Несмотря на тренд на взбалмошность и эпатаж в предвыборных кампаниях, заданный нынешним американским президентом Дональдом Трампом и некоторыми его последователями по всему глобусу вроде аргентинского президента Хавьера Милея, в Германии в нынешнем году она проходит в более или менее традиционных рамках.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц и Фридрих Мерц

Так, например, 9 февраля на теледебатах двух главных кандидатов на пост федерального канцлера — Фридриха Мерца (ХДС) и Олафа Шольца (СДПГ) всё прошло относительно цивилизованно. Зрители наверняка пожалели, что никто из участников теледуэли не угрожал засадить оппонента за решетку, как Трамп Хиллари Клинтон в 2016-м. Хотя теоретически Мерц и мог напомнить Шольцу о щекотливом деле Cum-Ex (махинациях с налоговыми вычетами банка Warburg).

Напомним, что Олаф Шольц в бытность свою правящим обер-бургомистром Гамбурга выступил в качестве посредника между налоговиками и банкирами, в результате чего государственный бюджет ФРГ обеднел более чем на €70 млн. Шольца, уже в ипостаси канцлера, по этому делу трижды таскали в суд, однако «хитрый лис Олаф» сумел мастерски «отпетлять» от всех обвинений, более 60 раз сославшись на забывчивость.

Ну и, конечно же, жаль, что дебаты не завершились разгромным поражением одного из кандидатов, в результате чего кто-то вынужден был бы с позором снять собственную кандидатуру. Как, например, Джо Байден менее года назад после откровенно проваленных дебатов с Трампом.

Одним словом, телевизионная дуэль между Олафом Шольцем и Фридрихом Мерцем проходила в весьма чопорном западногерманском стиле: вопросы у двух кандидатов друг к другу были злободневными, но относительно политкорректными. Кандидаты были не особо настроены на то, чтобы отправить оппонента в крутое пике.

Однако канцлер Шольц, обычно достаточно уверенно владеющий собой и избегающий открытого проявления эмоций (попытки выражать экспрессию на партийных митингах выходят у Шольца довольно опереточно), на этот раз раз был довольно красноречив.

Воскресные дебаты Мерца и Шольца, по сути, были лишь прелюдией к целой серии теледебатов в будущем, преимущественно в четырехстороннем формате — с «Альтернативой для Германии (АдГ) и «зелеными». С ними избирательная кампания подойдет к своей кульминации.

Однако следует понимать, что, согласно предвыборным опросам общественного мнения, партия ХДС/ХСС Мерца стабильно лидирует, а СДПГ фактически борется лишь за третье место (второе уверенно занимает «Альтернатива для Германии»). Впрочем, согласно тем же данным социологов, от 25% до 20% избирателей, имеющих право голоса, еще не определились. Так что на кону стоит очень многое.

После распада «светофорной коалиции» в октябре прошлого года и эффектного увольнения министра финансов Кристиана Линднера с последующим выливанием главами СДПГ и «Свободных демократов» фекальных вод друг на друга в репортажах СМИ и на заседаниях бундестага рейтинг социал-демократов застрял на постыдной отметке 15–18%. Для старейшей политической партии Германии с более чем 150-летней историей этот показатель оскорбительно мал.

А вот ХДС/ХСС сумел извлечь максимум из политической конъюнктуры после смертельного ножевого нападения в Ашаффенбурге. Сейчас рейтинг партии находится в пределах 30-процентной отметки. У Мерца, несмотря на репутационные потери от «коллаборации с «Альтернативой для Германии», получилось представить себя выразителем воли большинства населения, уставшего от преступлений со стороны иностранцев и желающего прикрыть миграционную калитку в Германию, заботливо приоткрытую «матушкой Меркель» еще в 2015-м.

Для Шольца теледуэль была последним шансом изменить негативную динамику: до выборов остается всего две недели. Мерц же, который и так почти наверняка уже обеспечил себе пост канцлера, прежде всего хотел избежать грубых ошибок.

Хотя ХДС/ХСС, судя по опросам, не сильно много потеряла от совместного голосования с АдГ по вопросам миграции, маневры Мерца с «ультраправыми» привели к массовым демонстрациям в немецких городах, а также вызвали сомнения в надежности кандидата в канцлеры у избирателей в центральной части политического спектра.

Ранее Мерц неоднократно подчеркивал свое четкое отличие от АдГ, поэтому его важнейшей задачей перед многомиллионной телеаудиторией было убедительно это повторить.

Шольц, что вполне логично, бил именно в эту уязвимую точку, утверждая, что нельзя быть уверенным в том, что Мерц не ведет общие дела с АдГ. Мерц на это возражал, что партии «расходятся по различным вопросам».

Шольц язвительно напоминал Мерцу о сотнях тысяч демонстрантов, протестовавших против политического маневра консерватора вправо. Мерц парировал, ссылаясь на сотни новых членов партии и растущие рейтинги ХДС/ХСС.

В ответ на выпады Мерц в дискуссии изобразил Шольца как человека, потерявшего представление о реальности: «Вы живете в Диснейленде», — так он оценил высказывания канцлера о миграционной политике и экономике. Стоит отметить, что доля правды в его словах есть.

Чего стоит одна лишь инициатива Шольца на запрет ношения ножей с 18:00 для предотвращения террористических атак. Чтобы всерьез верить в то, что административный штраф способен отвадить потенциальных террористов, членов молодежных банд и преступников-рецидивистов от ношения холодного оружия, действительно необходимо иметь постоянную прописку в мире грез.

Шольц упорно защищал откровенно невзрачный список достижений возглавляемой им «светофорной коалиции» и последовательно увязал в деталях. Впрочем, то же самое делал и Мерц: дискуссия двух кандидатов время от времени уходила в глухие дебри экономики и переставала быть понятной рядовому обывателю.

Зато один момент откровенно порадовал всех, кто лишь в страшном сне видит продолжение дискредитировавшей себя политики «зеленого перехода» и сохранение видных интеллектуалов от партии «зеленых» на вершине политической власти — о борьбе за изменение климата оба кандидата не упомянули ни единым словом.

В вопросах налоговой политики Шольц приводил более конкретные и убедительные аргументы. По его словам, СДПГ хочет снизить нагрузку на 95% налогоплательщиков, что, несомненно, понравится многим избирателям. При этом канцлер придерживается политики отмены порога госдолга, за счет чего и можно было бы финансировать все предвыборные обещания социал-демократов. Мерц же, наоборот, настаивает на мерах строгой экономии.

Хотя, если верить данным нового исследования Немецкого института экономических исследований (DIW), налоговые планы основных политических партий создают такие дыры в государственном бюджете, что их не удастся закрыть даже за счет высокого экономического роста. Которого также пока не предвидится.

Согласно анализу ученых, налоговые обещания ХДС/ХСС увеличат дефицит бюджета на 2,5%. Хотя снижение налогов теоретически может привести к росту поступлений в бюджет, этот эффект, по данным DIW, окажется недостаточным.

Так, планы ХДС могут увеличить доходы государственного бюджета более чем на €30 млрд. Однако это компенсирует лишь четверть выпадающих доходов. Таким образом, христианским демократам придется сокращать расходы в других сферах, если не прибегать к дополнительным заимствованиям. Кроме того, у ХДС более половины налоговых послаблений получат 10% населения с самыми высокими доходами. В то же время на долю нижней половины придется лишь 11% снижения налогового бремени.

В отличие от них, СДПГ предлагает снизить налоги для низких и средних доходов, при этом увеличив нагрузку на более обеспеченные слои населения. Это также объясняет, почему их планы ведут к значительно меньшему дефициту бюджета.

Как итог, Шольц в дебатах выглядел более убедительно за счет несвойственной ему экспрессии и опыта политического лавирования. Мерц же, в свою очередь, сумел не допустить ни одной серьезной ошибки. Учитывая, что ХДС/ХСС опережает СДПГ как минимум на 14% в предвыборных социологических опросах, для Мерца победа Шольца по очкам выглядит вполне приемлемо.

Оба политика старались не перегибать палку в отношении друг друга и быть объективными в своей критике оппонента. Однако дуэль также выявила серьезные недостатки у обоих кандидатов: ни Шольц, ни Мерц не обладают яркой харизмой, способной вести за собой избирателей. Именно в этом, похоже, и заключается залог низкой личной популярности обоих кандидатов.

А это также означает, что Фридрих Мерц, скорее всего, не сможет стать лидером, способным повести за собой Европу, как это удалось его предшественнице во главе ХДС Ангеле Меркель.