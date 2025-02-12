12 февраля 2025 года состоялась отставка президента Румынии Клауса Иоханниса. Произошла она очень неожиданно и, судя по всему, стала одним из первых успехов команды Дональда Трампа на европейском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, для румынских элит не впервой экстренно менять национальных лидеров в силу изменившихся международных обстоятельств. В августе 1944 года был лишён власти верный союзник немецких нацистов, премьер-министр Ион Антонеску, «акции» которого резко упали в условиях впечатляющих успехов антигитлеровской коалиции.

А в декабре 1989 года аналогичная судьба постигла первого президента Румынии (должность учреждена в 1974 году) Николае Чаушеску. Последний не воспринял горбачёвскую «Перестройку», являлся помехой для переформатирования Восточной Европы и был устранён.

Иоханнис, конечно же, обладал гораздо более скромными полномочиями, чем упомянутые предшественники. Но и его «свержение» обещает стать довольно эпохальным.

10-летнее правление этнического немца стало апогеем влияния структур Европейского союза в Бухаресте. Собственно, само избрание президентом Румынии выходца из семьи трансильванских саксов, выпускника немецкоязычной школы выглядело как стремление построить «вторую Германию» в дунайско-карпатской республике.

В то время бесспорным лидером Евросоюза являлась Ангела Меркель, её Христианско-демократический союз и по сей день связан партнёрскими отношениями с родной для Иоханниса Национал-либеральной партией Румынии (НЛП).

Для европейских структур румынский немец был надёжным наместником в Бухаресте. Ему следовало обуздать усилившиеся при Траяне Бэсеску геополитические амбиции румын, их попытки играть «свою игру» на международной арене и внутри страны.

На плечи Иоханниса во многом легла миссия по зачистке слишком уж самостоятельных элитариев из румынской Социал-демократической партии (СДП) — продолжательницы правившей когда-то монопольно компартии.

Против «наследников Чаушеску» в ход шли разнообразные приемы — от обвинений в списывании чужих диссертаций до применения «коррупционных» статей уголовного кодекса. Применялись и очень напоминающие киевские образцы «майданные» технологии.

Весьма кстати в этих условиях оказался и взлёт румынской прокурорской «звезды» Лауры Кёвеши. Немалую часть своей популярности она обрела на делах именно против социал-демократов.

Ныне она возглавляет прокуратуру Европейского союза и, как предполагают, сыграла важную роль в переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на должность.

При Иоханнисе призывы в Бухаресте придерживаться многовекторной внешней политики окончательно перешли в разряд маргинальных. Быстро деградировала национальная армия (сфера ответственности главы государства), некогда считавшаяся одной из сильнейших в регионе. Президент «прославился» лоббированием отказа НЛП от традиционных ценностей в партийной программе.

При этом вожделенный немецкий рай в Румынии не наступил.

Брюссель насаждал политику экономии, промышленность деградировала, и в итоге без помощи ЕС Румыния сейчас не может реализовать ни один крупный инфраструктурный проект.

Не прибавила авторитета президенту и незавидная роль по продавливанию поддержки Украины после обострения там военного конфликта.

Открытие продовольственного рынка для поставок с Востока, приём беженцев, поставки Киеву вооружений — всё это очень негативно воспринимается в румынском обществе. Но в угоду своим западным патронам Иоганнису приходилось обеспечивать подобную политику.

То, что политическая карьера экс-президента идёт к завершению, стало ясно ранней осенью 2024 года. Его кандидатура вдруг исчезла из числа номинантов на высшие должности в новом составе Еврокомиссии.

Примечательно, что должности верховного представителя по иностранным делам и еврокомиссара по обороне, которые прочились румыну, достались выходцам из Прибалтики. Видимо, потребовались максимально агрессивно настроенные к России деятели.

Кроме того, как показали дальнейшие события, Брюсселю было очень важно сохранить под своим полным контролем ситуацию в Бухаресте до самого конца президентских полномочий Иоханниса.

В первом туре выборов главы государства 24 ноября 2024 года победу одержал антисистемный политик-консерватор Кэлин Джорджеску. Румынские власти обвинили его в связях с Россией и пошли на беспрецедентное решение по отмене итогов первого тура.

Было определено, что Иоханнис продолжит исполнять обязанности президента до избрания нового главы государства. При этом новые выборы назначили на 4 мая.

В связи с этим по Румынии прокатились порою даже многолюдные протесты. Однако они мало беспокоили Иоханниса до тех пор, пока вплотную румынскими делами не занялась новая администрация США.

Ещё до вступления Трампа в должность президента его ближайший соратник Илон Маск заявлял, что отмена румынских выборов говорит об установлении диктатуры. В начале февраля эта атака продолжилась.

Советник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что отмена президентских выборов в Румынии была инспирирована бывшей вашингтонской администрацией через программы USAID.

11 февраля он публично предположил: «Байден, а не Россия, пытался склонить чашу весов на недавних выборах в Румынии». Кроме того, американский чиновник не исключил, что на резонансное решение Конституционного суда Румынии по отмене народного волеизъявления «помог» оказать влияние Евросоюз.

Последние слова уже произносились скорее вдогонку Иоханнису, принявшему за день до того решение всё-таки сложить с себя президентские полномочия. И принято оно было под влиянием изменения настроений в румынском парламенте.

Вдруг выяснилось, что Демократический союз венгров (ДПС), являющийся «младшим партнёром» сформированной в конце 2024 года правительственной коалиции, готов поддержать требование оппозиции о прекращении полномочий президента. ДПС же координирует свою деятельность с официальным Будапештом, где у власти сейчас известный соратник Трампа Виктор Орбан.

Одновременно с этим полномочия главы НЛП и сенаторский мандат сложил и ближайший сподвижник Иоханниса, экс-премьер Николае Чукэ. Вероятно, следующим в этой череде отставок станет и действующий премьер-министр Марчел Чолаку. Ведь, размещая свои обвинения в социальных сетях, Гренелл оставил ссылку и на его профиль.

Тем самым новая зачистка румынских элит уже началась. На смену ставленникам «глобалистов» идут «суверенисты». Хотя у нынешнего руководства ЕС на сей счёт может быть другое мнение.