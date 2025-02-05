Командование украинской армии планирует масштабную организационную реформу. В рамках реструктуризации в составе ВСУ должны появиться 20 армейских корпусов на базе существующих боеспособных армейских бригад.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным СМИ, Киев также планирует расформировать оперативно-стратегические группы (ОСГВ), оперативно-тактические группы (ОТГ) и тактические группы (ТГ) ВСУ, на основе которых осуществляется управление войсками непосредственно на линии фронта.

Вместо них будут развернуты корпуса из не менее чем пяти бригад со штатным составом в 3-5 тысяч человек каждая. Реформа предполагает, что за каждым армейским корпусом закрепят его зону ответственности.

Точный список бригад, которые планируется развернуть в полноценные корпуса, не публикуется. Известно, что бригада «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) будет реорганизована в 3-й армейский корпус под командованием Андрея Билецкого (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Ещё один корпус возглавит Денис («Редис») Прокопенко, раньше командовавший силами украинской армии в ходе боёв за Мариуполь.

Западная и украинская пресса отмечают, что обновления объективно назрели, поскольку существующая бригадная система показала малую эффективность. Как правило, новые создаваемые бригады отличаются низкой боеспособностью и сдают занимаемые позиции. Причём источником проблем зачастую становятся не рядовые бойцы, а офицерский состав взводно-батальонного уровня. Кадровые части ВСУ по понятным причинам не желают расставаться с опытными офицерами, поэтому мобилизованных передают некомпетентным командирам.

Реформа структуры ВСУ призвана решить эту задачу. Предполагается, что рекруты будут поступать в уже существующие подразделения для ротации и пополнения.

Путём реорганизации структуры вооружённых сил Киев стремится решить проблему нехватки личного состава. При этом ВСУ, по сути, хотят вернуться к советской структуре войск, отмечает в комментарии ИА Регнум военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук.

«В известном смысле они передёргивают карты — или попросту врут. У них корпусная система существовала после развала СССР, они просто её «переосмысливают». Сегодня отсутствие ресурсов в виде личного состава требует укрупнения тактических и оперативных соединений. Штатная численность бригады — примерно пять тысяч человек, но сегодня у ВСУ это полторы-две тысячи. Это неэффективно. Поэтому приходится укрупнять соединения, менять систему управления», — поясняет эксперт.

Предполагается, что укрупняться будут в первую очередь соединения тактического уровня, добавляет Матвийчук.

Организационные мытарства ВСУ

Вопрос о необходимости перевода украинской армии на корпусную систему в последние годы поднимался неоднократно. Многие украинские эксперты заявляли, что «бригадная» армия годится для участия в антитеррористических и полицейских операциях, но не для полномасштабных военных действий.

Существование большого количества бригад, действующих автономно, приводит к тому, что отдельные соединения не знают о положении на участке фронта в паре километров от себя и не могут оперативно оказать помощь «соседям». О проблемах с организацией войск заявляли как официальные украинские лица, так и журналисты, знакомые с положением дел на фронте.

«Бывали случаи, когда у нас в обороне сил было больше, чем у россиян во время наступления, но противник преуспевал, потому что мы не имели нормального взаимодействия и связи. Какой выход? Переход на дивизионную систему», — заявлял скандальный активист-радикал, бывший глава одесского «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Сергей Стерненко.

Командиры ВСУ также заявляли о необходимости развернуть дивизии вместо бригад, чтобы использовать опыт показавших себя в бою подразделений «вместо создания кучи бездарных новых».

При этом грядущая структурная реформа ВСУ — далеко не первая попытка решить проблемы с нехваткой сил на фронте и неграмотным использованием людских ресурсов, предпринятая Киевом.

В октябре 2024 года командирам бригад разрешили самостоятельно вести вербовку бойцов в обход существующей мобилизационной системы. Но по неизвестным причинам новобранцы продолжали поступать не в существующие части и соединения, а во вновь сформированные.

Печальную известность снискали бригады «150-й» серии, сформированные в 2024–2025 годах из мобилизованных бойцов. Брошенные в бой в Донбассе новые части понесли большие потери из-за бездарных действий командования и низкого уровня подготовки.

Поэтому в Киеве решили не чинить то, что не работает, а попытаться создать нечто принципиально новое. Но при ближайшем рассмотрении переход на корпусную систему вызывает много вопросов.

Компетентных генералов нет

До сих пор неизвестно, как именно Киев планирует осуществить переход с бригад сразу на целые корпуса, игнорируя промежуточный «дивизионный» уровень. Остаётся неясным, будут ли отдельные бригады сводиться в дивизии внутри корпуса или же о дивизиях в принципе решили забыть?

Именно здесь кроется основная проблема. Бригада — самое маленькое формирование тактического уровня, несамостоятельное в принятии решений и в стратегическом плане полностью завязанное на штабы высшего уровня.

Дивизия представляет собой более автономное соединение, которое может действовать относительно самостоятельно при решении ряда задач тактического уровня.

В свою очередь, армейский корпус — формирование более высокого уровня, в состав которого могут входить, например, соединения тактической авиации, десантные, инженерные подразделения, армейская ПВО и так далее. Причём численность корпуса может составлять 10, 20 и 30 тысяч человек.

В разных армиях использовалось множество подходов к формированию корпусов и дивизий, но сама идея таких частей оставалась неизменной: освободить штабы высокого уровня от принятия тактических решений и высвободить им время для планирования стратегических операций.

Иными словами, корпус облегчает жизнь высшему командованию, а командование дивизии самостоятельно решает задачи локального характера, позволяя корпусу действовать на более высоком уровне. В случае с ВСУ получается, что между корпусом и бригадой убирается промежуточное звено: в состав корпуса будет входить большое количество бригад, не сведённых для удобства в одну-две дивизии.

То есть корпусному командованию всё равно придётся решать массу тактических задач, что лишает реформу всякого смысла.

Кроме того, командование корпуса должно быть достаточно компетентным для принятия решений оперативного характера без координации с генеральным штабом. На штаб корпуса ложатся и вопросы взаимодействия между подразделениями, поясняет ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

Во главе корпусов должны стоять генералы, имеющие опыт руководства операциями оперативного уровня и соответствующее образование, которого у украинских командиров зачастую просто нет.

«Все эти «Редисы» и иже с ними, что они умеют? Командовать парой тысяч человек на участке фронта в плюс-минус пара километров. Если их поставить командовать корпусами, что получится? Взаимодействие между соединениями, логистика, не говоря уже о более сложных задачах… Смогут ли они их решать? И речь не только о командирах, нужны сотни штабистов высокого уровня, которых нет», — отмечает эксперт.

Сейчас в мире есть всего несколько учебных заведений, которые готовят генералов уровня корпуса и выше, На Украине таких, разумеется, нет, добавляет Михайловский. Так что будущие корпусные генералы сначала должны отправиться в условный Вест-Пойнт и Сэндхёрст для обучения.

При этом, чтобы «дозреть» до командования корпусом, любой комбриг должен сначала получить опыт управления дивизией, а не перепрыгивать через ступеньку.

Новая священная корова

Не исключено, что в Киеве на самом деле осознают, что делают, и просто умалчивают о неких скрытых элементах новой стратегии. Но в целом структурная реформа ВСУ больше похожа на имитацию бурной деятельности, а не на попытку коренным образом изменить ситуацию на поле боя, где они терпят одно поражение за другим.

Возможно, самое понятие «структурная реформа» призвано стать новым элементом военной пропаганды. Если раньше Киев делал ставку на поставки западных вооружений, каждое из которых объявлялось «чудо-оружием», то теперь остаётся заниматься ребрендингом вооружённых сил.

Накануне провалившегося контрнаступления летом 2023 года на Украине была создана «гвардия наступа» — части, которым предстояло идти на штурм укреплённых позиций и прорывать линию фронта на десятки километров вглубь. На практике же вся «гвардия» превратилась в обычные пехотные части, не снискав успехов на поле боя.

Не исключено, что по тому же пути пойдут и новые корпуса ВСУ.

«Такое уплотнение и реорганизация войск, по мнению командования и политического руководства Украины, должны показать Западу боеспособность ВСУ. Мол, вот у нас новые соединения, давайте деньги, оружие. Это не что иное, как очередной военно-политический пиар. Вряд ли это серьёзно скажется на ситуации на фронте», — резюмирует эксперт Матвийчук.