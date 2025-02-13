В разгар предвыборной кампании в Америке возникли серьёзные сомнения, не прекратит ли свою работу контактная группа по поставкам вооружений Украине в случае победы Дональда Трампа. Особенно актуальны эти опасения были на фоне ухода её идейного вдохновителя Ллойда Остина.

Иван Шилов ИА Регнум

Но вот Трамп вернулся в Белый дом, а заседание в формате «Рамштайн» проводится. Только это уже не тот «Рамштайн», каким его знали.

Кресло председателя теперь занимает не глава Пентагона, а министр обороны Великобритании Джон Хили (неясно, правда, разовая это акция или так будет постоянно). Рокировка произошла по инициативе администрации Трампа или даже лично самого Трампа. Это ярко свидетельствует о нежелании Вашингтона координировать действия около 50 стран по вооружению Украины.

Если на прежних заседаниях решали, кто, чего, сколько и когда может поставить ВСУ, то на нынешнем, проходившем 12 февраля, и, кстати, не на американской военной базе в немецком Рамштайне, а в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, новый глава Пентагона Пит Хегсет говорит совершенно в другой тональности.

«Мы находимся в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание чёткое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться. <…> Мы, как и вы, хотим видеть суверенную и процветающую Украину, но мы должны начать с признания того факта, что возвращение Украины к границам, которые у неё были до 2014 года, — это нереалистичная цель.

Погоня за этой недостижимой целью лишь продлит войну и принесёт больше страданий. Достижение прочного мира — высший приоритет (для США. — Прим. ред.)», — заявил он, комментируя ситуацию на Украине.

Нереалистичным исходом дипломатического урегулирования этого конфликта американский министр обороны также считает членство Украины в НАТО. Этими словами Хегсета чиновники в Киеве остались недовольны, пишет газета Financial Times, и собираются работать над альтернативными договорённостями в сфере безопасности с европейскими союзниками.

Вот им-то глава Пентагона и предлагает взять на себя заботу о безопасности на континенте, а также основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине.

Защита Украины и расширение собственных вооружённых сил, по подсчётам Bloomberg, обойдётся Европе в $3,1 трлн в течение следующих 10 лет. К такому европейцы в значительной степени не готовы, констатирует агентство, к тому же выполнение подобных обязательств обнажит проблемы оборонного сектора, которые копились годами.

Для европейских союзников США заявление Хегсета также стало шоком, сообщает портал Euractiv. А один чиновник из государства Альянса и вовсе приравнял отказ Пентагона считать членство Украины в НАТО реалистичным сродни принуждению страны к капитуляции.

Более того, в беседе с журналистами в Белом доме 12 февраля Трамп подтвердил всё то, что сказал глава Пентагона: принятие Украины в НАТО маловероятно, возвращение к границам 10-летней давности — тоже, зато прекращения огня можно достичь в обозримой перспективе.

И тут же американский лидер заявил о необходимости проведения выборов на Украине, а в прямом диалоге с Россией без участия Владимира Зеленского не увидел никакой угрозы.

На этом фоне изменился тон и украинских чиновников на «Рамштайне». Проводить двустороннюю встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым на полях заседания в Брюсселе Хегсет отказался, ограничившись совместным фото. И тому не оставалось ничего, кроме как говорить то, что понравится американской администрации, настроенной положить конец этому кризису: «Украина готова к переговорам по завершению конфликта».

Но всё же вырвалось и то, что он реально хотел сказать, — требование предоставить ещё больше оружия. «Справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», — добавил Умеров.

Вообще разговоры о вооружении ВСУ выглядят, скажем, не слишком уместными в сегодняшних реалиях. Президенты России и США в телефонном разговоре, длившемся 1,5 часа, единодушно высказываются за урегулирование ситуации на Украине мирным путём и готовы незамедлительно начать работу на этом направлении, а Трамп уже называет имена переговорщиков с американской стороны и место будущей встречи с российским коллегой.

Хотя перед началом встречи председательствующий на ней Хили призвал Запад как раз таки увеличить поддержку Киева и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы достичь мира с помощью силы, назвав 2025-й критичным годом для конфликта на Украине.

И тут же объявил о выделении нового пакета военной помощи на сумму 150 млн фунтов, куда войдут дроны, танки и системы ПВО (всего с начала СВО королевство выдало Киеву 500 000 снарядов стоимостью более £ 1 млрд).

На последнем заседании «Рамштайна» ещё с представителями старой администрации Белого дома в начале января участники спланировали список военных нужд Украины аж до 2027 года. Сейчас горизонт планирования составляет 2 месяца, 2 недели, 2 дня, но никак не 2 года.

Только за текущую неделю сколько всего уже произошло: впервые за почти 3,5 года Россию посетил американский чиновник (специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф), забрав помилованного гражданина США. Вашингтон же анонсировал возвращение домой томившегося в тюрьме без приговора более семи лет россиянина Александра Винника. А ведь неделя ещё не завершилась.

Подводя итоги заседания, Хили заявил: «Министр обороны Хегсет подтвердил приверженность США этой группе, стремлению Украины к прочному миру и важность гарантий безопасности в дальнейшем. Мы услышали его призыв к европейским странам активизироваться. Мы делаем это и будем делать».

Только единства в стане европейцев относительно Украины нет. Если Венгрия согласна с главой Пентагона о нереалистичности вступления Украины, то Великобритания считает, что требуется просто чуть больше времени, а ключевая задача союзников Киева прямо сейчас состоит в том, чтобы обеспечить ему наиболее сильную позицию перед любыми будущими переговорами.

В этой связи вспоминаются разговоры о желании Трампа превратить НАТО в несколько мини-блоков.

Насколько целесообразно сохранять контактную группу по поставкам вооружений Украине на фоне набирающего обороты миротворческого процесса — вопрос открытый. Возможно, он трансформируется в площадку для обсуждения других аспектов украинского кризиса.

Возможно, на ней останутся взаимодействовать лишь те страны, которые настроены и дальше оказывать Киеву военную помощь, а возможно, этот формат в конечном итоге распустят из-за утраты актуальности. И последний вариант был бы самым предпочтительным.

Но считать песенку «Рамштайна» спетой пока преждевременно.