Спустя три недели после инаугурации Дональда Трампа новая администрация в Вашингтоне активизирует работу на российском направлении. Впервые с осени 2021 года высокопоставленный представитель США прибыл с неофициальным визитом в Москву.

Иван Шилов ИА Регнум

Три с половиной года назад тогдашний директор ЦРУ Билл Бёрнс ездил в Россию и угрожал военной эскалацией на Украине. Сейчас же настрой у эмиссара из Вашингтона совсем другой — он ищет способы как-то договориться.

Для такой важной миссии был выбран близкий друг Трампа и его нынешний спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он очень близок к Трампу по взглядам и менталитету. Уиткофф — тоже девелопер из Нью-Йорка, пусть и несколько менее успешный, чем нынешний президент США.

Они познакомились на рубеже 1980-х и 90-х годов — в период ипотечного кризиса в Нью-Йорке и спада на рынке жилья. Тогда Уиткофф и начал сколачивать своё состояние, скупая подешевле недвижимость, привлекая инвесторов для её модернизации и затем продавая объекты с приличной прибылью.

Сейчас Уиткофф является закадычным приятелем Трампа. Они постоянно играют в гольф — и даже были вместе тот злополучный день, когда приехавший с Украины психически неуравновешенный персонаж пытался устроить покушение на кандидата в президенты в его гольф-клубе во Флориде.

Уиткофф же часто давал в аренду Трампу свой личный самолёт. Это осуществлялось из соображений безопасности — у команды Трампа были опасения, что его собственный самолёт могут в один момент попытаться сбить.

Уиткоффа же сделали главой инаугурационного комитета Трампа, который заведовал всей организацией процедуры принесения президентской присяги. А ещё до инаугурации он стал официальным спецпосланником Трампа в переговорах с Израилем и арабскими странами о ситуации в секторе Газа.

На это могло повлиять то, что Уиткофф заключал много сделок с инвесторами из стран Персидского залива вроде ОАЭ и Катара. Иными словами, у него имелся какой-то опыт ведения переговоров с ними.

Выбор Трампа является нетипичным, ведь Уиткофф не является карьерным дипломатом. Но здесь в полной мере проявляется недоверие президента к профессиональным чиновникам в Вашингтоне. Он считает их нелояльными и просто неэффективными.

Поэтому Трамп делает упор на своих спецпосланников и представителей бизнес-среды и действует в обход официальных каналов вроде Госдепартамента и американских посольств.

На израильском направлении Уиткоффу удалось довольно быстро добиться заключения сделки о перемирии в секторе Газа и начале освобождения пленных. Впрочем, будущее Газы пока остаётся туманным. А риторика Трампа с обещаниями выселить палестинцев и застроить Газу элитной недвижимостью является попыткой оказать давление на региональных игроков, но рискует сорвать достигнутую промежуточную сделку.

Сразу после Газы Уиткоффа перебросили на иранское направление, сделав его спецпосланником и по коммуникациям с Тегераном. Здесь он наверняка будет пытаться предлагать иранской стороне смягчение санкций в обмен на приостановку ядерной программы и отказ от поддержки «оси сопротивления» Израилю.

Пока же Белый дом вернул политику максимального давления на Иран, надеясь таким образом вести переговоры с позиции силы. В любом случае они наверняка будут идти очень тяжело.

Теперь же Уиткофф отправился и в Москву, откуда вернулся не с пустыми руками. Вместе с ним в США прилетел американский учитель Марк Фогель — один из примерно десятка американских граждан, находящихся в заключении в России. Фогель был признан виновным в хранении наркотиков и находился за решёткой с 2021 года.

Для Трампа освобождение Фогеля — это важная история во внутриамериканском контексте. Ведь он обещал до выборов его семье добиться возвращения их родственника. Теперь Трамп может показать, что ему удаётся исполнять предвыборные обещания.

Появление Уиткоффа в России — первый важный индикатор того, что команда Трампа действительно готова всерьёз вести переговоры с Москвой.

Любопытно и то, что в диалоге не участвует официальный спецпосланник Трампа по украинскому конфликту Кит Келлог. Он проводит большую часть времени, раздавая интервью на канале Fox News или выступая с публичными речами. Келлог де-факто становится лицом или «витриной» переговоров об Украине. Но вполне возможно, что участвовать в них он даже и не будет.

Тем не менее Келлога точно задействуют на европейском направлении, ведь он почти наверняка доберётся до предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

В Германии высадится большой «десант» из американских политиков — там будет вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц. Все они будут вести переговоры с европейцами о будущем украинского конфликта.

Настрой американцев уже заранее понятен — они переложат на плечи европейских элит траты на украинском направлении. Келлог публично анонсировал подход администрации Трампа — там предлагают европейским ястребам самим закупать вооружения в США и затем что-то из этого передавать Украине.

Проблема лишь в том, что в Евросоюзе сейчас свирепствует острый бюджетный кризис. Да и не совсем понятно, на что именно могут быть потрачены европейские деньги, ведь американский ВПК так и не смог толком нарастить производство вооружений. И у него уйдут многие годы на то, чтобы выполнить все дополнительные заказы европейцев.

Отдельная тема дискуссии — освоение природных ресурсов Украины в качестве компенсации за потраченные США в ходе конфликта 200 миллиардов долларов.

Лоббисты Киева рисуют фантастические карты с якобы закопанными в украинском чернозёме ресурсами в сотни миллиардов или даже триллионы долларов. Правда, они же сами не могут ответить на простой и логичный вопрос: если Украина действительно так богата особо ценными минералами, то что мешало за 30 лет «незалежности» начать их добывать? Вменяемого ответа так до сих пор и нет.

Команда Трампа наверняка понимает нереализуемость планов по освоению украинских месторождений. Но она подхватывает эту тему на всякий случай — вдруг удастся урвать у украинской стороны хотя бы что-то. А если не получится, то отсутствие отдачи от «инвестиций» в Украину можно сделать ещё одним аргументом в пользу сворачивания американской активности на этом направлении.

Тема ресурсов превращается в мощный рычаг давления на офис Владимира Зеленского, который сейчас пытается предложить американцам хоть какую-то выгоду. В ответ же в Киеве слышат лишь призывы поскорее провести выборы и устроить смену власти.

В похожей сложной ситуации оказались и европейские элиты: они понимают, что становятся крайними в украинском конфликте. Американцы постепенно перефокусируются на другие направления и требуют от европейцев самим обеспечить свою безопасность.

А заодно администрация Трампа начинает задавливать Евросоюз тарифами — пока в сфере стали и алюминия, но в дальнейшем они могут распространиться на автопром, сельское хозяйство и другие сектора экономики.

Внутри Евросоюза набирают силу центробежные процессы, популярность евроскептиков стремительно растёт. Образуется настоящий «идеальный шторм» для европейского проекта, будущее которого тоже остаётся туманным.

Что касается переговоров с Россией, то они после визита Уиткоффа в Москву наверняка могут активизироваться. Правда, разрешить украинский кризис, очевидно, гораздо сложнее, чем договориться об освобождении того или иного американца из российской тюрьмы. Поэтому здесь процесс сближения переговорных позиций, вероятно, займёт какое-то время.

При этом администрация Трампа наверняка будет пытаться спешить, отлично понимая, что время работает против них. Ведь если затянуть переговоры надолго, то высок риск повторения вьетнамско-афганского сценария на Украине. И это станет сильнейшим репутационным ударом для Трампа.