Первым арабским лидером, встретившимся с Дональдом Трампом в Белом доме с момента начала второго срока президента США, стал король Иордании Абдалла II. Эта встреча стала для иорданского монарха серьезным испытанием.

Иван Шилов ИА Регнум

Трамп продолжал оказывать давление на Абдаллу и его правительство, требуя принять перемещенных палестинцев из Газы, чтобы взять сектор в управление и начать его восстановление для превращение в «ближневосточную Ривьеру».

Король же был вынужден отстаивать позицию своей страны и даже всего арабского мира, не допустить изгнания палестинцев, но при этом не испортить отношения с американским президентом. И кажется ему это удалось.

На встрече Трамп подтвердил, что США «захватят» и «станут владельцем» Газы, а проживающие там палестинцы будут переселены в другое место без права на возвращение. В арабских странах и не только уже сравнили это предложение с этнической чисткой.

«Это несложная задача», — заявил Трамп во вторник. «Поскольку Соединенные Штаты будут контролировать этот участок земли — этот довольно большой участок земли — на Ближнем Востоке впервые будет стабильность», — отметил американский президент.

Абдалла II на переговорах сделал комплименты в адрес американского президента. Например, подчеркнув, что справедливый мир требует лидерства США, а президент Трамп — человек мира, который сыграл ключевую роль в достижении прекращения огня в секторе Газа.

Тем не менее король довел до американской администрации: Амман против перемещения палестинцев из Газы и с Западного берега. Он подчеркнул, что существует единая арабская точка зрения против перемещения, и дал понять, что восстановление Газы без выселения ее жителей должно стать «приоритетом для всех».

Кроме того, Абдалла II отметил, что Иордания не намерена отступать от требований по необходимости создания Палестинского государства, а справедливый мир, основанный на решении о двух государствах, является единственным способом достижения стабильности в регионе. Тем самым он дезавуировал утверждение Трампа, что переход Газы под контроль американцев якобы решит все проблемы Ближнего Востока.

По словам Абдаллы, интересы Иордании, ее стабильность и защита иорданцев для него — превыше всего. И это кажущееся тривиальным для любого главы государства заявление особенно важно в контексте планов Трампа.

В Иордании палестинские беженцы составляют четвертую часть населения страны, но в целом иорданцев палестинского происхождения — больше половины из числа жителей королевства. Например, королева Рания — также иорданская палестинка.

В свое время палестинцы даже попытались свергнуть отца нынешнего короля во время событий, известных как «черный сентябрь». Тогда армия и единственная на тот момент легальная политическая партия в стране — «Братья-мусульмане»* смогли спасти короля Хуссейна, объединив усилия с военными.

В сентябре 1970 года, в критическое время восстания палестинцев из ООП в Аммане, когда речь шла о выживании иорданской государственности, «Братья-мусульмане»* выступили с оружием в руках в поддержку правящего дома и смогли вывести своих сторонников на улицы.

Но теперь условия изменились: вместо светских палестинских организаций, которым «братья-мусульмане» противостояли, самой влиятельной палестинской организацией становится союзник «Братьев-мусульман»*, исламское движение ХАМАС.

На фоне событий в Газе и роста популярности ХАМАС иорданские «Братья-мусульмане»* уже выиграли парламентские выборы в сентябре 2024 года. Поэтому сейчас согласие Абдаллы II с планом Трампа будет выглядеть как соучастие во «второй Накбе». А это значит поднять почти всю иорданскую улицу против короля и спровоцировать новую «арабскую весну».

В последние дни в Иордании и так постоянно проходят демонстрации против «перемещения», а депутаты парламента из числа «Братьев-мусульман»* уже предлагают принять «Законопроект о предотвращении перемещения палестинцев».

«Я думаю, мы должны помнить, что у Египта и арабских стран есть план», — сказал Абдалла, когда президент Трамп попросил его выступить. «[Наследный принц] Мухаммед бин Салман приглашает нас на переговоры в Эр-Рияде. Я думаю, что суть в том, как нам заставить это работать так, чтобы это было хорошо для всех», — продолжил король Иордании.

Действительно, Саудовская Аравия очень заинтересована провести подобный обмен мнениями, так как план Трампа уже грозит сделать отношения Эр-Рияда и Вашингтона еще более сложными, чем они были при Байдене. Хотя тогда считалось, что их уровень стал самым низким с 70-х годов прошлого века.

Наследный принц Мухаммед бин Салман, возможно, уже пожалел, что в свое время сделал ставку на возвращение Трампа, отказываясь иметь дело с предшествующей администрацией в надежде на конструктивный диалог с новым американским руководством.

Когда Трамп раскрыл свой план «овладеть и управлять Газой» после изгнания оттуда палестинцев, он пошел еще дальше и дал понять, что платить счет за операцию по «очистке» будут не американцы, а страны Персидского залива, под которыми он подразумевал прежде всего Саудовскую Аравию.

Это окончательно вывело Эр-Рияд из точки эмоционального равновесия, так как прежде саудовцы старались не воспринимать близко к сердцу заявления Трампа о том, что королевство «должно» инвестировать в США сотни миллиардов долларов ради сохранения хороших отношений. И эта цифра была доведена в следующих заявлениях американского лидера до 1 триллиона.

При этом Трамп 5 февраля уже похвастался, что Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем без палестинского государства, представив это как собственную победу в изменении точки зрения королевства. А это было главным условием Эр-Рияда.

Саудитам потребовалось всего 45 минут, чтобы ответить так называемым «утренним заявлением», которое оставило мало места для маневра. В частности, в нем отмечалось, что Саудовская Аравия продолжит свои усилия по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и не будет устанавливать отношения с Израилем без удовлетворения этого требования.

Масла в огонь подлил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, когда в своем интервью 14-му каналу сказал, что саудиты могут создать палестинское государство в Саудовской Аравии: «У них там много земли». Это вызвало новый шквал осуждения как Израиля, так и планов Трампа, со стороны арабского мира, включая Египет, Иорданию, Ирак, Катар и Кувейт и даже ОАЭ.

В заявлении МИД ОАЭ говорилось о «категорическом неприятии любых посягательств на неотъемлемые права палестинцев и любых попыток их перемещения» в другие страны.

Саудовская Аравия отреагировала еще более жестко, назвав менталитет израильского руководства «экстремистским и оккупационным», а связь «братского палестинского народа с палестинской землей» — неоспоримой. Подчеркивалось, что палестинцы имеют право на свою землю и «не являются преступниками или иммигрантами, которых можно выслать, когда этого пожелает жестокая израильская оккупация».

Встреча Абдаллы и Трампа состоялась на фоне недавнего перемирия в Газе, которое рискует быть сорванным. Израиль уже пригрозил возобновить бомбардировки и атаки на Газу в субботу, если ХАМАС не освободит всех пленных.

Трамп также угрожал лидерам ХАМАС, что если до субботы они не отпустят оставшихся израильских пленников, удерживаемых в анклаве, то он поддержит новую израильскую операцию.

«Я лично не думаю, что они уложатся в срок, — сказал Трамп. — Они хотят играть крутых парней. Посмотрим, насколько они круты». Он добавил, что не примет более медленных сроков обмена пленными: «Или они выпустят их в субботу к 12 часам, или все ставки отменены».

Как сообщил ИА Регнум международный обозреватель и специалист по Ближнему Востоку Игорь Субботин, Вашингтон без должной проработки и в крайней спешке стал продвигать свои планы по поводу будущего Газы, ничего не предпринимая для того, чтобы приступить ко второму этапу гуманитарной сделки между Израилем и ХАМАС. Необходимость соответствующих переговоров по этому вопросу осталась где-то на периферии общих дискуссий.

По словам аналитика, США, по сути, демонстрировали, что выдача Израилю остальных пленных должна произойти сама собой, в то время как проблема пролонгирования перемирия в Газе кроется именно в планах Трампа по выселению палестинцев из сектора, которые убедили хамасовцев, что их просто хотят сравнять с землей после реализации сделки. В свою очередь, как отмечает эксперт, поводов для того, чтобы ХАМАС отказался возобновлять процесс обмена пленными, было также достаточно.

Субботин считает, что, потребовав от Израиля выполнения условий сделки в обмен на продолжение передачи пленных, ХАМАС решил сохранить рычаги контроля над политическим процессом.

Напомним, что ХАМАС обвинил Израиль в продолжении обстрелов и препятствовании возвращению беженцев в северную часть сектора Газа. Также, по данным движения, блокируются доставки согласованной гуманитарной помощи. В связи с этим ХАМАС решил отложить передачу заключенных, которые должны были быть освобождены в субботу, 15 февраля, до момента исполнения израильтянами своих обязательств.

Таким образом, запланированный на 27 февраля арабский саммит по Газе, который был инициирован Египтом в ответ на предложения Трампа и на котором должен быть озвучен альтернативный план реконструкции Газы, оказывается под вопросом. Теперь все зависит от того, удастся ли удержать режим прекращения огня в Газе или стороны вновь вступят в вооруженное противостояние, усугубив гуманитарный кризис.

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Очевидно, что поспешные и преждевременные шаги Трампа были плохо продуманы и могут привести Ближний Восток к новому кризису. Президент США вернул израильско-палестинский конфликт в центр международного дискурса, и теперь в случае возобновления войны в Газе у ХАМАС будет серьезное психологическое преимущество и поддержка арабских стран.

Возобладают иные нарративы, в центре которых будет находиться даже не гуманитарная катастрофа, а стойкость палестинцев, которые в очередном витке противостояния ведут борьбу не только с Израилем, но и с США. Трамп сделал всё, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что Вашингтон является соучастником действий израильской армии против палестинцев.

И, как отмечают сами израильские эксперты, Трамп уже поспособствовал формированию нового чувства арабского единства — не только для защиты палестинцев, но и в первую очередь для защиты арабских государств от перетекания конфликта на их территорию.

*Организация, признанная террористической в России