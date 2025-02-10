Лидер испанской партии «Голос» (Vox) Гильермо Санчес Сантьяго Абаскаль собрал на уикенд в Мадриде своих коллег — руководителей европейских политических партий, которых пресса Евросоюза называет ультраправыми.

TASS /ZUMA Лидер испанской партии «Голос» (Vox) Гильермо Санчес Сантьяго Абаскаль

В испанскую столицу приехали Мартин Хельме (Эстония), Афродити Латинопулу (Греция), Петр Мацинка (Чехия), Кшиштоф Босак (Польша), Герт Вилдерс (Нидерланды), итальянец Маттео Сальвини, француженка Марин Ле Пен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Часть газет пиренейского королевства постаралась «не заметить» большого сбора «еврорадикалов», другая (меньшая) решила, что отписаться по теме надо, но так, чтобы в очередной раз показать «антинародность» этих политических образований. А главное — засвидетельствовать свою преданность делу Евросоюза, которому теперь угрожает страшный и сильный враг — заокеанский хозяин Европы в лице новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Суть саммита, отмечает EuropaPress, заключалась в вызове, который бросили его участники, объединившиеся в депутатскую группу «Патриоты Европы». «Крайне правые фактически заявили нынешнему Брюсселю, что его время истекло», — отметило издание.

За последние девять месяцев это уже второй саммит «крайне правых» сил, собранный Vox в столице Испании. Организационная активность Абаскаля призвана, по мнению прессы и сторонников старой «брюссельской» демократии, укрепить его международный имидж.

Ничего другого испанский официоз не замечает или не хочет замечать, утверждая, что «партия Vox видит в этих встречах трамплин, с которого она сможет прыгнуть на высокое место испанской политической лестницы. Многие из её коллег в других странах ЕС уже правят или стучатся в двери правительств».

Абаскаль возглавляет в европарламенте группу из 86 депутатов.

Первый день саммита прошел в закрытом режиме: политиков оградили от журналистов, по-видимому не считая нужным допустить распространение информации о состоянии внутренней кухни движения.

Согласно утечкам (намеренным или нечаянным), Абаскаль, Ле Пен, Орбан и другие гости работали над координированием национальной политики, проводимой в их странах и приведением к общему знаменателю методов ведения своей работы на уровне европарламента. В особенности методов идеологического характера — той битвы, которую эта группа на самом деле и ведет в Брюсселе.

8 февраля также состоялся масштабный митинг, в котором приняло участие не менее 2000 граждан. Для освещения этого события были аккредитованы репортеры из более чем 200 СМИ стран мира.

В Брюсселе — нервы на пределе. Худшие ожидания, связанные с пришествием Трампа в Белый дом, оправдываются на все сто. Европа не склонна мириться с резким уменьшением гендерного разнообразия её населения до заложенных природой двух полов и не спешит с отказом от условий Парижского соглашения по климату, который мог бы принести ей облегчение в экономике и, в первую очередь, энергообеспеченности.

В Брюсселе никак не могут определиться с тем, как вести себя и какую позицию занять в новой эре, наступившей со сменой власти в Белом доме. Премьер-министр Испании Педро Санчес, похоже, полон решимости возглавить оппозицию многим политическим решениям и инициативам президента США, делая ставку на ЕС в продвижении собственной повестки дня.

План Трампа по превращению Газы в «будущую ближневосточную Ривьеру» для иностранцев и некоторых палестинцев, по его собственным словам, призывающий к массовому перемещению жителей Газы в другие арабские страны, был отвергнут Испанией.

На сторону Санчеса явно встала и министр иностранных дел Германии, активизировавшаяся в преддверии ключевых немецких выборов, назначенных на 23 февраля.

Мадридская встреча правых сил, по мнению прессы, стала демонстрацией силы принимавших участие партий в наступившем новом мире и указала на весьма высокую вероятность прихода их к власти в своих государствах.

На митинге выступили все приглашенные, завершился он речью Абаскаля и торжественным обедом для иностранных гостей.

«Группа «Патриоты Европы» хочет стать новой «нормой» в Брюсселе и во всем ЕС. Именно такое послание донесли ее лидеры в Мадриде во время двухдневного саммита лидеров, и для его реализации они разработали стратегию по перехвату контроля у социалистов, либералов и Европейской народной партии, — отмечает EuropaPress. — Она также явно стремится повторить в Европе лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой», адаптируя к государствам — членам ЕС политику, применяемую Соединенными Штатами к ​​Латинской Америке».

«Мы живем в историческое время, и мое послание всем старым лидерам — от Макрона до Шольца, включая вашего Педро Санчеса: прошло ваше время. Оно закончилось. Вы — история», — заявил с трибуны перед собравшимися на митинг Герт Вилдерс, лидер нидерландской партии PVV.

Маттео Сальвини отметил, что «патриоты» встали «на тропу революции здравого смысла» и пройти по ней до конца — дело чести. Попутно итальянский министр призвал последовать примеру Трампа и вывести европейские страны из таких сомнительных организаций, как ВОЗ и Международный уголовный суд. Или по крайней мере перестать платить взносы на их содержание.

«Нам необходимо вернуться к реалистичной политике, основанной на свободных рынках и сильных национальных государствах, — заявил чех Петр Мацинка из партии «Автомобилисты для себя». — Ни либералы, ни прогрессисты, ни социалисты не могут сделать Европу снова великой. Это под силу только патриотам. И только в их интересах».

Эти настроения разделил и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, высказавший уверенность, что основные партии не справляются с задачей развития ЕС: «Они говорят нам, что Европа будет конкурентоспособной, но при этом вводят правила, которые душат бизнес и граждан».

Лидеры партий, входящих в объединение «Патриотов», также обсудили стратегии по прекращению действия «Зеленого соглашения», отмену радужного флага в качестве символа движения ЛГБТ* и необходимость «реализовать политику гендерного равенства и двуполой семьи».

Абаскаль в заключительной речи призвал «не сдаваться». Он заявил, что патриоты станут «главными действующими лицами и инструментом исторической победы идей свободы и суверенитета». «Давайте сделаем Европу снова великой. Это величие — величие нации, а не гигантского здания и не касты в Брюсселе», — сказал лидер Vox.

Прозвучало громко. Но насколько удастся реализовать свои устремления команде, что провела выходные в Мадриде в заботах о Европе, — вопрос открытый. Да, «Патриоты» — третья по величине сила в Европарламенте, но численность их значительно уступает и социалистам (136 мандатов), и народникам (189), заправляющим в представительском органе ЕС.

Впрочем, «крайне правые» прекрасно понимают, что Европарламент — декоративная организация, не имеющая права законодательной инициативы, а лишь выступающая в качестве советчика. Его Абаскаль и компания будут использовать только как площадку для общения и донесения своих мыслей до остального Евросоюза.

А путь к возрождению величия Европы, по их мнению, лежит через приход к власти людей с «консервативными взглядами на традиционные ценности» в каждой из отдельно взятых стран альянса.