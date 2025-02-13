Обсуждение судьбы Украины напрямую между президентами США и России, очевидно, сильно зацепившее Зеленского, дало выход его эмоциям в виде удара по «внутреннему врагу».

Иван Шилов ИА REGNUM

12 февраля издание Forbes Украина со ссылкой на два источника сообщило, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против экс-президента и главы фракции «Евросолидарность» в Верховной раде Петра Порошенко. По словам одного из источников, санкции могли быть введены по статье о госизмене.

А уже утром 13 февраля это было подтверждено официально: санкции ввели не только против Порошенко, но и против находящегося в СИЗО олигарха Игоря Коломойского, его беглого бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, владельца одной из крупнейших ФПГ «Финансы и кредит» Константина Жеваго, а заодно и находящегося в России Виктора Медведчука.

Первая причина этой истерики в отношении первого же персонажа вполне очевидна: так ему заблокировали выезд на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля.

Там негодяй, покушающийся на монополию Владимира Зеленского в общении с Западом, планировал «представить свое видение путей усиления переговорных позиций Украины, укрепления безопасности на Европейском континенте, важности консолидации внутреннего и трансатлантического единства». И даже встретиться с представителями новой американской администрации — очевидно, презентуя себя как единственно возможную замену Зеленскому.

Но в качестве альтернативы «седой гетман» получил 15 повесток в Государственное бюро расследований на каждый день с 14 по 28 февраля, и теперь ему будет чем заняться и без Мюнхена.

Члены порошенковской партии уже кричат про растоптанное европейское будущее страны и расправу над человеком, который положил всего себя на служение стране. Фракция блокирует парламентскую трибуну. Но по иронии судьбы в свою бытность президентом Порошенко делал то же самое: с 2015 по 2018 год он несколько раз подписывал указ о введении в действие санкций СНБО против физических и юридических лиц.

В последнем варианте списка от мая 2018 года — 1748 граждан России, Украины и других стран, в том числе поголовно люди, занявшие те или иные позиции в органах власти Крыма, ДНР и ЛНР.

Теперь бумеранг вернулся к Петру Алексеевичу. Он лишен государственных наград Украины, вместе с коллегами на него наложены такие ограничения, как блокирование активов и временный запрет на пользование и распоряжение ими, ограничение торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Выводить из страны деньги тоже больше нельзя.

Одно из старейших изданий, газета «Закон и Бизнес», еще 10 февраля оперативно сообщила читателям, что на госизмену Порошенко наработал еще в 2009–2010 гг., занимая пост министра иностранных дел, когда заложил основы Харьковских соглашений (договор, продливший срок пребывания Черноморского флота России в Крыму в обмен скидки по газу), способствовал потере Крыма, лично вел переговоры в Москве, поскольку имел в России конкретные бизнес-интересы.

Кроме того, «на протяжении долгого периода он был активным прихожанином и меценатом Украинской православной церкви Московского патриархата» и высвячен в чин диакона. Это уже цитата из «народной петиции» на сайте президента Украины, на которую ссылается издание.

Сама «жертва репрессии» вполне стандартно обвинила Зеленского в ударе по украинскому единству, «коррупции на большой крови» и единстве с Путиным.

«Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и тут уже без Порошенко — никак. Конец шестого года президентства — время отчитываться за себя, а не валить все на предшественника. Вопросов более чем достаточно. И не сомневайтесь: украинский народ все их поставит», — сообщает экс-президент на своей официальной странице в соцсети.

Но всё это — лишь верхний слой мотивации того, что делают хозяева офиса на улице Банковой в Киеве накануне большого шухера. И без экспертных текстов понятно, что Порошенко — политический оппонент и претендент на власть №1, а люди Коломойского сейчас перешли в атаку с другого направления, беспощадно издеваясь над Зеленским и бомбардируя администрацию Трампа доносами и предложениями.

Причем в этом проекте «95-го Квартала» по традиции дошло до смешного, поскольку главная ударная сила днепропетровского олигарха — тоже сидящий в СИЗО нардеп Александр Дубинский, обвинен в госизмене в том числе потому, что 20 мая 2019 года «требовал в одном из эфиров расследовать, есть ли в действиях Порошенко госизмена».

Но имеется еще второй и третий слой.

«У Леся Подервьянского есть блестящая характеристика одного из персонажей: «Хитрый и одновременно наивный, как волк в сказке». Это о современном руководстве Украины. Они думают, что никто не видит внутреннюю логику их ходов: вводим санкции против Порошенко — прогнозируемо «Европейская солидарность» и любители сладостей от «Рошен» блокируют Верховную раду (что делает невозможным перенос переговорного трека в парламент, избрание нового спикера, подписание соглашения с Россией новым спикером). А параллельно — дополнительная зачистка медиапространства, закрытие телеканалов, финансируемых Порошенко и Жеваго», — отмечает украинский оппозиционный политолог Кость Бондаренко.

И, наконец, самое важное.

Несколько дней назад пройдоха Трамп назначил Украине контрибуцию в 500 миллиардов долларов полезными ископаемыми. Хотя авторитетный американский аналитический Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) оценивает общий объем американской помощи Украине с 2022 года только в 175 млрд долларов, а максимальная оценка — 186 млрд. Тем не менее Зеленский дал предварительное согласие — прекрасно понимая, что обещает то, чем не владеет.

А чтобы отдать природные ресурсы американцам, их нужно сначала забрать у формальных владельцев, которыми, так вот удивительно совпало, являются практически все фигуранты нового санкционного списка.

Так всемирно известные залежи лития в свое время подгребла под себя компания «Петро-Консалтинг», контролируемая бизнес-партнером Порошенко, получив их, естественно, безо всяких конкурсов. В октябре 2020 года фирма даже добивалась спецразрешения на разработку месторождения «Добрый» в Кировоградской области.

В 2018 году через суд на доверенных людей президента было оформлено спецразрешение на 20-летнее пользование Свистунковско-Краснолуцким газовым месторождением в Полтавской области, которое отобрали у Коломойского.

Тут стоит добавить, что в июне прошлого года Зеленский продлил санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса еще на 10 лет — а эти фамилии тоже напрямую связаны с разработкой крупнейших месторождений газа в Полтавской и Харьковской областях — так же, как и Коломойский, чья группа «Приват» владела 42% акций компании «Укрнафта».

И не только её, но и ряда региональных нефтяных компаний, в том числе НПЗ «Нефтехимик Прикарпатья» и НПК «Галичина», а также третью британской нефтегазодобывающей компании «JKX Oil & Gas», владеющей, в свою очередь, активами Полтавской газонефтяной компании.

Кроме того, группа «Приват» контролировала около трети мирового рынка ферросплавов, владея месторождениями марганцевой и железной руды, горно-обогатительными комбинатами и ферросплавными заводами. Причем на этом поле переплелись интересы Коломойского и Жеваго, который продал часть акций своей компании «Ferrexpo». Основной ее актив — добыча и переработка железной руды.

Все это и так активно отжималось через суды, но введение санкций делает процесс отъема собственности быстрым и безболезненным.

Видимо, совсем не случайно 10 февраля председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о необходимости ревизии всех месторождений полезных ископаемых и «возвращения народу Украины незаконно украденных».

«Для того, чтобы предоставить разрешение на недропользование, его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы «уважаемым» людям. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего», — рассказал Гетманцев, вспомнив по случаю еще одного партнера Порошенко — экс-министра экологии Украины Николая Злочевского.

Именно он создал легендарную компанию Burisma, ставшую крупнейшим газодобытчиком Восточной Европы — и притащившую к импичменту двух американских президентов. И остается ее владельцем, покинув Украину.

Так что предпродажная подготовка Украины ведется полным ходом.

И, как отмечают отдельные внимательные комментаторы, если вычесть из $500 млрд, заявленных Трампом, фактическую сумму поставок, остается примерно $300 млрд. Что совпадает с суммой арестованных российских активов.

А это может означать следующее: от Украины ожидают отказа от претензий на эти активы, по которым будут вести переговоры США. Соответственно, под эти деньги (как важный аргумент в переговорах) у Трампа теперь будет обеспечение, позволяющее и дальше удерживать территорию под своим контролем. А там видно будет, что с этим делать — главное, что ценный ресурс ни под каким предлогом не достанется России. Впрочем, это мы уже говорили.