает Лато Лапса.

Журналисту подробно рассказали о методах и схемах разворовывания военного бюджета. Все они были успешно реализованы благодаря тому, что информация, связанная с этой сферой, имеет статус государственной тайны. Расследователь считает, что в Латвии нет ни одного государственного учреждения, ни одной правоохранительной структуры, которой он мог бы доверить свою информацию с уверенностью, что она будет расследована более-менее объективно.

Зато, по мнению Лапсы, очень вероятен вариант, при котором он сядет в тюрьму за «разглашение государственной тайны» и «незаконные действия с секретными данными». Далее непременно последует осуждение за «шпионаж» и длительное тюремное заключение.

«Латвия тоже пригодится»

В итоге журналист пришел выводу, что «сейчас в мире есть только один или два человека, которым есть смысл жаловаться по этому поводу». Лапса прозрачно намекает на Дональда Трампа и Илона Маска, которому американский лидер доверил расчистку «авгиевых конюшен» американской власти. По мнению расследователя, это единственные люди, которых «раковая опухоль», выросшая вокруг латвийской правящей партии «Единство», боится по-настоящему.

«Отчет был отправлен в авторитетные международные организации, чтобы попытаться передать эту информацию Дональду Трампу. Ждите результата. А через пару недель ту же информацию, только в более сжатом виде, я представлю посольству США», — пообещал Лато Лапса.

И информация очень похожа на правду.

Ведь за последние годы Лапса неоднократно доказывал, что он не фрик, не дешевый конспиролог, а серьезный исследователь. Факты, приводимые в его книгах, неоднократно подтверждались, а его недоброжелателям так и не удалось засудить журналиста.

Не удивительно, если заинтересованные влиятельные лица организовали «наезд» на Лапсу, чтобы его припугнуть. Но он не испугался, а сделал серьезный ответный ход.

«Приятно наблюдать, как человек умело, с шахматным хладнокровием сопротивляется государственной машине. И переигрывает ее. Сегодня, когда Илону Маску поручен аудит расходов Пентагона, такое послание — в самый раз, как шар в лузу», — пишет латвийский оппозиционный активист Владимир Линдерман.

По его мнению, если директором ФБР будет назначен выдвинутым Трампом «палач» Кэш Патель, то информация Лапсы может стать настоящей «бомбой». Линдерман напоминает: «Вступив в должность, Патель намерен возбудить уголовное дело по расхищению американской помощи на Украине. Латвия тоже пригодится».

13 февраля юридический комитет сената США большинством голосов поддержал кандидатуру Кэша Пателя на пост директора ФБР. Теперь его кандидатуру должна будет одобрить верхняя палата конгресса США в полном составе. В любом случае, начатая Лато Лапсой история может возыметь самое серьезное продолжение.

Если в администрации президента США заинтересуются переданной Лапсой информацией и если она подтвердится, латвийскую правящую элиту могут ожидать серьезные перетряски. Тем более, что позиции нынешнего правительства, возглавляемого премьер-министром Эвикой Силиней, оцениваются как очень ненадежные — поговаривают о его скором уходе в отставку.