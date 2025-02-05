Что ни день, то новость про нового американского президента Дональда Трампа и его очередную выходку. В основном они касаются его родного Западного полушария, вполне оправдывая предвыборные обещания сосредоточиться на «внутренних проблемах».

Иван Шилов ИА Регнум

То, что это влечет за собой вмешательство в дела чужих стран, удивляет мало. Во-первых, потому что для республиканского политикума Латинская Америка — их персональный задний двор. А во-вторых, как ни странно, дела в этом регионе затрагивают Штаты гораздо больше, чем Европа. Можно поиронизировать, что в кои-то веки западные партнеры действительно занялись собой.

Кто-то из публицистов считает, что новый американский лидер — образец смелости и борца за американские интересы, ну а методы роли не играют, все-де решает сила. Эксперты-регионоведы видят в его действиях популизм и грубый рыночный шантаж, который может навредить и самим американцам. Ну и все сходятся на том, что Трамп уж больно часто публично берет свои слова назад.

Компенсации Панаме

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино с самого первого дня угроз Белого дома «вернуть Панамский канал обратно» заявлял, что этот вопрос не обсуждается, суверенитет Панамы в вопросах канала остается неизменным и разговор с госсекретарем США Марко Рубио будет короткий.

В день визита американского представителя территорию вокруг канала демонстративно утыкали национальными флагами, а на улицы попытались вывести членов профсоюзов.

Правда, многие поручение проигнорировали, в результате чего заявленные антиамериканские протесты не создали ни одной автомобильной пробки. Зря, считай, выходили.

По итогам же переговоров с Рубио панамский лидер объявил, что страна не намерена продлевать свое участие в китайской инициативе «Один пояс, один путь», хотя соответствующее соглашение и было подписано еще в 2017 году. Также корабли ВМС США получат право беспрепятственного прохода через Панамский канал.

Особые условия для торговых судов в повестке пока не фигурируют, хотя изначально Трамп возмущался именно высокими ценами, которые вынуждены платить американские перевозчики (да и не только они) для прохода через канал.

Также Рубио озвучил и другие условия: Китай и связанные с ним компании не могут контролировать порты в Панамском канале. Вопрос для американцев принципиальный. А то вдруг этим коммунистам придет в голову просто взять и заблокировать водную артерию?

По «счастливому» совпадению независимые панамские чиновники еще загодя начали финансовые проверки гонконгской компании, управлявшей портами. Спустя сутки после визита Рубио уже поднялся вопрос о том, чтобы в Верховном суде страны признать заключенный с ними контракт антиконституционным.

И вот проамериканская общественность бросает в воздух чепчики, подсчитывает, за сколько минут сдался Мулино (которого местные всегда награждали всеми аналогами слова «балабол») и упускает из внимания сообщение на ресурсах американского Бюро по делам Западного полушария. Сообщение о том, что после переговоров с Мулино Марко Рубио отправился беседовать с крупнейшими американскими инвесторами в Панаму — энергетической корпорацией AES.

Судя по всему, фактический отказ от китайских инвестиций Панаме решили компенсировать. И сумма будет явно не копеечной.

И вот здесь загибаем первый палец.

Казематы Сальвадора

Из Панамы Марко Рубио полетел в Сальвадор и провел там весьма сердечную встречу со сторонником Трампа президентом Найибом Букеле.

Сальвадорский лидер широко прославился жесткими мерами против членов банд и значительно понизил позиции страны в мировом криминальном рейтинге. Теперь там даже есть дни без убийств.

С госсекретарем США Букеле договорился о том, что с радостью примет осужденных преступников из числа мигрантов — причем с совершенно любым гражданством. Хоть с американским (на данный момент депортация граждан США запрещена законом).

Главное условие — плата.

Небольшая для США и внушительная для такой маленькой центральноамериканской страны.

Стороны ударили по рукам, а заодно заключили соглашение о том, что США будут помогать развивать в стране атомную энергетику и разморозят финансовую помощь для совместных мероприятий в сфере безопасности, в том числе для охраны сальвадорских границ.

Здесь можно, наверное, загнуть сразу два пальца.

Ненастоящие тарифы

На российских ресурсах многие активно обсуждали то, как быстро «прогнулись» Мексика и Канада, на продукцию которых Дональд Трамп ввел 25%-ные тарифы. Правда, на энергоносители из Канады поставили всего 10%.

Те в ответ пригрозили ответными тарифами, а также некими «нетарифными» мерами, которые так или иначе непременно скажутся на американском рынке.

Угрозы, кстати, нешуточные.

Такие тарифы увеличат цены на импортируемые товары для американцев, ударив по фермерам и промышленникам. Трюдо и вовсе заявил, что такими темпами может и вовсе запретить экспорт энергоносителей в США — закупайте, дескать, у Венесуэлы.

Чуть больше суток спустя Трамп снова провел телефонные переговоры с руководством Мексики и Канады, в итоге которых тарифы были заморожены на месяц. От стран-соседей потребовали лишь усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией и наркотрафиком. То есть то, что та же Мексика сделала уже давно. Уступку, честно говоря, мало напоминает.

Некоторые эксперты пишут, что — возможно — американскому лидеру кто-то наконец решился рассказать, что многие заводы, производящие американские товары, находятся на территории Мексики, которая вместе с Канадой обеспечивает больше трети поступающей в США продукции.

Снова загибаем пальцы и держим в уме то, что Китай также ответил на «торговую войну» Трампа, введя ответные тарифы, а также начав разбирательства с Google.

Золотые депортации

Американские медиа, а вместе с ними и представители Белого дома заявили, что на базу Гуантанамо вылетел первый рейс с нелегальными мигрантами. Ранее туда уже отправили несколько сотен морпехов и прочего персонала с палатками и койками: всё для «обустройства» местной тюрьмы к приему новых постояльцев.

Работа, к слову, явно нешуточная — до анонса массовых депортаций в тюрьме содержали всего пятнадцать человек, а теперь собираются разместить еще тридцать тысяч.

Тем временем стало известно, что полет нелегала в одну сторону на военном самолете, которые вовсю используются для депортационных рейсов, обходится американскому бюджету дороже, чем перелет по стране гражданским бизнес-классом.

Содержание нелегалов что в сальвадорских тюрьмах, что на базе Гуантанамо тоже влетит в копеечку. Даже если им урезать паек, что уже делают в депортационных тюрьмах, придется платить персоналу, который их охраняет.

Фальшивые изменения

Таким образом, складывается интересная картина.

Дональд Трамп угрожает из Белого дома, а его команда летает по всей округе, улаживая вопросы скорее обещаниями денег, чем шантажом. Последнее тоже играет свою определенную роль, но без первого работает сильно хуже.

Можно ли это назвать глобальной переменой американской политики? Да вот пока что-то не сильно похоже.

Кто-то предполагает, что после начала торговой войны американские компании закроют свои заводы в Латинской Америке и Китае, перенесут их в США и дадут рабочие места американцам — а значит, политика Трампа сработает. Может быть, когда-нибудь.

А перед этим крупные корпорации начнут клевать представителей Белого дома, требуя компенсаций за понесенные убытки и угрожая теперь уже людям Трампа. И вот здесь популизм уже может не сработать.