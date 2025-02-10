Ливан продолжает постепенно выбираться из многолетнего политического кризиса. Вслед за избранием президента и утверждением кандидатуры премьер-министра официальный Бейрут утвердил состав правительства. Впервые за долгое время в него вошло лишь несколько представителей «Хезболлы» — и те заняли не самые весомые должности. Не обошлось и без скандала.

ИА Регнум

Спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Морган Ортагус попыталась в последний момент надавить на ливанские власти, дабы добиться «полного изгнания» проиранских сил из кабмина. Правда, безуспешно: премьер-министр Наваф Салам не пошел на поводу у Вашингтона и не стал менять утвержденный состав правительства.

«Хезболле» подобная принципиальность не принесла большой радости: движение пусть и сохранило часть рычагов влияния на ливанскую политику, но фактически потеряло влияние на военно-политическую обстановку внутри страны, оставшись один на один со старыми проблемами.

Почти без «Хезболлы»

В новое ливанское правительство вошли 24 министра. Должности распределились поровну между мусульманскими и христианскими силами, что стало большим достижением для премьера Салама. До этого попытки обеспечить столь явный консенсус лишь усугубляли соперничество.

Представители «Хезболлы» и дружественных им сил получили в правительстве как минимум пять портфелей. В частности, под контролем «Партии Бога» остались министерство труда (Мухаммед Хайдар) и министерство административного развития (Фади Макки).

Более того, Макки сохранил еще и негласный статус «министра-посредника» между законодательной и исполнительной властями, что обеспечило «Хезболле» встроенность в политический диалог на высшем уровне.

Что касается союзной «Хезболле», но более умеренной шиитской партии «Амаль», её креатуры завладели тремя структурами: минздравом (Ракан Насреддин), минфином (Ясин Джабер) и министерством охраны окружающей среды (Тамара аз-Зейн).

Несмотря на некоторую размолвку между «Хезболлой» и «Амаль» после вторжения израильтян в Южный Ливан, тактический альянс двух шиитских партий удалось сохранить. А это значит, что в новой формации у проиранских сил осталась возможность контролировать финансовые потоки страны руками соратников.

Конечно, пять портфелей на всех — довольно скромный результат для шиитских партий. Особенно по сравнению с докризисным периодом, когда под контролем «Хезболлы» и союзных ей сил могло находиться одновременно до половины кабмина, а также часть парламента. Однако с учетом потерь, понесенных шиитскими силами в ходе конфликта с Израилем, сохранение хотя бы части политического капитала уже можно счесть тактической победой.

Символические должности

Попадание ставленников «Хезболлы» в новое правительство не говорит о том, что движение смогло оправиться после многомесячной войны с Израилем без потери политических очков. Напротив, новая формация кабмина закрепила тренд на постепенное отстранение шиитских сил от военных решений.

Ни один представитель проиранского крыла не попал в «силовой» блок (даже в статусе заместителей министров), а руководящие должности в ключевых ведомствах заняли фигуры, недовольные «излишней самостоятельностью» отрядов «Хезболлы».

Руководство движения хорошо помнит обещание нового президента страны Жозефа Ауна вернуть национальной армии «монополию на применение силы» (в том числе через разоружение многочисленных ополчений и «личных гвардий» ливанских политиков) и рассматривает передел сфер влияния внутри кабмина как первый шаг в этом направлении.

Теоретически «Хезболла» все еще может препятствовать оказываемому на неё давлению. Например, тормозить некоторые инициативы президента Ауна через бессменного спикера парламента Набиха Берри.

Последний, сам будучи шиитом, уже много лет симпатизирует дружественным партиям и заинтересован в том, чтобы влияние «Хезболлы», в которой многие ливанские шииты по-прежнему видят своего единственного защитника, не гасло.

Однако слишком активное сопротивление по парламентским каналам может привести к обратному эффекту, ввергнув страну в конституционный кризис. И основная вина за него будет неизбежно возложена на «Хезболлу».

Новый фронт

Вызовы, стоящие перед «Партией Бога», множатся день ото дня. В Южном Ливане продолжаются спорадические стычки между ополченцами из приграничных шиитских деревень (которых, по некоторым данным, поддерживают добровольцы «Хезболлы») и вооруженными формированиями «новой Сирии».

Бейрут и Дамаск фактически оказались на грани нового вооруженного конфликта.

Ливанский истеблишмент пока предпочитает не замечать напряженность в приграничье и не предъявляет каких-либо претензий сирийской стороне. Ливанские войска в регионе бездействуют.

При этом центральное правительство не дает отрядам «Хезболлы» действовать самостоятельно — по всей видимости, опасаясь, что их возвращение в Южный Ливан сорвет соглашение по выводу израильского контингента с ливанской территории.

Руководство «Хезболлы» тоже не спешит лезть на рожон, предпочитая поддерживать приграничные шиитские деревни кулуарно, без выхода на прямую конфронтацию с Дамаском. Во всяком случае, до момента, пока действуют рамки соглашения о прекращении огня с Израилем.

Однако время работает не на «Хезболлу». Промедление на юге грозит подорвать авторитет движения среди простых жителей приграничья. А это чревато сложностями при дальнейшем восстановлении баз «Хезболлы» в Южном Ливане.