Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье прибыл с официальным визитом в США. Он стал первым из зарубежных лидеров, который провёл переговоры с Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом, встреча состоялась 4 февраля. Нетаньяху назвал этот шаг «свидетельством прочности израильско-американского альянса».

Иван Шилов ИА Регнум

Основной темой переговоров, кроме вопроса соглашения о прекращении огня и перехода к реализации второй части сделки между Израилем и ХАМАС, стал вопрос будущего сектора Газа, который, по словам Трампа, должен быть очищен для восстановления. Палестинцы, которые там живут, должны быть депортированы в Египет и Иорданию. Очевидно, что обсуждение этой темы продолжится, когда король Иордании Абдалла II посетит Белый дом 11 февраля.

Арабские страны, прежде всего Иордания и Египет, уже выступили категорически против подобных планов. Однако Трамп уверен, что ему удастся переубедить сперва короля Иордании, а затем и президента Египта. В качестве инструмента давления он может использовать перспективу оказания этим странам многомиллиардной американской помощи, в том числе и на военные нужды.

В Конгрессе США уже высказывали недовольство её слишком большими объемами, указывая на недостаточный уровень стратегического взаимодействия Вашингтона с Каиром и Амманом.

Вместе с тем, особую настороженность арабских столиц по отношению к этим намерениям Трампа вызывает то обстоятельство, что выселение палестинцев из Газы может оказаться бессрочным. Собственно, как ранее отмечал сам американский президент, он бы «предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами, чтобы построить жилье в другом месте, где они [палестинцы], возможно, смогут жить в мире».

На переговорах с Нетаньяху он подтвердил, что речь идет о бессрочном выселении палестинцев из сектора. И, в частности, заявил, что необходимо создать для них условия для постоянного проживания за пределами Газы. «Я надеюсь, что мы сможем сделать что-то хорошее. Зачем им возвращаться? Это место — ад, это худшее место в мире», — заявил он.

Однако при этом Трамп подчеркнул, что не видит смысла создавать на «освободившихся» землях израильские поселения: «Я не вижу, чтобы это происходило. Это слишком опасно. Никто не захочет там жить, солдаты не хотят там находиться».

В своих высказываниях Дональд Трамп пошел и дальше, заявив, что «США захватят сектор Газа, и мы тоже проделаем с ним работу. Мы будем владеть им и будем отвечать за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте. Выровняем место и избавимся от разрушенных зданий».

Он также пообещал, что обеспечит экономическое развитие сектора, которое приведет к созданию неограниченного числа рабочих мест и жилья. Однако не совсем понятно, кто теперь, по версии Трампа, будет проживать в этом регионе.

По большому счету, в идее куда-то переселить палестинцев нет ничего нового.

Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф ранее также предлагал переселить палестинцев из Газы, например в Индонезию. И теперь он солидарен с подходом своего начальника и подчеркивает, что на восстановление Газы может уйти от 10 до 15 лет, а не 5, как говорилось прежде, поэтому население (или хотя бы большая его часть) должно покинуть сектор.

Виткофф сыграл важную роль в подталкивании израильского лидера к согласию на прекращение огня, хотя ультраправые союзники Нетаньяху пригрозили покинуть правящую коалицию за слишком мягкую линию в отношении ХАМАС. Видимо, одним из аргументов, который были использованы для убеждения израильского премьера, были обещания помочь добиться нужного для Израиля исхода. Сейчас этот процесс и был запущен.

После того, как население Газы будет перемещено, по мнению представителей американской администрации, возникнет перспектива более широкой нормализации отношений между Израилем и его арабскими соседями, в первую очередь Саудовской Аравией, к которой до атак 7 октября 2023 года тяготел бывший президент Джо Байден.

Трамп, не скрывающий своего желания стать обладателем Нобелевской премии мира, в действительности хочет большего — преобразовать весь Ближний Восток и создать новый альянс против Ирана, объединив против него Тель-Авив и Эр-Рияд.

Однако на пути у подобных планов стоят не столько арабские государства, выступившие категорически против, сколько движение ХАМАС, которое оказалось непобежденным после 14-месячной военной кампании Израиля.

Палестинцы в Газе в подавляющем большинстве солидарны с ХАМАС и готовы продолжать оказывать ему поддержку и приносить жертвы борьбе за свободу, если снова это потребуется.

Пока ХАМАС управляет Газой, будет весьма сложно заставить палестинцев покинуть анклав и переселиться в соседние страны, даже если последние согласятся их принять.

В связи с этим Трамп по-прежнему сдержан в оценке долгосрочных перспектив перемирия, хотя и ставит себе в заслугу оказание давления на ХАМАС и Израиль с целью заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня. Напомним, соглашение вступило в силу в прошлом месяце, за день до его возвращения в должность. «У меня нет гарантий, что мир сохранится», — заявил Трамп журналистам в понедельник.

В то же время определенные надежды возлагаются на Палестинскую национальную администрацию, которой США хотели бы передать управление Газой, одновременно привлекая американские ЧВК для обеспечения безопасности. Однако популярность ПНА во время войны с Израилем катастрофически снизилась даже на Западном берегу, а в секторе она стремится к нулю.

Кроме того, Нетаньяху по-прежнему выступает против передачи контроля над сектором любым палестинским силам, подчеркивая тем самым временный характер сделки.

Как сообщил ИА Регнум заместитель главы политбюро ХАМАС доктор Муса Абу Марзук, посетивший с официальным визитом Москву 3 февраля, озвученные Дональдом Трампом планы по выселению палестинцев из Газы под предлогом реконструкции в действительности являются продолжением того, что хотел сделать Нетаньяху на протяжении всего конфликта.

Это хорошо известный сценарий новой палестинской «Накбы», как называют в Палестине «катастрофу», изгнание палестинцев израильтянами и оккупацию их земель в 1948–1967гг.

Теперь речь идет о том, чтобы добиться переселения палестинцев не военными средствами, которые не привели к успеху, а найти иной повод, который не вызовет столь негативной реакции мирового сообщества. По словам Абу Марзука, подобные планы США имеют давнюю историю. Например, еще в 1954 году американская администрация обращалась к тогдашнему президенту Египта Гамалю Абдель Насеру с предложением переместить население Газы в египетский Эль-Ариш.

Лидер ХАМАС также дал понять, что шаги Трампа направлены на то, чтобы превратить Нетаньяху из проигравшего в победителя. Как подчеркнул Абу Марзук, в войне 2023–2024 годов победил не Израиль, а ХАМАС. Он указал на то, что для слабой с военной точки зрения стороны победой является недопущение реализации планов тех, кто обладает несравнимо более мощным военным потенциалом.

Исламское сопротивление сорвало планы по оккупации Израилем северной Газы и вытеснению палестинцев из анклава в сопредельные страны. Кроме того, ХАМАС заставил признать себя стороной переговоров и вынудил Израиль и США считаться с тем, что именно он — и никто другой — по-прежнему управляет Газой.

Замглавы политбюро ХАМАС также напомнил, что в качестве основы соглашения о прекращении огня был принят документ, который движение предлагало еще в марте 2024 года. ХАМАС не отступил от своих позиций и заставил Израиль пойти на сделку.

Также Абу Марзук упомянул, что события 7 октября 2023 года были неизбежны, так как те же самые планы Израиля решить палестинский вопрос путем выдавливания палестинцев в соседние страны уже стоял на повестке дня кабинета Нетаньяху. А нормализация отношений Израиля с арабскими государствами дополнительно развязывала израильтянам руки.

Если бы ХАМАС не начал военную операцию, Израиль все равно нашел бы повод для того, чтобы атаковать Газу и попытаться выдавить жителей из анклава. Но это уже происходило бы в гораздо более негативных для палестинцев условиях.

Проводя аналогии, заместитель главы политбюро ХАМАС указал на то, что рассматривает российскую специальную военную операцию на Украине в качестве акта обороны Российской Федерации от готовящейся агрессии. Москва была вынуждена начать СВО из-за той угрозы, которую создавала перспектива размещения войск НАТО и систем ПРО на Украине, и у России не было иного выхода, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Коснувшись перспектив восстановления Газы, Абу Марзук заявил ИА Регнум, что вина за разрушения, гуманитарный кризис и десятки тысяч убитых и искалеченных палестинцев лежит не только на Израиле, но и на его западных союзниках во главе с США. Поэтому и оплачивать реконструкцию Газы должны именно те, кто ее разрушал.

Израиль, по словам палестинского лидера, вел войну не против вооруженных сил ХАМАС, но прежде всего против мирного населения, целенаправленно разрушая гражданскую инфраструктуру сектора, жилые дома, водопроводы и иные жизненно важные объекты, чтобы сделать этот регион непригодным для жизни и заставить палестинцев превратиться в беженцев.

Поэтому, как отмечает Муса Абу Марзук, вопрос реконструкции должен решаться на международной конференции, которую следует созвать в ближайшее время и определить пути и дорожную карту восстановления Газы.

При этом сейчас для палестинцев приоритетными являются бесперебойные поставки гуманитарной помощи. Население Газы в настоящий момент полностью зависит от внешней поддержки. В связи с этим взоры палестинцев обращены также и в сторону России, которая может сыграть важную роль в гуманитарных проектах, а затем и в программах реконструкции анклава.

Таким образом, становится все более очевидным, что нынешнее прекращение огня в Газе окажется, скорее всего, лишь перемирием и не приведет к устойчивому миру. Трамп ясно дал понять, что поддерживает планы Нетаньяху по вытеснению палестинцев и не намерен идти по пути создания двух государств, отказывая палестинцам в праве на самоопределение.

Нет сомнений, что вслед за изгнанием населения из Газы будут созданы условия и для подобной депортации с Западного берега. И таким образом Трамп постарается помочь Нетаньяху окончательно закрыть «палестинский вопрос».

Однако этот план не удастся реализовать мирным средствами из-за сопротивления палестинцев во главе с ХАМАС, а возвращение к боевым действиям изначально не отвечало намерениям Трампа, который уже примерил на себе тогу миротворца.

Ситуация кажется тупиковой и запутанной, но у палестинцев остается шанс «пережить» Трампа, так как во время его президентства им в любом случае ничего хорошего ждать не придется.